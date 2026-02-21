Παιδότοπος: Στ’ τάξη ∆ηµ. Σχ. Ναυστάθµου Κρήτης – Όταν ένας χαρταετός απαντά στις ερωτήσεις μας…

1 από 6

Καλοί µου φίλοι, καλή Αποκριά,

καλή Καθαρά ∆ευτέρα και καλή Σαρακοστή!

Το χάρηκαν πολύ, εκτός όλων των άλλων, τούτο το πέταγµα του «χαρταετού» τους, όπως το περιγράφουν στον σηµερινό Παιδότοπο οι δασκάλες και τα Εκτάκια του ∆ηµ. Σχ. Ναυστάθµου Κρήτης. Και βέβαια ο διευθυντής της Σχολικής Μονάδας, ιδιαίτερα γνωστός και ως εµψυχωτής θεατρικού παιχνιδιού Αριστόκριτος Τοµαζινάκης. Το ίδιο ελπίζουν οι δασκάλες τους, όπως µου γράφουν στο συνοδευτικό τους σηµείωµα, να το χαρείτε κι εσείς, φίλοι αναγνώστες της στήλης!.. Συγχαρητήρια και γι’ αυτόν σας τον ξεχωριστό Παιδότοπο και στα παιδιά και στις δασκάλες τους και βέβαια στον διευθυντή του Σχολείου!

Σας χαιρετώ µε αγάπη όλους!

Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης, δάσκαλος – λογοτέχνης

«Πετάω ψηλά χωρίς φτερά… µε κρατάς κάτω µε σκοινιά… στον άνεµο χορεύω χαρούµενα… – τι είµαι;»

(Σπύρος )

Χαρταετός! Όχι µόνο ως έθιµο, αλλά ως σύµβολο ελευθερίας, σχέσης και ελπίδας.. Στόχος του παρόντος εγχειρήµατος στάθηκε αρχικά η δηµιουργία ενός ασφαλούς παιδαγωγικά χώρου, όπου τα παιδιά θα µπορούσαν να στοχαστούν, να εκφραστούν και να καλλιεργήσουν την αυτογνωσία και την ενσυναίσθησή τους..

Αξιοποιήθηκε η ανακριτική καρέκλα! Μια τεχνική θεατρου πολύ αγαπηµένη, που βοηθά στην εµβάθυνση γεγονότων και την κατανόηση της πραγµατικότητας. Ο διευθυντής µας, Αριστόκριτος Τοµαζινάκης, εµψυχωτής θεατρικού παιχνιδιού ανέλαβε τον ρόλο του «συνεντευξιαζόµενου» χαρταετού και, µέσα από καθοδηγούµενες ερωτήσεις από εµάς, αλλά και “ελεύθερες” µη αναµενόµενες από τα παιδιά µίλησε για πετάγµατα, όρια και όνειρα..

Στη συνέχεια, τα παιδιά χωρίστηκαν σε οµάδες. Κάθε οµάδα “τοποθέτησε” τον χαρταετό της σε ένα περιβάλλον και, µέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις, συµµετείχε σε ένα παιχνίδι εναλλαγής ρόλων, προβληµατισµού και εύρεσης της πολυπόθητης λύσης..

Ο χαρταετός µας θίγει προβλήµατα της σύγχρονης κοινωνίας όπως η ψηφιακή αποµόνωση, η στέρηση, η οπαδική βία, η µοναξιά, η βία, η ανασφάλεια…

Ακολουθεί η µατιά των παιδιών για έναν κόσµο που τα αφορά και η πρότασή τους για το πώς µπορούµε να τον κάνουµε πιο ανθρώπινο..

Οι δασκάλες Άννα Νικολακάκη, Μαρία Σαπουνάκη

Σε ένα κόσµο άγχους και φόβου…

• Χάρτινέ µου αϊτέ.. εσύ έχεις άγχος; Πώς το αντιµετωπίζεις;

• Φυσικά και έχω… Όλοι έχουν! Πολλές φορές αγχώνοµαι και πέφτω χαµηλά. Έπειτα ντρέποµαι.. Αλλά η ταραχή δε µε ελέγχει! Σηκώνοµαι και ξαναδοκιµάζω..

• Πώς νιώθεις όταν βλέπεις τους ανθρώπους να τους καταπίνουν οι φόβοι;

• Στεναχωριέµαι που δεν απολαµβάνουν τη ζωή… Νοιάζονται και δίνουν σηµασία σε πράγµατα που δε θα πρεπε..

• Αν ήσουν άνθρωπος… κι έβλεπες κάποιον να υποφέρει.. τι θα έκανες;

• Ότι περνούσε από το χέρι µου.. για να νιώσει ασφαλής και να ξεπεράσει την αδυναµία του! Οι κινήσεις µου θα ταν απαλές και τρυφερές…

(Αγγελική, Μαρία, ∆έσποινα,

Ευχαριστή, Ιωάννα)

Πάνω από µια αυλή που ένα παιδί στέκεται µόνο…

• Χαρταετέ µου, τι διαφορετικό έχει αυτό το παιδί σε σχέση µε τα υπόλοιπα;

• Το έβλεπα µόνο. Λυπηρό θέαµα. Τα άλλα παιδιά δεν αποδέχονταν τη διαφορετικότητά του. Αποφάσισα να πάω κοντά του. Είχε πολύ αέρα και το σχοινί µου κόπηκε! Με αποφασιστικότητα κατάφερα να βάλω το κοµµάτι που έµεινε.. στο µικρό του χεράκι.. Χάρηκε τόσο πολύ! Οι υπόλοιποι σαν είδαν πως χαµήλωσα και παρατήρησαν πως εκείνος, που πριν ήταν µόνος, µε κράταγε.. θαύµασαν! Θεώρησαν πως είναι ξεχωριστός. Και όταν πλησίασαν.. ξεκίνησε µία παρέα..

• Γιατί δεν έκανε ποτέ το πρώτο βήµα;

• Μµµµ.. Μακάρι να το χε κάνει. Πιστεύω θα χε βρει φίλους. Ανθρώπους να µιλήσει, να παίξει… Έναν λόγο να χαµογελά. Θα ΄χε γίνει η αλλαγή…

(Βασίλης, Λεωνίδας, Γρηγόρης, Αλέξης)

Μια γειτονιά που δυσκολεύεται…

• Πως είναι τα πράγµατα µε την πρώτη µατιά;

• Η γειτονιά ήταν ήσυχη. Φτώχεια. ∆εν άκουγες φωνές. ∆εν είχε γέλια.. Ήταν όλα σκούρα σαν το σκοτάδι. ∆εν υπήρχαν ούτε τα απαραίτητα. Κυριαρχούσε µία θλίψη. Τα δέντρα δεν µεγάλωναν… επηρεασµένα κι αυτά!

• Τι θα άφηνες από ψηλα;

• Ένα πιάτο φαγητό για τον καθένα. Τα παιδιά πεινούν πολύ. Θα άφηνα λίγο νερό. Πράγµατα πολύτιµα, αν και απλά… Θα άφηνα χαρά, ελπίδα και ευτυχία. Ό,τι έχουν όλοι ανάγκη..

(Γιώργος, Βασίλης, Παναγιώτης, Γιώργος)

Πάνω από ένα γήπεδο µετά από έναν αγώνα…

• Πώς νιώθεις όταν η βία γεµίζει τις ψυχές των ανθρώπων ;

• Αναστενάζω.. Επιθυµώ να βλέπω πρόσωπα χαρούµενα και κόσµο να αγαπά.. ∆εν αντέχω να βλέπω τους ανθρώπους να τσακώνονται.. Πόσο µάλλον για ένα παιχνίδι..

• Τι βλέπεις από ψηλα;

• Ραγισµένες καρδιές.. ∆υσκολεύονται να δεχτούν την αισιοδοξία και τη χαρά. Κακή διάθεση… παντού. Άτοµα να ασκούν ψυχολογική ή σωµατική βία…

• Τι σε ενοχλεί, χαρταετέ µου;

• Στεναχωριέµαι γιατί οι άνθρωποι αυτοί δείχνουν να µην έχουν κάποιον να τους δίνει δύναµη… τη δύναµη που δίνει σε µένα ο ήλιος και ο άνεµος…

(Μιχαήλ, Κωνσταντίνος, Ευθύµης, Νίκος, Βαγγέλης)

Παγιδευµένοι σε καλώδια και οθόνες…

• Πώς µπορείς σαν αετός να λύσεις αυτό το πρόβληµα;

• Θα προσπαθούσα. Θα προσπαθούσα πολύ… Να τους απασχολήσω µε το πέταγµά µου.. Με τα παιχνίδια που θα κάνω στον αέρα.. Μπας και ξεκολλήσουν…

• Πώς νιώθεις βλέποντας µικρούς και µεγάλους σκυφτούς µπροστά σε µία οθόνη;

• Πολύ άσχηµα… Μοναξιά… Πετάω πάνω τους, παίζω, στριφογυρίζω αλλά κανείς δεν ασχολείται µαζί µου… Μακάρι να σήκωναν το κεφάλι λιγάκι ψηλά…

(Κυριάκος, Φανούρης, Θάνος, Σωτήρης)

Επίλογος

Ο χαρταετός έγινε για τα παιδιά ένας καθρέφτης: άλλοτε ευάλωτος, άλλοτε θαρραλέος… Αν, διαβάζοντας, νιώσετε την ανάγκη να σταθείτε για λίγο, να θυµηθείτε ή να αναρωτηθείτε, τότε ο σκοπός αυτού του ταξιδιού έχει επιτευχθεί…

(Οι δασκάλες )