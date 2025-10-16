«Παλιό χώμα» – Το νέο μυθιστόρημα του Γιώργου Παπαζαφείριου

Το νέο βιβλίο του Γιώργου Παπαζαφείριου με τίτλο «Παλιό χώμα» κυκλοφορεί από σήμερα, φέρνοντας στο προσκήνιο μια βαθιά υπαρξιακή αναζήτηση μέσα από την τομή δύο παράλληλων ιστοριών — με απόσταση σχεδόν 24 αιώνων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «δύο άντρες, δύο εποχές, ένα κοινό σημείο αναφοράς: το παλιό χώμα των Αιγών. Κάτω από τον καυτό ήλιο της Μακεδονικής γης, ένας σύγχρονος αρχαιολόγος ανασκάπτει τα ίχνη μιας ελληνιστικής αγροικίας, προσπαθώντας να ανασυνθέσει τη ζωή των ανθρώπων που την κατοίκησαν. Παράλληλα, ένας βετεράνος του μακεδονικού στρατού επιστρέφει από τη νικηφόρα εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, φέρνοντας μαζί του όχι μόνο την πολύτιμη αμοιβή του, αλλά και το βάρος των εμπειριών του.

Το Παλιό χώμα δεν υμνεί βασιλείς ή ήρωες. Πρωταγωνιστές του είναι απλοί άνθρωποι — αρχαιολόγοι και στρατιώτες — που παλεύουν με την αποξένωση, την προδοσία, την ελπίδα και την αντίσταση απέναντι στην αδυσώπητη μοίρα. Η αφήγηση διατρέχεται από μια λεπτή, βιωματική μελαγχολία και μια σχεδόν ποιητική ματιά στη διαχρονική ανθρώπινη αγωνία: να αφήσουμε πίσω μας ένα αποτύπωμα.

Με το Παλιό χώμα, ο συγγραφέας επιβεβαιώνει τη βαθιά ανθρωποκεντρική ματιά του και την ικανότητα του να συνθέτει κόσμους που γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν, τη φαντασία με την ιστορία.

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο από σήμερα σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία και ηλεκτρονικά καταστήματα»