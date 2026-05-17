Παλιό «Ψυγείο»: Πρόταση για Κέντρο Γαστρονομικού Πολιτισμού

Τη δημιουργία «Διεθνούς Κέντρου Κρητικού Γαστρονομικού Πολιτισμού» στο ιστορικό κτίριο του παλιού Παγοποιείου, δίπλα στη Δημοτική Αγορά Χανίων, προτείνει ομάδα πολιτών των Χανίων, ζητώντας την παραχώρηση του ακινήτου από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) προς τον Δήμο Χανίων.

Οπως επισημαίνεται σε κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα, το κτίριο του λεγόμενου «Ψυγείου» αποτελεί ενιαίο δομημένο σύνολο με τη Δημοτική Αγορά και θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά στη νέα εποχή του ιστορικού μνημείου, το οποίο επαναλειτουργεί μετά την αποκατάστασή του.

Οι υπογράφοντες σημειώνουν ότι σήμερα από τη Δημοτική Αγορά «απουσιάζει η Ιστορία των προϊόντων, ο Λόγος για αυτά, η έρευνα και η οργάνωση των παραγωγών» και υποστηρίζουν ότι το Παγοποιείο θα μπορούσε να στεγάσει συνεδριακό χώρο, εκθεσιακές δράσεις, αρχεία, γραφεία επαγγελματικών ενώσεων και θεματικές ενότητες γύρω από τον κρητικό διατροφικό πολιτισμό.

Παράλληλα, προτείνεται ο ευρύτερος χώρος της Δημοτικής Αγοράς, της πλατείας Χορτάτζηδων και του Παγοποιείου να φιλοξενεί στο μέλλον τη διοργάνωση «Κρήτη, Γη και Πολιτισμός», υπογραμμίζοντας ότι «είναι αδιανόητο» η συγκεκριμένη δράση να συνεχίζει να πραγματοποιείται στο γήπεδο μπάσκετ του πρώην 1ου Γυμνασίου, ενώ η Αγορά και το Παγοποιείο δεν αξιοποιούνται ενιαία.

Η πρωτοβουλία καλεί την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το πολιτικό προσωπικό του νομού, αναπτυξιακούς φορείς και επαγγελματικές ενώσεις να αναλάβουν δράση ώστε το ιστορικό κτίριο να παραχωρηθεί ιδιοκτησιακά στον Δήμο Χανίων, με στόχο -όπως αναφέρεται- «την ολοκλήρωση της μεγάλης παρέμβασης στη Δημοτική Αγορά Χανίων με την αρμονική επανένωσή της με το ιστορικό κτίριο».