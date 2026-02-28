Παιδότοπος: Στ1 τάξη 10ου ∆ηµ. Σχ. Χανίων – Γνωριμία με τον «κόσμο» των εσπεριδοειδών

1 από 6

Καλοί µου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!

Λένε πολλά στο προλογικό του σηµείωµα, στον σηµερινό Παιδότοπο ο γνωστός στους αναγνώστες της στήλης δάσκαλος της Στ1 τάξης του 10ου ∆ηµ. Σχ. Χανίων Μάνος Αναγνωστάκης, και οι µαθητές του, στις εργασίες τους, για τη γνωριµία τους σε µια εκδροµή µε τον κόσµο των εσπεριδοειδών. Πολλές, ωστόσο και οι άλλες «παράµετροι» των κειµένων τους που διανθίζονται µε σχετικές φωτογραφίες και ζωγραφιές. ∆εν θα το κρύψω πάντως ότι στάθηκα ιδιαίτερα στη φράση του δασκάλου που λέει ότι «πέρα από οτιδήποτε άλλο, η εκδροµή πρόσφερε κοινές εµπειρίες που ενίσχυσαν το αίσθηµα της οµάδας». Ό,τι καλύτερο η λειτουργία µιας σχολικής τάξης ως οµάδας. Να χαίρεσαι τους µαθητές και τις µαθήτριες σου, καλέ µου συνάδελφε και να σε χαίρονται!

Σας χαιρετώ µε αγάπη όλους!

Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης δάσκαλος – λογοτέχνης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η πρόσφατη σχολική µας εκδροµή αποτέλεσε µια ευχάριστη παύση από τη σχολική καθηµερινότητα και µια ευκαιρία να µοιραστούµε εµπειρίες έξω από τα γνώριµα όρια της τάξης. Σε ένα φυσικό περιβάλλον, ανάµεσα σε δέντρα και καλλιέργειες, οι µαθητές κινήθηκαν µε άνεση και παρατήρησαν όσα τους περιέβαλλαν µε ενθουσιασµό. Τα παιδιά περιηγήθηκαν στον χώρο, συµµετείχαν στο µάζεµα καρπών και γνώρισαν από κοντά πτυχές της αγροτικής ζωής που µέχρι τώρα συναντούσαν συνήθως µόνο µέσα από βιβλία και εικόνες.

Η επίσκεψή µας στο εργοστάσιο επεξεργασίας συµπλήρωσε την εµπειρία, καθώς είδαν στην πράξη τη διαδροµή από την παραγωγή έως την οργάνωση και τη διάθεση των προϊόντων. Παράλληλα, λειτούργησαν ως οµάδα χωρίς πίεση, αντάλλαξαν ιδέες, πήραν πρωτοβουλίες και έδειξαν ωριµότητα στη µεταξύ τους συνεργασία. Υπήρξαν στιγµές αυθόρµητου γέλιου και ουσιαστικής επικοινωνίας, που σπάνια συναντά κάποιος στο αυστηρό πλαίσιο ενός διδακτικού ωραρίου.

Πέρα από οτιδήποτε άλλο, η εκδροµή µάς πρόσφερε κοινές εµπειρίες που ενίσχυσαν το αίσθηµα της οµάδας. Ως δάσκαλος, εκτιµώ ιδιαίτερα αυτές τις στιγµές, γιατί χτίζουν σχέσεις εµπιστοσύνης και δηµιουργούν αναµνήσεις που µένουν χαραγµένες στη µνήµη των παιδιών.

Ο δάσκαλος της τάξης

Μάνος Αναγνωστάκης

Από αυτή την ωραία εκδροµή µας άρεσε ότι επισκεφθήκαµε τη φύση. Παίξαµε ελεύθερα και νιώσαµε τη χαρά του παιχνιδιού στην εξοχή. Πήγαµε στα χωράφια και µας άφησαν να κόψουµε όσα φρούτα θέλαµε. Αβοκάντο, πορτοκάλια, µανταρίνια. Όχι µόνο κόψαµε φρούτα, αλλά ξεναγηθήκαµε και στο εργοστάσιο πορτοκαλιών. Ήταν µια υπέροχη εµπειρία. Γελάσαµε, εξερευνήσαµε και γίναµε ένα µε τη φύση. Ήταν η πιο συναρπαστική σχολική εκδροµή που έχουµε πάει.

Ανδρέας Μ., Γιώργος

Μόλις φτάσαµε εκεί, µας υποδέχθηκαν µε πλούσιο κέρασµα. Μας άρεσε πολύ που µας πρόσφεραν ψωµιί ψηµένο µε λάδι και αλάτι, τυρί, φρέσκο φυσικό χυµό, πορτοκάλι και υγιεινό γλυκό. Κόψαµε πολλά φρούτα από τα δέντρα, όπως πορτοκάλια, µανταρίνια, αβοκάντο και γκρέιπφρουτ. Οι άνθρωποι ήταν ευγενέστατοι και φιλόξενοι. Η φύση µας γέµισε χαρά και διασκέδαση. Ήταν µια ξεχωριστή εµπειρία για εµάς και θα θέλαµε σίγουρα να την ξαναζήσουµε.

Γεωργία Β., Άγγελος ∆.

Η εκδροµή που κάναµε στην εξοχή ήταν ο,τι καλύτερο έχουµε κάνει τον τελευταίο καιρό. Μπορούσαµε να κόψουµε όσους καρπούς θέλαµε και να φάµε φρούτα κατευθείαν από τα δέντρα. Παίξαµε, τρέξαµε στη φύση, περάσαµε υπέροχα και φύγαµε µε γεµάτες τσάντες από εκεί. Είδαµε το πώς είναι η ζωή µακριά από την πόλη και τα διαµερίσµατα και γίναµε ένα µε τη φύση, αφού κυλιόµασταν στα χωράφια. Είναι σηµαντικό που µάθαµε πολλά για τον φυσικό κόσµο και αφήσαµε τα ηλεκτρονικά και τις οθόνες µακριά µας.

Ευανθία Γ., Ζέτα Λ.,

Νίκη Η., Χρύσα Κ.

Στην πρόσφατη εµπειρία που ζήσαµε στην εξοχή, µας άρεσε ότι µαζέψαµε φρούτα από τα δέντρα και µπορούσαµε να τα φάµε επί τόπου. Η άµεση επαφή µε τη φύση είναι απαραίτητη για όλους τους ανθρώπους, ιδιαίτερα όµως για µας, τα µικρά παιδιά, τα οποία , έστω για λίγο, αφιερώνουν τον χρόνο τους σε κάτι διαφορετικό από τα κινητά και τις οθόνες. Επίσης, αθληθήκαµε, τρέξαµε και νιώσαµε την ελευθερία που σου προσφέρει η φύση. Πρέπει να την προστατεύουµε, αντί να τη µολύνουµε διαρκώς γιατί µας φιλοξενεί στο σπίτι της.

Νίκη Η., Χρύσα Κ., Αθηνά Κ., Μαρία Μ.

Μας άρεσε ότι ήρθαµε σε επαφή µε τη φύση και µπορέσαµε να µαζέψουµε όσα φρούτα θέλαµε κατευθείαν απο το δέντρο. Όλα ήταν φρέσκα και λαχταριστά. Ήταν µια φανταστική εµπειρία διότι περάσαµε ποιοτικό χρόνο µε τους συµµαθητές µας µιλώντας και παίζοντας στα χωράφια. Οι άνθρωποι εκεί µας άφησαν να κάνουµε ο,τι θέλαµε και µας έλυσαν όσες απορίες είχαµε. Μάθαµε πως συσκευάζονται τα φρούτα και πώς παρασκευάζονται οι φυσικοί χυµοί. Ευχαριστούµε πολύ για τη φιλοξενία τους!

Μαίρη ∆., Αθηνά Κ., Μαρία Μ.

Η επαφή µε τη φύση είναι σηµαντική διότι είναι ωραίο να τη φροντίζουµε κι όχι να την καταστρέφουµε, αφού κι εκείνη µας φροντίζει µε τα αγαθά της. Η επίσκεψη µας µπορούµε να πούµε πως ηταν υπέροχη. Πρώτα, είδαµε πώς ξεχωρίζουν τα καλά πορτοκάλια από τα χαλασµένα. Ξαφνιαστηκαµε όταν είδαµε ποσα πολλά µηχανήµατα χρησιµοποιούνται εκεί, τα οποία βοηθούν τη δουλειά των ανθρώπων. Μετά µάθαµε πώς συσκευαζουν τα πορτοκάλια και τους βάζουν την ετικέτα για να τα πουλήσουν. Στο τέλος, πήγαµε σε ένα χωράφι, στο οποίο µας άφησαν να κόψουµε όσα φρούτα θέλαµε και να τα πάρουµε σπίτι. Μερικά τα γευτήκαµε κατευθείαν και νιώσαµε τη φρεσκάδα τους. Ήταν όλα φανταστικά εκείνη την ηµέρα.

Μαίρη ∆., Γιώργος Κ.