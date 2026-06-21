Παιδότοπος: Β2 τάξη Δημ. Σχ. Βαρυπέτρου – Η συνύπαρξη των ανθρώπων με τα ζώα

Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!

Στην αρμονική συνύπαρξη των ανθρώπων με τα ζώα, που αποτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό στόχο του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος, αναφέρονται στις εργασίες τους που φιλοξενούνται στον σημερινό, πρώτο καλοκαιρινό Παιδότοπο, τα παιδιά της Β2 τάξης του Δημ. Σχ. Βαρυπέτρου Χανίων. Με τα ζώα της φάρμας, τα άγρια ζώα, τα ζώα της θάλασσας, τα πτηνά και τα ερπετά… Όντως πολύ ενδιαφέρουσες οι εργασίες των Δευτερακιών του Βαρύπετρου, που ήδη βέβαια είναι πια Τριτάκια. Μπράβο και σ’ αυτά και βέβαια στη γνωστή στους αναγνώστες της στήλης δασκάλα τους Δέσποινα – Καλομοίρα Αραπάκου για την «ιδέα» που είχε και για την υλοποίηση της.

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!

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Η αρμονική συνύπαρξη ανθρώπων και ζώων αποτελεί βασικό στοιχείο ενός υγιούς και ισορροπημένου περιβάλλοντος, καθώς και σημαντικό εκπαιδευτικό στόχο της Μελέτης Περιβάλλοντος. Είτε πρόκειται για ήμερα ζώα που ζουν κοντά μας, είτε για άγρια που κατοικούν στη φύση, όλα έχουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη. Ο άνθρωπος οφείλει να τα σέβεται, να τα προστατεύει και να μαθαίνει από αυτά. Μέσα από τις παρακάτω εργασίες της τάξης μας, τα παιδιά κατάφεραν να μάθουν τα βασικότερα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας ζώων, να αναγνωρίζουν την αξία της βιοποικιλότητας και κυρίως να αποκτήσουν υπεύθυνη στάση προς αυτά.

Η δασκάλα της Β2 τάξης

Δέσποινα – Καλομοίρα Αραπάκου

Ζώα της φάρμας

Τα ζώα της φάρμας ζουν κοντά στον άνθρωπο και τον βοηθούν στην καθημερινότητά του. Οι κτηνοτρόφοι τα ταΐζουν με δημητριακά, σιτηρά και λαχανικά. Σε αντάλλαγμα, τα ζώα της φάρμας μας προσφέρουν πολύτιμα προϊόντα, όπως γάλα, αυγά, τυρί, μαλλί και, σε ορισμένες περιπτώσεις, κρέας.

Στη φάρμα μπορούμε να συναντήσουμε την αγελάδα, το πρόβατο, την κατσίκα, την κότα, το γουρούνι και το άλογο. Κάθε ζώο έχει τον δικό του ρόλο. Για παράδειγμα, η αγελάδα μας δίνει γάλα, η κότα αυγά και το πρόβατο μαλλί για ρούχα.

Είναι πολύ σημαντικό τα ζώα της φάρμας να ζουν σε καθαρό και ασφαλές περιβάλλον και να τα φροντίζουμε με αγάπη και σεβασμό. Έτσι, μαθαίνουμε κι εμείς να είμαστε υπεύθυνοι και να αγαπάμε τα ζώα.

Ποιηματάκι

Στη φάρμα όλοι μαζί,

ζούμε όμορφη ζωή.

Κότα, γάτα και αρνί,

παίζουμε κάθε πρωί!

Πετράκη Ιωάννα,

Παπαδάκης Μάξιμος

Πτηνά

Τα πτηνά είναι ζώα που έχουν φτερά και σώμα καλυμμένο με πούπουλα. Τα περισσότερα μπορούν να πετούν, ανοίγοντας τα φτερά τους και ταξιδεύοντας στον ουρανό. Υπάρχουν όμως και κάποια πτηνά που δεν πετούν, όπως η στρουθοκάμηλος και ο πιγκουίνος.

Τα πτηνά έχουν ράμφος αντί για δόντια και γεννούν αυγά. Πολλά φτιάχνουν φωλιές σε δέντρα, σε βράχια ή ακόμα και στο έδαφος, όπου μεγαλώνουν τα μικρά τους. Μερικά πουλιά μεταναστεύουν, δηλαδή ταξιδεύουν σε άλλες χώρες όταν αλλάζει ο καιρός.

Συναντάμε πτηνά σε πολλές περιοχές, όπως σε δάση, πόλεις, βουνά και κοντά στη θάλασσα. Είναι σημαντικό να τα προστατεύουμε, να μην καταστρέφουμε τις φωλιές τους και να σεβόμαστε το περιβάλλον τους. Τα πουλιά ομορφαίνουν τη φύση με τα χρώματά τους και το όμορφο κελάηδημά τους.

Αίνιγμα:

Φτερά ανοίγω και πετώ,

στον ουρανό ψηλά γυρνώ.

Κελαηδώ γλυκά κάθε πρωί,

ποιο πουλάκι είμαι εγώ, παιδί;

Πούλακας Ερμής,

Ανδρουλάκη Μαρία,

Σίνο Εγκλίς

Ζώα της θάλασσας

Τα ζώα της θάλασσας ζουν μέσα στο νερό και έχουν προσαρμοστεί πολύ καλά σε αυτό το περιβάλλον. Άλλα ζουν κοντά στην ακτή και άλλα σε πολύ βαθιά νερά. Υπάρχουν μικρά και μεγάλα ζώα, πολύχρωμα και εντυπωσιακά.

Πολλά θαλάσσια ζώα, όπως τα ψάρια, αναπνέουν με βράγχια και κινούνται με πτερύγια. Άλλα, όπως τα δελφίνια και οι φάλαινες, ανεβαίνουν στην επιφάνεια για να πάρουν αέρα. Στη θάλασσα ζουν επίσης χταπόδια, καβούρια, αστερίες και μέδουσες.

Η θάλασσα είναι το σπίτι τους και πρέπει να την προστατεύουμε. Δεν πετάμε σκουπίδια και φροντίζουμε να διατηρούμε το νερό καθαρό, ώστε όλα αυτά τα ζώα να ζουν με ασφάλεια. Έτσι, μαθαίνουμε να σεβόμαστε τη φύση και τα πλάσματά της.

Ποιηματάκι

Μες στο κύμα το γαλάζιο,

κολυμπώ και κάνω μακροβούτια.

Ψάρια, χταπόδια, δελφινάκια,

παίζουμε σαν φιλαράκια!

Βιδάκης Παναγιώτης,

Νύκτα Ειρήνη,

Μανουσάκη Κωνσταντίνα

Άγρια Ζώα

Τα άγρια ζώα ζουν ελεύθερα στη φύση, μακριά από τον άνθρωπο, μέσα σε δάση, βουνά, θάλασσες, ωκεανούς και ζούγκλες. Δεν είναι εξημερωμένα και βρίσκουν μόνα τους τροφή. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν ζώα θηλαστικά, πτηνά, ερπετά ή ακόμα και θαλάσσια ζώα, για παράδειγμα το λιοντάρι, η αρκούδα και ο λύκος. Κάποια κινδυνεύουν με εξαφάνιση, γιατί οι άνθρωποι καταστρέφουν τα σπίτια τους, κόβοντας δέντρα, βάζοντας φωτιές ή ρυπαίνοντας το περιβάλλον τους. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να προστατεύουμε το φυσικό τους περιβάλλον και να μην τα ενοχλούμε.

Αίνιγμα:

Στο δάσος ζω και είμαι βαρύς,

τον χειμώνα κοιμάμαι νωρίς.

Μέλι γλυκό πολύ αγαπώ,

ποιο άγριο ζώο είμαι εγώ;

Σεργάκης Κυριάκος,

Χατζηδάκη Στέλλα,

Μαρινάκης Στέφανος

Ερπετά

Τα ερπετά είναι ζώα που σέρνονται και τους αρέσει η ζέστη. Ζουν κυρίως στη στεριά, σε δάση, βουνά και ερήμους, αλλά μερικά και στο νερό. Είναι ψυχρόαιμα, δηλαδή η θερμοκρασία του σώματός τους εξαρτάται από το περιβάλλον. Παραδείγματα ερπετών είναι το φίδι, η σαύρα και η χελώνα. Τα περισσότερα γεννούν αυγά και πολλά από αυτά είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, παρόλο που συχνά μας φοβίζουν.

Αίνιγμα:

Σέρνομαι και δεν πετώ,

ούτε πόδια έχω για να περπατώ.

Σιωπηλά πάντα γλιστρώ,

ποιο ζωάκι είμαι εγώ;

Λεβεντάκη Θάλεια,

Τούσα Μουσταφά,

Σταματουλάκης Μιχάλης