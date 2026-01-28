Παλιόχωρα: «Ο δρόµος είχε τη δική του Ιστορία»

Από τις αρχές του προηγούµενου αιώνα που οι Γαυδιώτες µετανάστευσαν στην Παλιόχωρα αναγκάστηκαν να κατοικήσουν στην γνωστή συνοικία µε το όνοµα Γαυδιώτικα, γιατί η αξία της γης τότε ήταν µικρή λόγω της µορφολογίας του εδάφους (βραχώδες και δίπλα στην θάλασσα).

1 από 3

Η θάλασσα κάθε χειµώνα έµπαινε µέσα στα σπίτια τους καταστρέφοντας τα λιγοστά υπάρχοντα τους και… η ζωή συνεχιζόταν!

Η θαλασσοταραχή της προηγούµενης Τετάρτης 21 Γενάρη ξανάφερε στην µνήµη µας νύχτες τρόµου προηγούµενων ετών µε αποκορύφωµα µια βραδιά το χειµώνα του 1989, όταν η θάλασσα έµπαινε όλο το βράδυ µέσα στα σπίτια µας και στα µαγαζιά παίρνοντας ό,τι έβρισκε µπροστά της και εξαφανίζοντας το στα βάθη του πελάγους. Λόγω συγκεκριµένων προβληµάτων υποδοµής που αντιµετώπιζε τότε η περιοχή προς το τέλος του 1990 η τότε κοινότητα Παλιόχωρας προχώρησε στο µπάζωµα της θάλασσας και δηµιούργησε τον σηµερινό δρόµο, που αποµάκρυνε την ορµή των κυµάτων από τα σπίτια και δηµιούργησε ελπίδες για την ανάπτυξη της συγκεκριµένης περιοχής.

Από τις αρχές του 2000 είχαµε πιστέψει ότι η θάλασσα δεν µπαίνει πια στα σπίτια µας. Η χθεσινή µανία των κυµάτων έδειξε ότι ο δρόµος χρειάζεται τεχνική αναβάθµιση , ώστε οι άνθρωποι, τα αυτοκίνητα, τα σπίτια να µην κινδυνεύουν πια. Αυτό σηµαίνει ότι στην περιοχή πρέπει να γίνουν έργα υποδοµής.

Υπάρχει όµως ένα ΠΑΡΑ∆ΟΞΟ, ενώ ο δρόµος είναι ΟΡΑΤΟΣ στους κατοίκους και στους επισκέπτες στις Υπηρεσίες είναι ΑΟΡΑΤΟΣ. Μάλιστα η αντίστοιχη υπηρεσία υποστηρίζει ότι τα δεκάδες σπίτια που εφάπτονται του δρόµου σε µια ζώνη πλάτους 10 µέτρων πρέπει να κατεδαφιστούν για να κατασκευαστεί ο δρόµος που εδώ και 26 χρόνια έχει κατασκευαστεί µπροστά τους. Τα σπίτια λοιπόν όλα είναι σε καθεστώς ρυµοτόµησης, απαγορεύονται να επισκευαστούν και να µεταβιβαστούν στους άµεσους κληρονόµους. Επίσης στον δρόµο και σε όλο το παραλιακό µέτωπο ∆ΕΝ µπορεί να γίνει κανένα έργο αφού θεωρείται ότι ∆ΕΝ υπάρχει δρόµος.

Τον Οκτώβριο του 2023 δηµιουργήθηκε ελπίδα, αφού διαβάζουµε στον τοπικό Τύπο: Μετά από επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία την Τετάρτη 27/09/2023 στη συνεδρίαση του ΣΥΠΟΘΑ Κρήτης που είναι το ανώτερο όργανο Χωροταξικής Πολιτικής Κρήτης µετά από θετική εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδοµικού σχεδιασµού της Περιφέρειας Κρήτης (της οποίας υπηρεσίας στελέχη ήρθαν στην Παλιόχωρα και έκαναν Αυτοψία) ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ η πρόταση του ∆ήµου Καντάνου – Σελίνου που αφορούσε τις προταθείσες Τροποποιήσεις του Σχεδίου Πόλεως Παλιόχωρας και ειδικά την πρόταση που αφορούσε την παραθαλάσσια Ζώνη Γαυδιώτικα – Ανατολική παραλία και εστάλη προς τελική υπογραφή στην Αθήνα.

Ερωτώνται οι Τοπικοί βουλευτές τι προέκυψε και ένα έργο πνοής για την ανάπτυξη, αλλά και την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής απορρίφθηκε, πριν λίγο καιρό από το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Μετά από χρόνια µελετών των Τεχνικών Υπηρεσίων του ∆ήµου Καντάνου – Σελίνου, της Περιφέρειας Κρήτης και µετά την θετική εισήγηση του καθόλα αρµόδιου οργάνου του ΣΥΠΟΘΑ Κρήτης γιατί το ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆ΕΝ ενέκρινε την τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως για την Ανατολική παραλία και τα Γαυδιώτικα γυρνώντας τον τόπο δεκαετίες πίσω;;;

Μέχρι ποιο αιώνα οι κάτοικοι θα ζουν µε την ανασφάλεια, ποια νύχτα η θάλασσα θα ξαναχτυπήσει τα σπίτια τους αφού ∆ΕΝ τους δίνει το κράτος το δικαίωµα να κάνουν κάτι για να προφυλάξουν τις περιουσίες τους και τις ζωές τους;;;

*Ο Μιχάλης Μπικάκης είναι µαθηµατικός,

κάτοικος της περιοχής