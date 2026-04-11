Πακιστάν: Ξεκίνησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου

Ξεκίνησαν στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ, οι ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου των έξι εβδομάδων στη Μέση Ανατολή έχουν αρχίσει στο Ισλαμαμπάντ, ανέφερε σε μία ανάρτησή της στο X, η δημοσιογράφος του CBS Τζένιφερ Γιάκομπ.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έφθασε στο Πακιστάν, όπου πραγματοποιούνται οι διαπραγματεύσεις, σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας, μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ύστερα από έξι εβδομάδες συγκρούσεων.

Ο Τζέι Ντι Βανς προσγειώθηκε σήμερα το πρωί στο Ισλαμαμπάντ –που έχει μετατραπεί σχεδόν σε πόλη-φάντασμα λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας– για να ηγηθεί της αμερικανικής αποστολής, συνοδευόμενος από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ. Έγινε δεκτός από τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ κατά την άφιξή του στην αεροπορική βάση Νουρ Χαν.