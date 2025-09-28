Παιδότοπος: Τα σχολεία άνοιξαν κι εφέτος… Στ’ Δημ. Σχ. Βαρυπέτρου Χανίων

Καλοί µου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!

Όπως κάθε χρόνο τα σχολεία άνοιξαν κι εφέτος στις 11 Σεπτεµβρίου και υποδέχτηκαν τα παιδιά και τους δασκάλους τους, γι’ άλλη µία σχολική χρονιά. Γι’ αυτήν την επιστροφή µας µιλούν στα διανθισµένα µε όµορφες ζωγραφιές κείµενα τους, η δασκάλα Αναστασία Κοκµοτού και τα Εκτάκια τού γνωστού στους αναγνώστες της στήλης ∆ηµ. Σχ. Βαρυπέτρου Χανίων. Και βέβαια µε συγκίνησε το προλογικό σηµείωµα της δασκάλας και ιδιαίτερα η φράση της «Εµείς οι δάσκαλοι είµαστε τυχεροί, γιατί µας συντροφεύουν τα παιδιά». Όπως βέβαια και όλα τα κείµενα των παιδιών, προπάντων για την ειλικρίνεια της ωραιότητας και την ωραιότητα της ειλικρίνειας που αποπνέουν. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και γι’ αυτή τη συνεργασία µας, καλή µου συναδέλφισσα, καλά µου Εκτάκια και βέβαια, φίλε, διευθυντή του Σχολείου Βαγγέλη Παγωνίδη! Και σε άλλη συνεργασία µε το καλό!

Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης

δάσκαλος – λογοτέχνης

Όπως κάθε χρόνο τον Σεπτέµβριο βρίσκοµαι στο χώρο του σχολείου µαζί µε τους µαθητές µου. Η αίσθησή µου είναι ότι η χρονιά ξεκινά αυτόν τον µήνα κι όχι την 1ηΙανουαρίου. Εµείς οι δάσκαλοι δε ξεφεύγουµε από την τροχιά του σχολείου όπως οι υπόλοιποι ενήλικες. Κι είµαστε πολύ τυχεροί γιατί µας συντροφεύουν τα παιδιά και προσπαθούµε να µην «αφεθούµε» και να µη µας «βαρύνει» ο χρόνος για να πορευόµαστε µαζί τους.

Αναστασία Κοκµοτού, δασκάλα

Είναι η τρίτη µέρα που ερχόµαστε σχολείο. Μόλις τελείωσαν οι διακοπές του καλοκαιριού κι είµαι πολύ χαρούµενη που επιτέλους είδα τους συµµαθητές µου, ακόµη κι αυτούς που δεν κάνω παρέα. Μου έλειψαν τα µαθήµατα, οι τσακωµοί, τα διαλείµµατα, οι δάσκαλοι και οι εκδροµές Είναι η τελευταία χρονιά που θα είµαι στο σχολείο αυτό. Και έχω άγχος για το γυµνάσιο. Θα µιλήσω λίγο τώρα για το σχολείο µας: είναι σχετικά καλό, αν και θα έπρεπε να έχουµε µερικά πράγµατα, ας πούµε έναν διαδραστικό πίνακα και µία ράµπα που να οδηγεί στις πάνω τάξεις για τα άτοµα µε κινητικά προβλήµατα.

∆ανάη Αλυγιζάκη

Τώρα που άρχισαν τα σχολεία νιώθω και χαρά και λύπη γιατί είναι η τελευταία µου χρονιά. Το µόνο που δεν µου αρέσει είναι που πρέπει να ξυπνώ πολύ νωρίς, στις 6.50 γιατί το λεωφορείο περνάει στις 7.30 µπροστά από το σπίτι µου. Τέλος πάντων, ας µην το σκέφτοµαι αυτό και να περάσω καλά την τελευταία χρονιά που µου µένει. Είµαι όµως πολύ χαρούµενη που βλέπω επιτέλους τους φίλους µου. Κατά τ΄ άλλα όλα καλά κι εύχοµαι σε όλους τους συµµαθητές µου να περάσουµε µια υπέροχη σχολική χρονιά.

Κατερίνα Σηφάκη

Τώρα που άνοιξαν τα σχολεία νιώθω περίεργα γιατί πηγαίνουµε έκτη, του χρόνου πάµε γυµνάσιο και τα πράγµατα θα είναι πιο δύσκολα. Γι΄ αυτό αγχώνοµαι.

Άρτεµις Κανδυλάκη

∆ε νιώθω και πολύ ωραία που άνοιξαν τα σχολεία αν και µου αρέσει πολύ να πηγαίνω στα µαγαζιά και να αγοράζω σχολικά. Η χειρότερή µου µέρα στο σχολείο είναι όταν σου δίνουν τα βιβλία και γυρίζοντας στο σπίτι νιώθεις ότι έχεις σηκώσει 200 κιλά. Θα ήθελα µέσα στην αίθουσά µας έναν προτζέκτορα κι έναν διαδραστικό πίνακα, αλλά µην τα θέλουµε κι όλα δικά µας. Πάλι καλά που φέτος έχουµε κυλικείο. Και φέτος που είµαστε εκτάκια θα έχουµε το γήπεδο του µπασκετ δικό µας και θα παίζουµε.

Προκόπης Χατζηµιχελάκης

Τώρα που άνοιξαν τα σχολεία νιώθω µια χαρά γιατί όλο το καλοκαίρι µου έλειπαν οι συµµαθητές µου. Τώρα ξαναβρήκα την παρέα µου κι αρχίσαµε τις πλάκες, λέµε αστεία και κάνουµε αταξίες. Η κυρία δε µας βάζει πολλά µαθήµατα –αρχή είναι ακόµη- αλλά το κακό είναι ότι πρέπει όταν γυρίζω σπίτι να κάθοµαι και να διαβάζω. Κι αυτό το είχα ξεσυνηθίσει το καλοκαίρι. ∆ε µε νοιάζει που ξυπνάω νωρίς για το σχολείο γιατί στις διακοπές πήγαινα ποδόσφαιρο και σηκωνόµουν τέτοια ώρα.

Γιώργος Αποστολάκης

Είµαι πολύ χαρούµενη που άνοιξαν τα σχολεία. ∆ε θέλω όµως στο σπίτι να έχω µαθήµατα γιατί βασανίζοµαι. Κι όταν ρωτάω τους µεγάλους γιατί να µαθαίνω πράγµατα που έτσι κι αλλιώς θα τα ξεχάσω αργότερα δεν µου απαντούν.

Μαρία

Κουρνιδάκη

Τώρα που πηγαίνω έκτη δηµοτικού έχω πολλά µαθήµατα και κουράζοµαι. Η κυρία µου δε µε αφήνει να µιλάω µε τη φίλη µου µέσα στο µάθηµα. Αυτό δεν µου αρέσει. Χαίροµαι όµως που είµαι µε τους φίλους µου κι είµαστε µαζί µέχρι το µεσηµέρι. Επίσης ήταν ευχάριστη έκπληξη που φέτος έχουµε κυλικείο αλλά στο πρώτο διάλειµµα έχει µεγάλη ουρά και κάποιοι δεν προλαβαίνουν να ψωνίσουν. Θα µου άρεσε το σχολείο να ξεκινά κατά τις 11:00 αλλά δυστυχώς δε γίνεται. Ελπίζω να περάσουµε καλά την τελευταία µας χρονιά.

Μαρία Γαλανάκη

Τώρα που άνοιξαν τα σχολεία θα πρέπει να σηκώνοµαι στις 6:00. Αισθάνοµαι ότι άλλαξε η ζωή µου γιατί έχουµε περισσότερα βιβλία και µαθήµατα και θα κουράζοµαι. Θα ήθελα να µας επιτρέπουν να παίζουµε κάθε µέρα µπάλα στην αυλή του σχολείου.

Μανώλης Κλειδουχάκης

Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το σχολείο είµαι έξι χρόνια και δε θέλω καθόλου να φύγω. Ανυποµονώ να γνωρίσω τα καινούρια πράγµατα που θα µάθω φέτος. Θέλω να ζήσω πολλές χαρούµενες στιγµές µε όλα τα παιδιά και τους δασκάλους. Από τη µια χαίροµαι που θα πάω στο γυµνάσιο κι απ΄ την άλλη λυπάµαι που θα αφήσω τις στιγµές ξεγνοιασιάς του δηµοτικού.

Ελπίδα Γιανναράκη

Για να πω την αλήθεια είχα βαρεθεί στο σπίτι και τώρα που έρχοµαι στο σχολείο βρήκα ξανά τους φίλους µου. Είδα πάλι την κυρία µου και τις καινούριες δασκάλες.

Βαλεντίνα Μπαλαντινάκη

Τώρα που ξεκινούν τα σχολεία θυµήθηκα ότι θα ήθελα το ∆ηµοτικό να έχει θεατρική αγωγή σε όλες τις τάξεις, κολυµβητήριο, αίθουσα µουσικής και θεάτρου.

Στέφανος Παπανικολάου