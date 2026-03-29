Παιδότοπος: Τα μυστήρια του διαστήματος – Ε’ τάξη Δημ. Σχ. Βαρυπέτρου Χανίων

Καλοί µου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!

«Κάθε παιδί που κοιτά τον ουρανό κρύβει µέσα του έναν µικρό εξερευνητή. Με περιέργεια, σκέψη και ενθουσιασµό τα παιδιά της τάξης µου ασχολήθηκαν µε τα µυστήρια του διαστήµατος και µας προσκαλούν να ταξιδέψουµε µαζί τους». Τα που µου γράφει στο κείµενο µε το οποίο συνόδευσε τις πραγµατικά υπέροχες εργασίες των µαθητών της, η γνωστή στους αναγνώστες της στήλης δασκάλα τους Ιωάννα Πενταράκη. «Ήταν δική τους επιλογή ν’ ασχοληθούν µ΄ αυτό το θέµα», µου είπε σε τηλεφωνική µας συνοµιλία. «Στα παιδιά µπορείς να δώσεις την αγάπη σου/ αλλά όχι τη σκέψη σου,/ αφού ιδέες έχουν δικές τους». Και οι στίχοι αυτοί από το ποίηµα του Χαλίλ Γκιµπράν στον νου µου, ενώ την άκουγα. Να χαίρεσαι τα Πεµπτάκια σου και να σε χαίρονται, καλή µου συναδέλφισσα!

Σας χαιρετώ µε αγάπη όλους!

Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης

δάσκαλος – λογοτέχνης

1 από 6

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ

Οι επιστήµονες της αστρονοµίας εµπνεύστηκαν από την αρχαία ελληνική µυθολογία και εκατοντάδες ουράνια σώµατα οφείλουν σε αυτήν τα ονόµατά τους.

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει ο µύθος που συνδέεται µε την ονοµασία «Γαλαξίας»: Ο ∆ίας ήθελε να κάνει τον µικρό Ηρακλή αθάνατο. Για να γίνει αυτό, έπρεπε να πιει γάλα από τη θεά Ήρα. Ένα βράδυ, ενώ η Ήρα κοιµόταν, ο ∆ίας έβαλε τον µικρό Ηρακλή να θηλάσει από το στήθος της. Όταν όµως η Ήρα ξύπνησε και κατάλαβε τι συνέβαινε, τον έσπρωξε µακριά. Τότε το γάλα της πετάχτηκε στον ουρανό και σχηµάτισε µια φωτεινή λευκή λωρίδα. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι αυτή η λωρίδα είναι το χυµένο θεϊκό γάλα και έτσι πήρε το όνοµά του ο «Γαλαξίας», από τη λέξη «γάλα».

Μιχάλης

ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ

Ο πλανήτης που βρίσκεται πιο κοντά στον Ήλιο είναι ο Ερµής. Η θερµοκρασία του αλλάζει πάρα πολύ: τη µέρα φτάνει περίπου τους 430 C, ενώ τη νύχτα πέφτει περίπου στους -180 C. Ένα έτος εκεί (δηλαδή µια πλήρης περιστροφή γύρω από τον Ήλιο) κρατά µόνο 88 µέρες στη Γη!

Η Αφροδίτη είναι ο πιο καυτός πλανήτης του Ηλιακού Συστήµατος, ακόµα πιο ζεστός και από τον Ερµή: Φτάνει περίπου τους 470 C! Περιστρέφεται ανάποδα σε σχέση µε τους περισσότερους πλανήτες.

Η Γη είναι ο µόνος γνωστός πλανήτης µε ζωή. Περίπου το 70% της επιφάνειάς της είναι νερό. Έχει ένα φυσικό δορυφόρο, το φεγγάρι, που επηρεάζει τις παλίρροιες των θαλασσών.

Ο Άρης ονοµάζεται συχνά ¨κόκκινος πλανήτης¨ λόγω του χρώµατός του. Έχει το µεγαλύτερο ηφαίστειο στο ηλιακό σύστηµα. Στο παρελθόν, µπορεί να είχε νερό!

Ο ∆ίας είναι ο µεγαλύτερος πλανήτης του Ηλιακού µας Συστήµατος. Για αίωνες εκεί συντελείται ένας ταιράστος «τυφώνας», τόσο µεγάλος που θα µπορούσε να χωρέσει όλη τη Γη!

Ο Κρόνος είναι διάσηµος για τους εντυπωσιακούς δακτυλίους του, που αποτελούνται από πάγο, πέτρες και σκόνη.

Ο Ουρανός είναι ο µόνος πλανήτης που γυρίζει σχεδόν στο πλάι, σαν να «κυλάει» γύρω από τον Ήλιο. Έχει γαλαζοπράσινο χρώµα λόγω αερίων στην ατµόσφαιρά του. Ένα έτος εκεί διαρκεί περίπου 84 χρόνια της Γης.

Ο Ποσειδώνας είναι ο πιο µακρινός πλανήτης από τον Ήλιο. Έχει τους πιο δυνατούς ανέµους στο Ηλιακό Σύστηµα που µπορούν να φτάσουν µέχρι και τα 2.000χλµ/ ώρα! Ένα έτος εκεί διαρκεί περίπου 165 χρόνια της Γης.

Μαρία, Γιάννης, Νίκος

ΤΑ ”ΠΑΡΑΞΕΝΑ” ΤΟΥ ∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οι Μαύρες τρύπες είναι από τα πιο µυστηριώδη αντικείµενα στο σύµπαν. ∆ηµιουργείται όταν ένα πολύ µεγάλο αστέρι καταρρεύσει στο τέλος της ζωής του. Έχουν τόσο ισχυρή βαρύτητα που τίποτα δεν µπορεί να ξεφύγει από µέσα τους, ούτε καν το φως. Γι’ αυτό και δε µπορούµε να τις δούµε άµεσα, αλλά καταλαβαίνουµε ότι υπάρχουν από τον τρόπο που επηρεάζουν τα γύρω αστέρια. Αν ένα αστέρι, αέριο ή πλανήτης πλησιάσει πολύ κοντά, τότε η βαρύτητα της µαύρης τρύπας µπορεί να το τραβήξει προς τα µέσα και να µη µπορεί πια να ξεφύγει.

Ο Γαλαξίας της Ανδροµέδας είναι ο πιο κοντινός µεγάλος γαλαξίας στον δικό µας. Βρίσκεται περίπου 2,5 εκατοµµύρια έτη φωτός µακριά. Οι επιστήµονες πιστεύουν ότι σε πάρα πολλά δισεκατοµµύρια χρόνια ίσως συγκρουστεί µε το δικό µας γαλαξία.

∆ήµητρα, Στέλιος, Γιάννης

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΑΣ…

Ο πλανήτης των ονείρων µας έχει πολύχρωµα σπίτια, και όλοι µας οι φίλοι µένουν κοντά µας. Τα δέντρα του αντί για φρούτα έχουν καραµέλες, ή µαλλί της γριάς. Οι κάτοικοι του πλανήτη δεν είναι άνθρωποι, αλλά µικρά και γλυκά κουνελάκια που έχουν µαγαζάκια µε λουλούδια, καφετέριες που πουλάνε µόνο γλυκά και χρωµατιστά ροφήµατα, σινεµά όπου βλέπουν ταινίες επιστηµονικής φαντασίας µε ανθρώπους «εξωγήινους», και βιβλιοθήκες αντί για σχολεία. Όλοι οι κάτοικοι προσέχουν το περιβάλλον και κάνουν ανακύκλωση!

Ζάλοµε, Εύα, Κωνσταντίνα

ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗΣ…

….θα κοιµόµουν σε ειδικό υπνόσακο δεµένο στον τοίχο. Θα έτρωγα αποξηραµένο φαγητό χωρίς ψίχουλα, δεν θα µπορούσα να ακούσω φωνές ούτε εκρήξεις, και θα γυµναζόµουν υποχρεωτικά 2 ώρες κάθε µέρα! Άν έκλαιγα, τα δάκρυά µου θα µαζεύονταν σαν “µπάλα” γύρω απο τα µάτια µου χωρίς να πέφτουν! ∆ε θα µπορούσα να πλύνω τα ρούχα µου, ούτε να κάνω µπάνιο όπως στη Γη… Θα έβρεχα απλά το σώµα µου µε µια πετσέτα. Το πιο εντυπωσιακό όµως είναι ότι θα έβλεπα τη Γη από ψηλά, σαν µια µικρή µπάλα, και µέσα σε µια µόνο ηµέρα θα απολάµβανα πολλές ανατολές και δύσεις του Ήλιου.…

Γιώργος, Μάνθος, Στέλιος