menu
19.4 C
Chania
Παρασκευή, 10 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΔιαδρομές
Συνεργασίες

Παιδότοπος: Πέντε πασχαλινά έθιμα αποκτούν φωνή – Β’ τάξη Δημ. Σχ. Ναυστάθμου Κρήτης

Βαγγέλης Κακατσάκης
0

Καλοί µου φίλοι, Χριστός Ανέστη!

Μου αρέσουν πολύ οι προσωποποιήσεις που χρησιµοποιούν στις αναστάσιµες εργασίες τους (κείµενα και ζωγραφιές) στον σηµερινό Παιδότοπο, τέλη Μεγάλης Εβδοµάδας, τα παιδιά της Β’ τάξης του ∆ηµ. Σχολείου Ναυστάθµου Κρήτης. Και σ’ αυτά και βέβαια στις δασκάλες τους, την Τζωρτζίνα Κτιστάκη και στην Τέτα Κολτσάκη, τα εύσηµα. Ό,τι πιο αναστάσιµο να «αποκτήσουν» φωνή η στολισµένη εκκλησία, το Άγιο Φως, η Φουρνάρα του Ιούδα, το Πασχαλινό τραπέζι, και το Ευλογηµένο Πρόβατο! Γνώριµες οι φωνές τους που «µας θυµίζουν ότι τα έθιµα δεν είναι µόνο παράδοση – είναι ιστορίες που ζουν µέσα µας και µας γεµίζουν φως», όπως γράφουν στον πρόλογό τους οι δασκάλες τους. Να χαίρεστε τα ∆ευτεράκια σας και να σας χαίρονται, καλές µου συναδέλφισσες!

Καλή Ανάσταση, καλοί µου φίλοι!

Σας χαιρετώ µε αγάπη όλους!

Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης

δάσκαλος – λογοτέχνης

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η Β’ τάξη βρέθηκε ξανά σε µια δηµιουργική συνάντηση που µύριζε Πάσχα. Στην τάξη µας, όπου τα παιδιά προέρχονται από διαφορετικά µέρη της Ελλάδας, η συζήτηση ξεκίνησε µε αφηγήσεις από τους τόπους καταγωγής τους. Μοιραστήκαµε αναµνήσεις και έθιµα που ξετυλίγονταν σαν πολύχρωµο νήµα και µας έφεραν όλους πιο κοντά. Ύστερα ψάξαµε και γνωρίσαµε πασχαλινά έθιµα της Κρήτης και µε οδηγό τη φαντασία µας, τα αφήσαµε να ζωντανέψουν! Η  Εκκλησία, το Άγιο Φως, η Φουρνάρα του Ιούδα, το Οικογενειακό Τραπέζι και το Ευλογηµένο Αρνάκι απέκτησαν φωνή και αφηγούνται όσα βλέπουν, όσα ακούν κι όσα νιώθουν… Φωνές γνώριµες, που κάθε Πάσχα είναι εκεί και µας θυµίζουν ότι τα έθιµα δεν είναι µόνο παράδοση — είναι ιστορίες που ζουν µέσα µας, µας ενώνουν και µας γεµίζουν φως. Καλό κι ευλογηµένο Πάσχα σε όλους!

Οι δασκάλες: Κτιστάκη Τζωρτζίνα, Κολτσάκη Τέτα

Η ΣΤΟΛΙΣΜΕΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Είµαι µια µεγάλη, στολισµένη εκκλησία που βρίσκοµαι σε ένα βρεγµένο, παλιό χωριό της Κρήτης. Το βράδυ της Ανάστασης γεµίζω µε Χριστιανούς που κρατούν λαµπάδες ή φαναράκια και περιµένουν να ακούσουν το χαρούµενο µήνυµα. Μόλις ακουστεί το «Χριστός Ανέστη» ψάλλουν όλοι µαζί και µοιράζονται το Άγιο Φως από λαµπάδα σε λαµπάδα. Βλέπω τα χαρούµενα πρόσωπά τους, τις ζεστές αγκαλιές τους και τα φιλιά της αγάπης. Ακούω συνέχεια «Χριστός Ανέστη», «Αληθώς Ανέστη» και άλλες γλυκιές ευχές! Τότε όλοι βγαίνουν έξω και κλείνουν τις πόρτες µου, ο παπάς χτυπάει δυνατά την µεγάλη, ξύλινη πόρτα µου και φωνάζει «Άρατε Πύλας!». Μαζί µε µερικά ακόµη λόγια ξεκινάει ένας διάλογος που επαναλαµβάνεται τρεις φορές, ώσπου η  πόρτα µου ανοίγει διάπλατα και µπαίνουν όλοι µαζί µέσα µου. Με αυτό το έθιµο, οι άνθρωποι θυµούνται τη στιγµή που ο Χριστός άνοιξε τις πύλες του θανάτου και αναστήθηκε!                                                                                                             

Αναστάσης, Κωνσταντίνα Ν., Στέφανος

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Είµαι το πασχαλιάτικο, γιορτινό τραπέζι. Φοράω ένα κατακόκκινο, κυµατιστό τραπεζοµάντηλο και µε έχουν στολίσει µε όµορφα, µυρωδάτα λουλούδια. Την ηµέρα του Πάσχα µαζεύονται γύρω µου οι συγγενείς και τα παιδιά. Τρώνε όλοι µαζί, γελάνε, γλεντούν, συζητούν χορεύουν και παίζουν. Γεµίζω µε νόστιµα, λαχταριστά φαγητά και φρέσκες λιχουδιές που έχουν φτιάξει οι οικοδεσπότες. Μυρίζω τα ζυµωτά, µοσχοµυριστά καλτσουνάκια, το καλοψηµένο, ζουµερό κρέας και τα λαχταριστά, αφράτα τσουρέκια που µε τις τρεις πλεξούδες τους θυµίζουν τον τριαδικό Θεό και την ενότητα. Ακούω το σπάσιµο των κόκκινων, πασχαλινών αβγών όπως ακούστηκε ο θόρυβος των βράχων εκείνη την µέρα που αναστήθηκε ο Χριστός.

Αλέξανδρος Γ., Κωνσταντίνος Κ., Πορφύριος, Χρυσή

ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ

Γεια σας! Είµαι το φωτεινό, ζεστό Άγιο Φως. Γεννιέµαι από ένα θαύµα στη µακρινή Ιερουσαλήµ. Έπειτα ταξιδεύω µε ένα αεροπλάνο και φτάνω σε όλα τα µέρη που πιστεύουν στον Χριστό. Το βράδυ της Ανάστασης µε παίρνουν οι άνθρωποι µε τις στολισµένες, όµορφες λαµπάδες τους ή µε τα µικρά φαναράκια τους και φωτίζω το σκοτάδι. Τους ακούω γύρω µου να ψέλνουν δυνατά το «Χριστός Ανέστη». Συνεχίζω το ιερό ταξίδι µου και φτάνω στα σπίτια των ανθρώπων. Εκεί µε τον πυκνό, µαύρο καπνό µου φτιάχνω έναν σταυρό στο ανώφλι της πόρτας, για να προστατεύω τις οικογένειές τους. Στο γυάλινο καντηλάκι τους προσπαθούν να µε κρατήσουν όσο πιο πολύ µπορούν. Όµως ακόµη κι αν σβήσω πάντα θα τους θυµίζω ότι το φως κερδίζει το σκοτάδι!                                                                                                             

Αλέξανδρος Κ., Κωνσταντία Χ., Κωνσταντίνος Σ.    

ΤΟ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΠΡΟΒΑΤΟ

Είµαι ένα χαρούµενο, γλυκό προβατάκι. Έρχοµαι από τα ψηλά βουνά και τις µακρινές πλαγιές. Τώρα πια σε ελάχιστα χωριά της Κρήτης, όπως για παράδειγµα  στην Αση – Γωνιά Αποκορώνου, µια µέρα µετά το Πάσχα,  που συνήθως γιορτάζει ο Άγιος Γεώργιος, πηγαίνω µε τα υπόλοιπα αρνάκια στην εκκλησία. Είµαι χαρούµενο, στολισµένο και φοράω µία κίτρινη, γυαλιστερή κουδούνα στο λαιµό µου, το παραδοσιακό λέρι, για την ξεχωριστή, γιορτινή αυτή ηµέρα! Μαζευόµαστε όλα µαζί έξω από την εκκλησία, βγαίνει ο πάτερ και µας αγιάζει, για να είµαστε υγιή και παραγωγικά. Εκεί γύρω βρίσκονται πολλοί ακόµα προσκυνητές και οι κτηνοτρόφοι µας αρµέγουν, βγάζουν το φρέσκο µας γάλα και το προσφέρουν σε όλους, για να δείξουν ευγνωµοσύνη στον Άγιο που µας προστατεύει.                                                   

Βασίλης, Γιώργος, Καρυάτις, Νικολέττα

Η ΦΟΥΡΝΑΡΑ ΤΟΥ ΙΟΥ∆Α

Είµαι µια καυτή φωτιά! Με λένε Φουρνάρα του Ιούδα. Τώρα πια δεν µε ανάβουν σε πολλά µέρη, όµως παλιά µε άναβαν σε όλα τα χωριά της Κρήτης. Για πολλές µέρες οι νεαροί µαζεύουν ξερά, χοντρά ξύλα και φτιάχνουν ένα µεγάλο σωρό κοντά στην εκκλησία. Το βράδυ της Ανάστασης µε ανάβουν, αφού ακουστεί το «Χριστός Ανέστη». Μέσα µου καίγεται ένα αχυρένιο οµοίωµα του Ιούδα, συµβολίζοντας τη νίκη του καλού. Όλοι οι άνθρωποι µαζεύονται γύρω µου, µε καµαρώνουν και εκείνη την ώρα ακούγονται βαρελότα και πυροτεχνήµατα, για να µάθουν όλοι το χαρµόσυνο µήνυµα της Ανάστασης!                                                                                                   

Γιάννης, Κωνσταντίνα Ζ., Οδυσσέας

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum