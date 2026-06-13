Παιδότοπος: Στ1 τάξη 10ου Δημ. Σχ. Χανίων – Αποχαιρετώντας το Δημοτικό…

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Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!

Στην κεντρική θέση του σημερινού, τελευταίου για τη φετινή σχολική χρονιά, Παιδότοπου μια υπέροχη φωτογραφία των παιδιών της Στ1 τάξης του 10ου Δημ. Σχ. Χανίων. Γύρω τριγύρω τα διανθισμένα με υπέροχες ζωγραφιές αποχαιρετιστήρια κείμενά τους, μετά το αντί προλόγου αγαπητικό κείμενο του δασκάλου τους Μάνου Αναγνωστάκη. «Να έχετε πάντα το θάρρος να κυνηγάτε τα όνειρά σας», η συμβουλή του.

Δεν θα το κρύψω ότι με συγκίνησαν τα που γράφει και αυτός και βέβαια οι μαθητές και οι μαθήτριες του. Καλή συνέχεια στο Γυμνάσιο σε όλα τα Εκτάκια των Δημοτικών μας Σχολείων…

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!

Καλό καλοκαίρι!

Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης

δάσκαλος – λογοτέχνης

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Αγαπημένα μου παιδιά,

Έφτασε κιόλας ο Ιούνιος και μαζί του η στιγμή να αποχαιρετιστούμε. Πριν λίγο καιρό μπήκατε στην ΣΤ΄ τάξη γεμάτα όνειρα, απορίες και ενθουσιασμό και σήμερα είστε έτοιμα να ανοίξετε ένα νέο κεφάλαιο στο Γυμνάσιο. Μέσα στη χρονιά μάθαμε πολλά μαζί, γελάσαμε, συνεργαστήκαμε και ξεπεράσαμε δυσκολίες σαν μια αληθινή ομάδα.

Θέλω να θυμάστε πως η αξία σας δεν φαίνεται μόνο στους βαθμούς, αλλά κυρίως στην καλοσύνη, στην προσπάθεια και στον σεβασμό που δείχνετε στους άλλους. Να έχετε πάντα το θάρρος να κυνηγάτε τα όνειρά σας.

Είμαι πολύ περήφανος για όλους σας και νιώθω τυχερός που ήμουν δάσκαλός σας. Το Δημοτικό τελειώνει, όμως οι όμορφες αναμνήσεις μας θα μείνουν για πάντα στην καρδιά μας. Σας εύχομαι καλή πρόοδο, χαμόγελα και ένα υπέροχο νέο ξεκίνημα!

Ο δάσκαλος σας Μάνος Αναγνωστάκης

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Οι απόψεις των παιδών

Αυτά τα έξι χρόνια στο Δημοτικό Σχολείο πέρασαν πολύ γρήγορα. Όταν ήμασταν στην πρώτη τάξη, αναρωτιόμασταν πότε θα φτάσουμε στην έκτη… Να μεγαλώσουμε, να φύγουμε! Μέσα όμως από την αντίδραση μας αυτή, δεν καταλάβαμε πως το σχολείο μας έμαθε πολλά περισσότερα από την αλφαβήτα. Μας έμαθε να συμπεριφερόμαστε σωστά, να αγαπάμε τον συνάνθρωπο και να είμαστε όλοι μια ομάδα! Ζήσαμε στιγμές που θα τις θυμόμαστε για μια ζωή… Άλλες χαρούμενες, άλλες στενάχωρες. Σημαντικό ρόλο σε αυτό το ταξίδι έπαιξαν οι δάσκαλοι που αγαπήσαμε, αγαπάμε και θα τους έχουμε για πάντα στην καρδιά μας. Εκείνοι μας γέμισαν γνώσεις και αναμνήσεις. Με αυτές τις σκέψεις ακολουθεί μια νέα αρχή στο γυμνάσιο. Μεγαλώνοντας θα θυμόμαστε πως το Δημοτικό ήταν, είναι και θα είναι το δεύτερο μας σπίτι!

Χρύσα Κ., Ζέτα Λ.

Τα χρόνια που περάσαμε στο 10ο Δημοτικό ήταν πολύ ωραία. Ζήσαμε έξι χρόνια στο καλύτερο σχολείο και ευχαριστούμε τους γονείς μας που μας έφεραν εδώ. Σε αυτά τα χρόνια όλες οι εμπειρίες που βιώσαμε, καλές και κακές, μας ωρίμασαν, μας χαροποίησαν, μας μεγάλωσαν. Ειλικρινά πρόκειται να μας λείψει αυτό το σχολείο. Ο κύριος Μάνος και η κυρία Χαρά ήταν οι καλύτεροι δάσκαλοι που θα μπορούσαμε να έχουμε στην Έκτη. Μας βοηθούσαν κι ήταν δίπλα μας σαν τους γονείς μας. Ελπίζουμε και το γυμνάσιο να είναι όπως εδώ και να ζήσουμε ωραίες στιγμές.

Γιώργος Κ., Γιώργος Μπ.

Το Δημοτικό ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία επειδή κάναμε φίλους, παρέες και δημιουργήσαμε υπέροχες αναμνήσεις μαζί. Παίξαμε, γελάσαμε, μάθαμε. Όσο για τους δασκάλους μας, ήταν όλοι δίπλα μας συνεχώς. Μας αγκάλιασαν, μας φρόντισαν και μας έκαναν να θέλουμε να πηγαίνουμε καθημερινά στην τάξη με πολλή όρεξη. Ελπίζουμε στο γυμνάσιο να είμαστε με τους φίλους μας και να έχουμε κι εκεί καλούς καθηγητές.

Άγγελος Δ., Ανδρέας Μ.

Αποχαιρετώντας το δημοτικό σχολείο κρατάμε τις ωραίες στιγμές και τις δυνατές φιλίες. Ήταν μια περιπέτεια γεμάτη αγάπη, γέλιο, εκδρομές και συγκίνηση. Με την καθοδήγηση των δασκάλων μας καταφέραμε να αποφοιτήσουμε. Τώρα που τελειώνουμε συνειδητοποιούμε πόσο δύσκολο είναι να φύγουμε από το σχολείο που μας μεγάλωσε. Ξεκινάει ένα καινούριο κεφάλαιο της ζωής μας. Αυτά τα έξι χρόνια θα μας μείνουν αξέχαστα, αλλά είναι ώρα να προχωρήσουμε. Η καρδιά μας πάντα θα ανήκει στο 10ο. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μάνο και την κυρία Χαρά που μας αγάπησαν και μας συνόδεψαν σε αυτά τα τελευταία χρόνια του σχολείου.

Νίκη Η., Αθηνά Κ.

Δυστυχώς μετά από χρόνια πρέπει να αποχαιρετήσουμε το σχολείο μας. Μετά από τόσα γέλια, χαρές και λύπες, με καλή διάθεση ή κακή, πέρασαν έξι ολόκληρα χρόνια. Κάποιοι θα χαθούν, κάποιοι θα συνεχίσουν να μιλούν, όλοι θα τραβήξουν τον δρόμο τους. Άγνωστοι ήρθαμε, οικογένεια φύγαμε. Μπορεί να χαθεί η επαφή, όμως οι αναμνήσεις δεν θα χαθούν ποτέ. Γελάσαμε, στεναχωρηθήκαμε, αγαπηθήκαμε, τσακωθήκαμε. Όλα αυτά θα μείνουν στην καρδιά μας. Όταν μπήκαμε μέσα στην τάξη της πρώτης δημοτικού, δεν ξέραμε πόσο μπορεί να δεθεί ο ένας με τον άλλον. Ευχαριστούμε όλους τους δασκάλους μας για όλα αυτά τα χρόνια γεμάτες αναμνήσεις. Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι.

Γεωργία Β. , Ευανθία Γ.

Στα έξι χρόνια του δημοτικού μεγαλώσαμε όλοι σαν μια οικογένεια, γεμίσαμε γνώσεις και κάναμε πολλές φιλίες. Περάσαμε όλοι μαζί ευχάριστες, κυρίως, αλλά και δυσάρεστες στιγμές. Οι δάσκαλοι μας μας έμαθαν να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και να ξεπερνάμε οποιαδήποτε πρόβλημα κι αν είχαμε. Δυστυχώς αυτός ο κύκλος κλείνει φέτος. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα γιατί όλοι θα αλλάξουμε σελίδα. Είναι πολύ δύσκολο να αφήσουμε το σχολείο μας, στο οποίο περνούσαμε τις καλύτερες έξι ώρες της κάθε ημέρας μας.

Μαίρη Δ., Μαρία Μ.

Αυτά τα έξι χρόνια του δημοτικού που πέρασαν ήταν υπέροχα. Κάποιες φορές βαρετά, αλλά πάντα ήμασταν μια ομάδα. Ευχαριστούμε την κυρία Τασούλα, την κυρία Χαρά και τον κύριο Μάνο που μας έμαθαν τι σημαίνει φιλία, σεβασμός, συνεργασία. Με κάποιους συμμαθητές η φιλία θα κρατήσει σίγουρα και μετά το δημοτικό. Το σχολείο μας δίδαξε πως να συμπεριφερόμαστε στον συνάνθρωπό μας. Θα μας λείψει πολύ. Όμως, θα μας λείψουν και κάποια παιδιά που θα πάνε σε άλλο γυμνάσιο. Στο δημοτικό ζήσαμε στιγμές χαράς, λύπης, θυμού, αλλά δημιουργήσαμε και τέλειες αναμνήσεις. Θα γυρνάμε να βλέπουμε τους αγαπημένους μας δασκάλους. 10ο δημοτικό θα μας λείψεις πολύ.

Λυκούργος Α., Δημήτρης Κ.