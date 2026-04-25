Παλαιόχωρα: Απολογισμός του αγώνα “Κροκόδειλου”

Η 8η διοργάνωση του Κροκόδειλου πρόσφατα στην όμορφη Παλιόχωρα γέμισε με πολλά χαμόγελα από μικρούς και μεγάλους λάτρεις του ορεινού τρεξίματος.

Σε απολογιστικό σημείωμα των οργανωτών, σημειώνεται ότι στον αγώνα του Κροκόδειλου τερμάτισαν 110 αθλητές ενώ στον αγώνα ” Κολισαύρα” τερμάτισαν 120 αθλητές. Στον παιδικό αγώνα ” Κροκοδειλάκι” έλαβαν μέρος συνολικά 200 παιδιά ηλικίας 4-14 ετών.

Η οργανωτική ομάδα του κροκόδειλου – Παλαιόχωρα TRT ευχαριστεί θερμά για την βοήθεια

την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Καντάνου – Σελίνου και ολους τους χορηγούς που βοήθησαν την πραγματοποίηση του αγώνα.