Παιδότοπος: Στ’ τάξη Δημ. Σχ. Ναυστάθμου Κρήτης – «Όταν η γνώση αποκτά σώμα…»

Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!

Στη διανθισμένη με πρωτότυπα θεατρικά δρώμενα εκπαιδευτική εκδρομή της Στ’ τάξης του Δημ. Σχ. Ναυστάθμου Κρήτης στην Αθήνα, που έγινε λίγο πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς, ο λόγος στον σημερινό Παιδότοπο. «Ένα ταξίδι εμπειρίας, μνήμης και δημιουργίας», ο τίτλος του κειμένου που υπογράφουν ο γνωστός και ως δάσκαλος Θεατρικού Παιχνιδιού, διευθυντής του Σχολείου Αριστόκριτος Τομαζινάκης και οι γνωστές στους αναγνώστες της στήλης δασκάλες τους. Για «μια μοναδική εμπειρία που θα θυμούνται για πάντα», κάνουν λόγο στο κείμενό τους τα παιδιά του πρώτου τμήματος. Για «ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες και όμορφα συναισθήματα» μας μιλούν τα παιδιά του δεύτερου τμήματος.

Ωσεί παρών κι εγώ σ’ αυτό το ξεχωριστό ταξίδι, που, μεταξύ των άλλων, «η ιστορία, η τέχνη, η ποίηση και η δημοκρατία δεν παρουσιάστηκαν απλώς, αλλά βιώθηκαν». Προπάντων ως μαθητής… Πάντα ωραίος ως Έλληνας Δάσκαλος, Αριστόκριτε! Πάντα ωραίες ως Ελληνίδες Δασκάλες, καλές μου συναδέλφισσες!

Καλή συνέχεια στο Γυμνάσιο, καλά μου Εκτάκια!

Κι αν θυμούμαι συνεργασίες σας στον Παιδότοπο…

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Ένα ταξίδι εμπειρίας, μνήμης και δημιουργίας

Η εκπαιδευτική εκδρομή της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Ναυστάθμου Κρήτης στην Αθήνα δεν ήταν απλώς μια διαδρομή σε τόπους ιστορικούς και πολιτιστικούς. Ήταν ένα ταξίδι όπου η γνώση απέκτησε σώμα, η ιστορία απέκτησε φωνή και η ομάδα έγινε κοινός ρυθμός.

Σε κάθε σταθμό, οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετείχαν σε δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, βασισμένες στη μέθοδο του θεατρικού παιχνιδιού του Λάκη Κουρετζή. Μέσα από την κίνηση, τη φαντασία, τον λόγο και τη συνεργασία, οι χώροι μετατράπηκαν σε ζωντανά πεδία εμπειρίας.

Πρώτος σταθμός ήταν το Σύνταγμα και το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Εκεί, μέσα από ασκήσεις παρατήρησης και βιωματικές δράσεις, τα παιδιά στάθηκαν απέναντι στη μνήμη και στον χρόνο. Άκουσαν τη σιωπή του τόπου, αφουγκράστηκαν το βάρος της ιστορίας και προσέγγισαν έννοιες όπως η προσφορά, ο σεβασμός και η συλλογική μνήμη.

Ακολούθησε η Βουλή των Ελλήνων, όπου η έννοια της δημοκρατίας πήρε μορφή και χώρο. Οι μαθητές γνώρισαν τον θεσμό, παρατηρώντας και κατανοώντας πως η συμμετοχή και ο διάλογος αποτελούν ζωντανά στοιχεία της κοινωνικής ζωής.

Η διαδρομή προς την Ακρόπολη έγινε και η ίδια εμπειρία αφήγησης. Στο παγκάκι του Κωνσταντίνου Καβάφη, το βλέμμα στράφηκε στην ποίηση. Με ερέθισμα το ποίημα «Τα Τείχη», ένα μικρό θεατρικό δρώμενο γεννήθηκε στον δημόσιο χώρο, σαν ψίθυρος που ένωσε τον λόγο με την κίνηση και τη σκέψη με την πόλη.

Στο Μουσείο Ακρόπολης, η αρχαία τέχνη δεν παρέμεινε σιωπηλή. Οι μαθητές κινήθηκαν μέσα στις αίθουσες των Κλιτύων, του Πώρινου Αετώματος και των Αρχαϊκών Έργων, αναζητώντας σχέσεις, μορφές και αφηγήσεις. Στις Καρυάτιδες, ένα δρώμενο εμπνευσμένο από ποίημα του Ιωάννη Πολέμη έδωσε φωνή στις μορφές του μαρμάρου, ενώ στην Αίθουσα του Παρθενώνα η Ζωοφόρος έγινε αφορμή για δημιουργική έκφραση, όπου «η ζωή φέρει» νέες σημασίες μέσα από το βλέμμα των παιδιών.

Στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας αναδύθηκε μέσα από αντικείμενα, εικόνες και ομαδικές δράσεις. Οι μαθητές δεν παρατήρησαν απλώς· συμμετείχαν. Η ιστορία έγινε κοινή εμπειρία, μέσα από παρατήρηση, κίνηση και δημιουργικό λόγο.

Στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (Λ.Α.Ε.Δ.), η τέχνη και η μνήμη συνδέθηκαν με την έννοια της προσφοράς. Οι μαθητές γνώρισαν τον ευεργέτη Πέτρο Σάρογλου, συζήτησαν για αξίες και ιδανικά και στάθηκαν μπροστά σε έργα μεγάλων ζωγράφων όπως ο Γύζης, ο Δούκας και ο Λύτρας, αφήνοντας τα χρώματα να γίνουν αφορμή για σκέψη.

Στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, η ιστορία ταξίδεψε μέσα από την τεχνολογία. Στη Θόλο, η προβολή «Αγία Σοφία – 1500 Χρόνια Ιστορίας» άνοιξε ένα παράθυρο στον χρόνο, όπου η εικόνα, ο ήχος και η αφήγηση συνάντησαν τη συλλογική μνήμη ενός πολιτισμού.

Η εκδρομή ολοκληρώθηκε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου μέσα από θεατρικά παιχνίδια και ομαδικές δράσεις, τα παιδιά συνάντησαν ξανά τον εαυτό τους μέσα στην ομάδα. Μοιράστηκαν εμπειρίες, συναισθήματα και στιγμές, κλείνοντας το ταξίδι όχι ως τέλος, αλλά ως συνέχεια.

Από την αρχή μέχρι το τέλος, το ταξίδι αυτό λειτούργησε ως ένα ζωντανό πεδίο μάθησης. Η ιστορία, η τέχνη, η ποίηση και η δημοκρατία δεν παρουσιάστηκαν απλώς, αλλά βιώθηκαν. Και οι μαθητές επέστρεψαν όχι μόνο με γνώσεις, αλλά με εμπειρίες που έγιναν μνήμη, σχέση και εσωτερική αφήγηση.

Εκπαιδευτική Ομάδα: Τομαζινάκης Αριστόκριτος, Γκίζα Παναγιώτα, Σαπουνάκη Μαρία, Νικολακάκη Άννα , Χριστοδουλάκου Στυλιανή, Γεωργαντά Μαριλένα

Εντυπώσεις των παιδιών του Στ1

Η εκδρομή μας στην Αθήνα ήταν μια μοναδική εμπειρία που θα θυμούμαστε για πάντα. Μας εντυπωσίασαν η Βουλή των Ελλήνων, το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και το Μουσείο της Ακρόπολης. Ξεχωριστές στιγμές ήταν το θεατρικό δρώμενο στο παγκάκι του Καβάφη με αφορμή το ποίημα «Τα Τείχη» και η δράση στις Καρυάτιδες. Από το ταξίδι με το καράβι ακόμη, μέσα από θεατρικά παιχνίδια και ομαδικές δραστηριότητες, γνωριστήκαμε καλύτερα και γίναμε πιο δεμένοι. Μάθαμε, συνεργαστήκαμε και ζήσαμε εμπειρίες που θα μας συνοδεύουν για πάντα.

Εντυπώσεις των παιδιών του Στ2

Το ταξίδι μας στην Αθήνα ήταν γεμάτο εικόνες, γνώσεις και όμορφα συναισθήματα. Μας άρεσε ιδιαίτερα η προβολή «Αγία Σοφία – 1500 Χρόνια Ιστορίας» στη Θόλο του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και τα θεατρικά παιχνίδια στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στη Λ.Α.Ε.Δ. γνωρίσαμε την ιστορία του χώρου, παρατηρήσαμε σημαντικά έργα τέχνης και απολαύσαμε όλοι μαζί το γεύμα μας. Οι δραστηριότητες θεατρικού παιχνιδιού, τόσο στο καράβι όσο και σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής, μας έφεραν πιο κοντά, ενίσχυσαν τη συνεργασία μας και έκαναν το ταξίδι πραγματικά αξέχαστο.