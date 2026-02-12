Παναγόπουλος: Δεν παραιτούμαι από πρόεδρος της ΓΣΕΕ – Ανυπόστατες οι κατηγορίες

Την πρόθεση του να παραμείνει στην προεδρία της ΓΣΕΕ και να είναι και πάλι υποψήφιος για τη θέση αυτή, τόνισε ο Γιάννης Παναγόπουλος, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης (12/02), απαντώντας στα όσα του καταλογίζονται περί υπεξαίρεσης εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων.

Παράλληλα, όπως μετέδωσε το ertnews, αναφερόμενος στα κονδύλια που διαχειριζόταν ως πρόεδρος της ΓΣΕΕ είπε ότι «ήταν όλα τιμολογημένα».

Αναλυτικότερα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, χαρακτήρισε ανυπόστατες τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για τηλεδίκες, άδικες καταστάσεις και δολοφονία χαρακτήρων.

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα προγράμματα κατάρτισης και τα οποία αναφέρονται στο πόρισμα, το οποίο όπως είπε, δεν έχει στα χέρια του, αλλά το μόνο που έχει είναι η διαταγή δέσμευσης των λογαριασμών του. Με βάση τη διαταγή δέσμευσης των λογαριασμών του, που περιήλθε σε γνώση του το απόγευμα της Τετάρτης, αλλά και το σχετικό non paper που διακινείται, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ έδωσε απαντήσεις με πολλούς αποδέκτες, τόσο στο συνδικαλιστικό όσο και στο πολιτικό επίπεδο.

Ειδικότερα σημείωσε ότι επτά προγράμματα κατάρτισης της ΓΣΕΕ δεν έχουν υλοποιηθεί από τους φορείς της Συνομοσπονδίας, έχει υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα το οποίο ελέγχθηκε στο τέλος του 2025 και βρέθηκε να είναι απολύτως καθαρό, μάλιστα, όπως είπε, πήρε και πολύ θετικές κριτικές τόσο από τους ελληνικούς όσο και τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς από τους οποίους έγινε ο έλεγχος.

Ξεκαθάρισε ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος στο συνέδριο της ΓΣΕΕ για την ανάδειξη της ηγεσίας την Άνοιξη. Το Σαββατοκύριακο θα γίνουν οι αρχαιρεσίες στο ΕΚΑ, όπου ο Γ. Παναγόπουλος εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα εκλεγεί ως σύνεδρος.

Ερωτηθείς σχετικά, τόνισε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί και ότι θα δώσει τη μάχη του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «τολμούν να μου ζητούν να παραιτηθώ άνθρωποι που μέχρι πρότινος με χάιδευαν».

Δεν θέλησε να δώσει συνέχεια στο θέμα της κόντρας με το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα από το οποίο προέρχεται η ιδιότητά του, τη στιγμή που η κομματική του ιδιότητα είναι σε αναστολή. Αυτό που είπε -αφήνοντας ουσιαστικά μια αιχμή- είναι ότι η ΠΑΣΚΕ είναι στο 42% και το ΠΑΣΟΚ στο 12%.

Ο Γ. Παναγόπουλος αναφέρθηκε και σε όσα έχουν γραφτεί σχετικά με οικόπεδο που αγόρασε κάτω από την αντικειμενική του αξία, λέγοντας ότι παρακείμενο οικόπεδο στο ίδιο σημείο είχε αγοραστεί με χαμηλότερη τιμή, ο ίδιος είχε αγοράσει το οικόπεδο με 120.000 ευρώ, ενώ παρακείμενα οικόπεδα έχουν πωληθεί 90 και 100.000, σημειώνοντας ότι ο πωλητής είχε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη.

Απάντησε και στα όσα γράφονται περί πισίνας ολυμπιακών διαστάσεων που κατασκεύασε στο σπίτι που διαθέτει σε χωριό, κάτι που χαρακτήρισε απολύτως ψευδές. Όπως είπε, πρόκειται για μια προκάτ κατασκευή που έγινε ουσιαστικά για τις ανάγκες της συζύγου του, η οποία δεν βρίσκεται τώρα στη ζωή, για θεραπευτικές ανάγκες αποκατάστασής της. Μάλιστα, ο ίδιος είπε «μακάρι κάποιος να μη βρεθεί στη θέση μου και να μην αναγκαστεί να κάνει κάποιο έργο στο σπίτι του για τέτοιες ανάγκες».

Ο Γ. Παναγόπουλος υπογράμμισε επίσης ότι η ΓΣΕΕ λειτουργεί με αυστηρούς κανόνες και κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει απευθείας αναθέσεις. Υπάρχει μια διαπαραταξιακή επιτροπή, όπως είπε, η οποία παίρνει κάθε απόφαση.

Τέλος, δήλωσε ότι έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη και επιφυλάχθηκε να ακολουθήσει κι αυτός τη δικαστική οδό, αν χρειαστεί, και να προσφύγει ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.