«Πάμε για Χόρτα;» νέες δράσεις σε Ηράκλειο και Λασίθι

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους και φορείς, αναγνωρίζοντας την αξία των άγριων χόρτων, διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά το βιωματικό πρόγραμμα δράσεων «Πάμε για… χόρτα», με στόχο τη διάδοση της τέχνης της συλλογής και αξιοποίησής τους. Η δράση εντάσσεται, ήδη από το 2025, στο έργο «Κρήτη – Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η Κρήτη συγκαταλέγεται μεταξύ των περιοχών με τη μεγαλύτερη ποικιλία άγριων χόρτων διεθνώς, καθώς καταγράφονται περισσότερα από 120 είδη στη χλωρίδα της. Η κατανάλωσή τους αποτελεί ιδιαίτερο γνώρισμα της κρητικής γαστρονομίας καθ’ όσον εδρεύουν αδιάλειπτα στο τραπέζι των Κρητικών ως κυρίως γεύμα για περισσότερα από 2.500 χρόνια.
Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση των δύο πρώτων ετών στην Π.Ε. Χανίων, το 2026 το πρόγραμμα διευρύνεται, δημιουργώντας γέφυρες συνεργασίας και σε περιοχές των Π.Ε. Ηρακλείου και Λασιθίου. Στην Π.Ε. Χανίων υλοποιούνται δράσεις σε 15 διαφορετικά σημεία, σε συνεργασία με 22 τοπικούς συλλόγους. Ενώ στην Π.Ε. Ηρακλείου, θα συμμετάσχουν το Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας σε συνδιοργάνωση με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μέσα από δράσεις σε τρία σημεία και τη συνεργασία 11 συλλόγων. Στην Π.Ε. Λασιθίου συμμετέχει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σητείας «Σητεία 12 Μήνες», ενισχύοντας περαιτέρω την εξάπλωση της δράσης.
Επιπρόσθετα, για πρώτη φορά φέτος, σε πιλοτική εφαρμογή, το πρόγραμμα εντάσσεται και στη σχολική εκπαίδευση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, προσφέροντας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά σε μια αυθεντική εκπαιδευτική εμπειρία στη φύση και να μοιραστούν μαζί μας τη ζεστή φιλοξενία των συλλόγων που μας υποδέχονται.
Ο σχεδιασμός των δράσεων αναδεικνύει τη μοναδική φυσιογνωμία κάθε τόπου και δημιουργεί συνθήκες ουσιαστικής βιωματικής μάθησης, μέσα από τη δυνατότητα επαναλαμβανόμενης συμμετοχής των ενδιαφερομένων σε περισσότερες από μία δράσεις. Κοινός παρονομαστής όλων των εκδηλώσεων αποτελεί η συλλογή άγριων χόρτων στο φυσικό τους περιβάλλον, παρουσία καθοδηγητών που μεταφέρουν γνώσεις για την αναγνώριση, τη χρήση και τον υπεύθυνο τρόπο συλλογής τους, με σεβασμό στη φύση ώστε να συνεχίσει να προσφέρει και στις επόμενες γενιές.
Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 31 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθούν τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα. Κάθε τοπικός Σύλλογος συμβάλλει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο στον εμπλουτισμό της δράσης που φιλοξενεί. Όλες είναι με ελεύθερη συμμετοχή, καθεμία μοναδική!»

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

