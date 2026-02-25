«Πάμε για… χόρτα» – Συνέχεια δράσεων στην Κρήτη

Συνεχίζεται η σειρά δράσεων της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για τη διάδοση της τέχνης της συλλογής και αξιοποίησης των άγριων χόρτων με τίτλο: «Πάμε για… χόρτα», όχι μόνο σε περιοχές των Χανίων, αλλά και σε Ηράκλειο και Λασίθι.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους και φορείς, αναγνωρίζοντας την αξία των άγριων χόρτων, διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά το βιωματικό πρόγραμμα δράσεων «Πάμε για… χόρτα», με στόχο τη διάδοση της τέχνης της συλλογής και αξιοποίησής τους. Η δράση εντάσσεται, ήδη από το 2025, στο έργο «Κρήτη – Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».

Η Κρήτη συγκαταλέγεται μεταξύ των περιοχών με τη μεγαλύτερη ποικιλία άγριων χόρτων διεθνώς, καθώς καταγράφονται περισσότερα από 120 είδη στη χλωρίδα της. Η κατανάλωσή τους αποτελεί ιδιαίτερο γνώρισμα της κρητικής γαστρονομίας καθ’ όσον εδρεύουν αδιάλειπτα στο τραπέζι των Κρητικών ως κυρίως γεύμα για περισσότερα από 2.500 χρόνια.

Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση των δύο πρώτων ετών στην Π.Ε. Χανίων, το 2026 το πρόγραμμα διευρύνεται, δημιουργώντας γέφυρες συνεργασίας και σε περιοχές των Π.Ε. Ηρακλείου και Λασιθίου. Στην Π.Ε. Χανίων υλοποιούνται δράσεις σε 15 διαφορετικά σημεία, σε συνεργασία με 22 τοπικούς συλλόγους. Ενώ στην Π.Ε. Ηρακλείου, θα συμμετάσχουν το Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας σε συνδιοργάνωση με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μέσα από δράσεις σε τρία σημεία και τη συνεργασία 11 συλλόγων. Στην Π.Ε. Λασιθίου συμμετέχει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σητείας «Σητεία 12 Μήνες», ενισχύοντας περαιτέρω την εξάπλωση της δράσης.

Επιπρόσθετα, για πρώτη φορά φέτος, σε πιλοτική εφαρμογή, το πρόγραμμα εντάσσεται και στη σχολική εκπαίδευση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, προσφέροντας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά σε μια αυθεντική εκπαιδευτική εμπειρία στη φύση και να μοιραστούν μαζί μας τη ζεστή φιλοξενία των συλλόγων που μας υποδέχονται.

Ο σχεδιασμός των δράσεων αναδεικνύει τη μοναδική φυσιογνωμία κάθε τόπου και δημιουργεί συνθήκες ουσιαστικής βιωματικής μάθησης, μέσα από τη δυνατότητα επαναλαμβανόμενης συμμετοχής των ενδιαφερομένων σε περισσότερες από μία δράσεις. Κοινός παρονομαστής όλων των εκδηλώσεων αποτελεί η συλλογή άγριων χόρτων στο φυσικό τους περιβάλλον, παρουσία καθοδηγητών που μεταφέρουν γνώσεις για την αναγνώριση, τη χρήση και τον υπεύθυνο τρόπο συλλογής τους, με σεβασμό στη φύση ώστε να συνεχίσει να προσφέρει και στις επόμενες γενιές.

Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν τον Απρίλιο του 2026. Κάθε τοπικός Σύλλογος συμβάλλει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο στον εμπλουτισμό της δράσης που φιλοξενεί. Όλες είναι με ελεύθερη συμμετοχή, καθεμία μοναδική!

Για αυτό …Πάρτε το μαχαιράκι σας, διαλέξτε τον τόπο και πάμε μαζί για χόρτα!

Υπεύθυνη δράσης και συντονισμού για την Περιφέρεια Κρήτης Σοφία Μαλανδράκη –Κρασουδάκη, Περιφερειακή Σύμβουλος Κρήτης, Εντεταλμένη στον Τομέα Πολιτισμού, Παιδείας καθώς και σε θέματα Αποδήμων Κρητών».