Παναγόπουλος για τα 3,2 εκ ευρώ: «Ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία» – «Θα μιλήσουν οι δικηγόροι μου»

Για «ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία» κάνει λόγο σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος σχετικά με τα δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία φέρεται ότι «έγινε εντοπισμός μη δηλωθέντων 3,2 εκατ. ευρώ στο Πόθεν Έσχες του» και τονίζει ότι «θα μιλήσουν οι δικηγόροι μου και η Δικαιοσύνη».

Αναλυτικά στη δήλωσή του αναφέρει:

«Για μια ακόμη φορά αυτός που παραβίασε βάναυσα μέσω διαρροών όλες τις αρχές και τους κανόνες του κράτους δικαίου πριν καν οι ελεγχόμενοι -όπως εγώ- λάβουν το πόρισμα ελέγχου, ξαναχτύπησε με νέες διαρροές .

Με ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία, νομικίστικες κατασκευές και άλλα πολλά, για τα οποία θα μιλήσουν οι δικηγόροι μου και η Δικαιοσύνη, προσπαθεί να στήσει με το «στανιό» υπόθεση «επικοινωνιακά».

Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα.

Θα παρουσιάσω στοιχεία γι΄αυτή τη στημένη υπόθεση τις επόμενες μέρες.

Αντιθέτως θα πρέπει να φοβούνται όταν η φούσκα αυτή σπάσει και ο δημιουργός της και όλοι όσοι εκόντες και άκοντες τη χρησιμοποιούν, σπιλώνοντας υπολήψεις και δολοφονώντας χαρακτήρες».