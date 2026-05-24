Παιδότοπος: Στ2 τάξη του 9ου Δημοτικού Σχολείου: «Όταν ήταν μαθητής και όταν ήταν δάσκαλος»

Καλοί µου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!

Να µιλώ στα παιδιά της Στ2 τάξης του 9ου ∆ηµ. Σχολείου Χανίων για τα µαθητικά, µα και για τα δασκαλικά µου χρόνια, απαντώντας στις προετοιµασµένες µε πολλή επιµέλεια ερωτήσεις τους. Να τα κοιτάζω και να µε κοιτάζουν στα µάτια. Να χτυπά το κουδούνι για διάλειµµα και να συνεχίζουν, σαν να µην το ακούνε… Στο πλαίσιο ενός προγράµµατος, του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων, λίγες µέρες πριν από τις διακοπές του Πάσχα η συνάντησή µας, ύστερα από πρόσκλησή της και καλής µου φίλης, γνωστής στους αναγνώστες της στήλης, δασκάλας τους Βασιλείας Νυσταζάκη. ∆εν θα το κρύψω ότι µε συγκίνησε ιδιαίτερα αυτή η επίσκεψή µου σε σχολείο. «Όταν ήµουν µαθητής και όταν ήµουν δάσκαλος», ο τίτλος που σκέφτηκα να βάλω αρχικά. «Όταν ήταν µαθητής και όταν ήταν δάσκαλος» έβαλα τελικά ύστερα από µια δεύτερη σκέψη… Να χαίρεσαι τους µαθητές σου και να σε χαίρονται, καλή µου συναδέλφισσα!

Σας χαιρετώ µε αγάπη όλους!

Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης

δάσκαλος – λογοτέχνης

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Η επίσκεψη του συνταξιούχου δασκάλου και λογοτέχνη Βαγγέλη Κακατσάκη στην τάξη µας, στο πλαίσιο του προγράµµατος “Ιστορίες να ακουστούν” του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων ήταν µια ιδιαίτερα συγκινητική και αξέχαστη εµπειρία. Με λόγια απλά, αλλά γεµάτα ζωντανές εικόνες, µας ταξίδεψε στα µαθητικά του χρόνια, σε µια εποχή πολύ διαφορετική από τη σηµερινή. Μας µίλησε για το σχολείο τότε, για τις δυσκολίες που αντιµετώπιζαν τα παιδιά, για τη φτώχεια που υπήρχε, αλλά και για τη δύναµη που έβρισκαν µέσα τους τα παιδιά για να συνεχίζουν. Περιέγραψε τη µεγάλη διαδροµή που έκαναν καθηµερινά µε τα πόδια για να φτάσουν στο Γυµνάσιο Βάµου, κουρασµένα αλλά γεµάτα όνειρα και δίψα για µάθηση. ∆υο ώρες να πάνε και δυο να γυρίσουν ήθελαν…

Η παρουσία του κυρίου Βαγγέλη µας δίδαξε πως, προπάντων, µέσα στις δυσκολίες, η αγάπη για τη γνώση και ο σεβασµός στον άνθρωπο µπορούν να αφήσουν ένα ανεξίτηλο αποτύπωµα στη ζωή µας.

Η δασκάλα Βασιλεία Νυσταζάκη

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ

Η εµπειρία µας µε τον κύριο Βαγγέλη ήταν τέλεια γιατί µας αφηγήθηκε υπέροχες ιστορίες από τα µαθητικά του χρόνια και από τα χρόνια που ήταν δάσκαλος. Μας είπε ότι όταν ήταν µικρός, στην πρώτη ∆ηµοτικού, ένας συµµαθητής του πήρε κάτι από ένα κοριτσάκι και ο δάσκαλος τους τιµώρησε όλους, δέρνοντάς τους µε ένα ξύλο όπως έκαναν εκείνη την εποχή. Άλλη µια ιστορία ήταν για την πρώτη φορά που δούλεψε ως δάσκαλος. Μερικά παιδιά του έφεραν για να τον καλωσορίσουν µία βέργα, αλλά αυτός τους εξήγησε ότι το ξύλο γι’ αυτόν δεν είναι τρόπος διαπαιδαγώγησης…

Γεωργιάννα Παπαδάκη, Ιντίλα Μπεκιολάρι, Βασιλική Μπλίντο, Ιωάννα Τζιφάκη

Ο Ο Βαγγέλης Κακατσάκης ήταν ένας δάσκαλος που αγαπούσε πολύ τα παιδιά. ∆ούλεψε για πολλά χρόνια σε χωριά του Ν. Χανίων και αργότερα στην πόλη και πάντα φρόντιζε να µαθαίνει στα παιδιά όχι µόνο γράµµατα αλλά και αξίες όπως η καλοσύνη και ο σεβασµός. Μας είπε µια ιστορία από την πρώτη του µέρα στο σχολείο ως δάσκαλος, όπου κάποια από τα παιδιά του έφεραν µια βέργα, αλλά εκείνος τους είπε ότι δεν ήθελε να χτυπάει κανένα παιδί. Αυτό µας έκανε µεγάλη εντύπωση γιατί εκείνη την εποχή ήταν συνηθισµένη τιµωρία το ξύλο. Ο κύριος Βαγγέλης µας µίλησε µέσα από την καρδιά του, µοιράστηκε µαζί µας τις αναµνήσεις του και µας έδειξε πως κάθε άνθρωπος είναι ευτυχισµένος, όταν αγαπάει αυτό που κάνει…

Χλόη Βουγιούκα, Αλεξία Λούπη,

Βασιλική Κοντοκώστα

Από τον κύριο Βαγγέλη που ήρθε στην τάξη µας έµαθα πολλά πράγµατα για το πώς ήταν το σχολείο στα παλιότερα χρόνια. Αυτό που µε εντυπωσίασε περισσότερο από όσα είπε ήταν ότι σε κάποια δηµοτικά σχολεία που ήταν δάσκαλος όλα τα παιδιά από την πρώτη µέχρι και την έκτη δηµοτικού ήτανε στην ίδια αίθουσα και παρακολουθούσαν το ίδιο µάθηµα. Αυτό πιστεύω πως ήταν πολύ δύσκολο για τα παιδιά των µικρότερων τάξεων που παρακολουθούσαν τα µαθήµατα των µεγαλύτερων και αντίθετα πολύ βαρετό για τα παιδιά των µεγαλύτερων τάξεων που παρακολουθούσαν τα µαθήµατα των µικρότερων. Παρόλα αυτά ο κύριος Βαγγέλης µας εξήγησε ότι δεν γινόταν αλλιώς και ότι υπήρχαν και θετικά σε αυτό αφού τα µεγαλύτερα παιδιά είχαν την ευκαιρία να κάνουν µια καλή επανάληψη και τα µικρότερα θα ήταν προετοιµασµένα για τα µαθήµατα των µεγαλύτερων τάξεων. Το πιο σηµαντικό είναι ότι όλα τα παιδιά ήταν µια παρέα και τα µεγαλύτερα πρόσεχαν τα µικρότερα.

Γιάννης Καλλιγέρης

Σήµερα ήρθε στην τάξη µας ένας σπουδαίος καλεσµένος, ο κύριος Βαγγέλης Κακατσάκης, ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Ο κύριος Βαγγέλης µας µίλησε για τα παιδικά του χρόνια και για τα χρόνια που ήταν δάσκαλος. Αυτό που τράβηξε περισσότερο το ενδιαφέρον µου ήταν η ιστορία που µας είπε για µια νεοδιόριστη δασκάλα στο 5ο ∆ηµ. Σχ. Χανίων που ήταν διευθυντής, η οποία έκλαιγε στο τέλος της χρονιάς επειδή δεν ήθελε να αποχωριστεί τους µαθητές της.

Ευχαριστούµε πολύ κύριε Βαγγέλη!

Κλειώ Μέρµηγκα, Ιφιγένεια ∆ούλια

Ο κύριος Βαγγέλης ήταν πολύ ευγενικός και µας διηγήθηκε πολλά ενδιαφέροντα πράγµατα από τα µαθητικά του χρόνια στο ∆ηµοτικό και στο Γυµνάσιο και αργότερα από τις εµπειρίες του ως δάσκαλος. Ήταν απίστευτο ότι τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο µε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Να ξυπνούν αχάραγα και να πηγαίνουν δυο ώρες ποδαρόδροµο µέχρι να φτάσουν στο Γυµνάσιο Βάµου και να θέλουν άλλες δυο να γυρίσουν και την άλλη µέρα ξανά τα ίδια. Τα λόγια του ήταν ένα δίδαγµα για µας και τον ευχαριστούµε πολύ γι’ αυτό.

Πάνος Πετροδασκαλάκης