menu
15.6 C
Chania
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Παναγόπουλος: Δεν παραιτούμαι από πρόεδρος της ΓΣΕΕ – Ανυπόστατες οι κατηγορίες

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την πρόθεση του να παραμείνει στην προεδρία της ΓΣΕΕ και να είναι και πάλι υποψήφιος για τη θέση αυτή, τόνισε ο Γιάννης Παναγόπουλος, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης (12/02), απαντώντας στα όσα του καταλογίζονται περί υπεξαίρεσης εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων.

Παράλληλα, όπως μετέδωσε το ertnews, αναφερόμενος στα κονδύλια που διαχειριζόταν ως πρόεδρος της ΓΣΕΕ είπε ότι «ήταν όλα τιμολογημένα».

Αναλυτικότερα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, χαρακτήρισε ανυπόστατες τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για τηλεδίκες, άδικες καταστάσεις και δολοφονία χαρακτήρων.

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα προγράμματα κατάρτισης και τα οποία αναφέρονται στο πόρισμα, το οποίο όπως είπε, δεν έχει στα χέρια του, αλλά το μόνο που έχει είναι η διαταγή δέσμευσης των λογαριασμών του. Με βάση τη διαταγή δέσμευσης των λογαριασμών του, που περιήλθε σε γνώση του το απόγευμα της Τετάρτης, αλλά και το σχετικό non paper που διακινείται, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ έδωσε απαντήσεις με πολλούς αποδέκτες, τόσο στο συνδικαλιστικό όσο και στο πολιτικό επίπεδο.

Ειδικότερα σημείωσε ότι επτά προγράμματα κατάρτισης της ΓΣΕΕ δεν έχουν υλοποιηθεί από τους φορείς της Συνομοσπονδίας, έχει υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα το οποίο ελέγχθηκε στο τέλος του 2025 και βρέθηκε να είναι απολύτως καθαρό, μάλιστα, όπως είπε, πήρε και πολύ θετικές κριτικές τόσο από τους ελληνικούς όσο και τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς από τους οποίους έγινε ο έλεγχος.

Ξεκαθάρισε ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος στο συνέδριο της ΓΣΕΕ για την ανάδειξη της ηγεσίας την Άνοιξη. Το Σαββατοκύριακο θα γίνουν οι αρχαιρεσίες στο ΕΚΑ, όπου ο Γ. Παναγόπουλος εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα εκλεγεί ως σύνεδρος.

Ερωτηθείς σχετικά, τόνισε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί και ότι θα δώσει τη μάχη του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «τολμούν να μου ζητούν να παραιτηθώ άνθρωποι που μέχρι πρότινος με χάιδευαν».

Δεν θέλησε να δώσει συνέχεια στο θέμα της κόντρας με το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα από το οποίο προέρχεται η ιδιότητά του, τη στιγμή που η κομματική του ιδιότητα είναι σε αναστολή. Αυτό που είπε -αφήνοντας ουσιαστικά μια αιχμή- είναι ότι η ΠΑΣΚΕ είναι στο 42% και το ΠΑΣΟΚ στο 12%.

Ο Γ. Παναγόπουλος αναφέρθηκε και σε όσα έχουν γραφτεί σχετικά με οικόπεδο που αγόρασε κάτω από την αντικειμενική του αξία, λέγοντας ότι παρακείμενο οικόπεδο στο ίδιο σημείο είχε αγοραστεί με χαμηλότερη τιμή, ο ίδιος είχε αγοράσει το οικόπεδο με 120.000 ευρώ, ενώ παρακείμενα οικόπεδα έχουν πωληθεί 90 και 100.000, σημειώνοντας ότι ο πωλητής είχε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη.

Απάντησε και στα όσα γράφονται περί πισίνας ολυμπιακών διαστάσεων που κατασκεύασε στο σπίτι που διαθέτει σε χωριό, κάτι που χαρακτήρισε απολύτως ψευδές. Όπως είπε, πρόκειται για μια προκάτ κατασκευή που έγινε ουσιαστικά για τις ανάγκες της συζύγου του, η οποία δεν βρίσκεται τώρα στη ζωή, για θεραπευτικές ανάγκες αποκατάστασής της. Μάλιστα, ο ίδιος είπε «μακάρι κάποιος να μη βρεθεί στη θέση μου και να μην αναγκαστεί να κάνει κάποιο έργο στο σπίτι του για τέτοιες ανάγκες».

Ο Γ. Παναγόπουλος υπογράμμισε επίσης ότι η ΓΣΕΕ λειτουργεί με αυστηρούς κανόνες και κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει απευθείας αναθέσεις. Υπάρχει μια διαπαραταξιακή επιτροπή, όπως είπε, η οποία παίρνει κάθε απόφαση.

Τέλος, δήλωσε ότι έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη και επιφυλάχθηκε να ακολουθήσει κι αυτός τη δικαστική οδό, αν χρειαστεί, και να προσφύγει ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum