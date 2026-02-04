Πάμε για… χόρτα; – Τρίτη χρονιά δράσεων στα Χανιά

Για τρίτη χρονιά η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων σε συνεργασία με Τοπικούς Συλλόγους διοργανώνει πρόγραμμα δράσεων σε όλο το εύρος της Π.Ε Χανίων, για τη διάδοση της Τέχνης της Συλλογής και Αξιοποίησης των Άγριων Χόρτων της Κρητικής Γης.

Η δράση εντάσσεται στο έργο “Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026”.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της υπεύθυνης δράσης και συντονισμού για την Περιφέρεια Κρήτης – Π.Ε Χανίων, περιφερειακής συμβούλου, Σοφία Μαλανδράκη–Κρασουδάκη, η Κρήτη συγκαταλέγεται μεταξύ των περιοχών με τη μεγαλύτερη ποικιλία άγριων χόρτων διεθνώς, καθώς καταγράφονται περισσότερα από 120 είδη στη χλωρίδα της. Η χρήση και η κατανάλωσή τους αποτελεί ιδιαίτερο γνώρισμα της κρητικής γαστρονομίας καθ’ όσον εδρεύουν αδιάλειπτα στο τραπέζι των Κρητικών ως κυρίως γεύμα για περισσότερα από 2.500 χρόνια.

Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση των δύο πρώτων ετών, το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί και το 2026 σε συνεργασία με 22 τοπικούς συλλόγους, μέσα από βιωματικές δράσεις σε 15 διαφορετικά σημεία σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Οι δράσεις ξεκίνησαν στις 31 Ιανουαρίου και θα πραγματοποιηθούν έως τον Απρίλιο του 2026.

Για πρώτη φορά φέτος, σε πιλοτική βάση, το πρόγραμμα εντάσσεται και στο χώρο της σχολικής εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν ενεργά σε μια αυθεντική εκπαιδευτική εμπειρία στη φύση και να μοιραστούν μαζί μας τη ζεστή φιλοξενία των συλλόγων που μας υποδέχονται.

Ο σχεδιασμός των δράσεων αποσκοπεί αφενός στην ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας κάθε τόπου και αφετέρου στη δημιουργία συνθηκών ουσιαστικής βιωματικής μάθησης, μέσα από τη δυνατότητα επαναλαμβανόμενης συμμετοχής των ενδιαφερομένων σε περισσότερες από μία δράσεις. Κοινός παρονομαστής όλων των εκδηλώσεων αποτελεί η συλλογή άγριων, βρώσιμων χόρτων στο φυσικό τους περιβάλλον, παρουσία καθοδηγητών, οι οποίοι μεταφέρουν πολύτιμες γνώσεις για την αναγνώριση, τη χρήση και τον υπεύθυνο τρόπο συλλογής τους, με σεβασμό στη φύση για να συνεχίσει να προσφέρει στις επόμενες γενιές. Η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ συμμετεχόντων από διαφορετικές περιοχές της Κρήτης, μέσα από την ανάδειξη ομοιοτήτων και διαφορών σε ονομασίες, ιδιότητες και πρακτικές αξιοποίησης των άγριων χόρτων, ενισχύει τη συλλογικότητα, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη δυναμική του εγχειρήματος.

Κάθε τοπικός Σύλλογος συμβάλλει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο στον εμπλουτισμό της δράσης που φιλοξενεί, καθιστώντας κάθε εμπειρία μοναδική!

