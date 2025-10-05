Παιδότοπος: Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο στα Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη

Καλοί µου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!

Η Παγκόσµια Ηµέρα χωρίς αυτοκίνητο που έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται τα τελευταία χρόνια είναι προπάντων «µια µέρα αφύπνισης της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών».

Γι’ αυτήν την ηµέρα ο λόγος στον σηµερινό Παιδότοπο από τους µαθητές του ∆ηµ. Σχ. των Εκπαιδευτηρίων Μαυροµατάκη της πόλης µας. Να ‘ναι καλά ο γνωστός στους αναγνώστες της στήλης διευθυντής τους Κώστας Μανωλάκης για τις εργασίες που µου έστειλε. Συγχαρητήρια και γι’ αυτήν την ξεχωριστή σας δραστηριότητα, καλέ µου φίλε!

Σας χαιρετώ µε αγάπη όλους!

Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης

δάσκαλος – λογοτέχνης

Εισαγωγή

Η Παγκόσµια Ηµέρα χωρίς Αυτοκίνητο γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Σεπτεµβρίου. Με αφορµή αυτή την ηµέρα, στο ξεκίνηµα της σχολικής χρονιάς, είχαµε την ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούµε για την ανάγκη της µείωσης της χρήσης των αυτοκινήτων. Αναζητήσαµε εναλλακτικούς τρόπους µετακίνησης όπως το περπάτηµα, το ποδήλατο και τα µέσα µαζικής µεταφοράς. Πιστεύουµε ότι µε αυτό τον τρόπο θα βελτιώσουµε την ποιότητα της καθηµερινής ζωής και θα προστατεύσουµε το περιβάλλον. Οι µαθητές του ∆ηµ Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων µας, από την Γ’ ως την Στ΄ τάξη που συµµετείχαν στη δράση κατέγραψαν τις σκέψεις τους, έφτιαξαν ποιήµατα και λεκτικά παιχνίδια, εκφράστηκαν εικαστικά και µοιράστηκαν τις ιδέες τους. Οι δασκάλες Μιχαέλα Ζερβουδάκη, Κωνσταντίνα Θωµάκη και Μαρίστα Κουβαριτάκη και ο διευθυντής Κώστας Μανωλάκης καθοδήγησαν τα παιδιά σ’ αυτή την προσπάθεια. Ένα µέρος από τη δουλειά των µαθητών των Εκπαιδευτηρίων Μαυροµατάκη δηµοσιοποιούµε µέσω του αγαπηµένου µας Παιδότοπου…

Ο διευθυντής Κώστας Μανωλάκης

Χωρίς αυτοκίνητο

Θα ήταν καλύτερο για το περιβάλλον κι εµάς να χρησιµοποιούµε άλλα µεταφορικά µέσα όπως τα λεωφορεία, επειδή εκεί µπαίνει πιο πολύς κόσµος και έτσι γλιτώνουµε το καυσαέριο πολλών αυτοκινήτων. Αφήστε λοιπόν έστω και µία ηµέρα το αυτοκίνητο και χρησιµοποιήστε τα ποδήλατα ή άλλα µεταφορικά µέσα!

Βίβιαν, Ε΄

Αν δεν είχατε αυτοκίνητο, τι θα µπορούσατε να κάνετε; Αν θέλατε, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ποδήλατα, ρόλερ, πατίνια, σκέιτµπορντ ή µηχανάκια. Στα παλιά τα χρόνια δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, αλλά υπήρχαν άµαξες. Στις δουλειές τους πήγαιναν µε τις άµαξες. Μπορείτε να πάτε µε τα πόδια, αλλά θα πάρει περισσότερη ώρα.

Χριστίνα, Ε΄

Τι θα συνέβαινε αν…

Αν µια µέρα δεν είχαµε αυτοκίνητα πρωί θα πήγαινα στο σχολείο µε το σχολικό λεωφορείο. Όταν δε χρησιµοποιούµε το αυτοκίνητο µπορεί να ταλαιπωρούµαστε, αλλά κάνουµε καλό στον κόσµο µας. Κάνουµε οικονοµία στα καύσιµα και δεν ξοδεύουµε χρήµατα για βενζίνη. Τα αυτοκίνητα βγάζουν καυσαέρια που µολύνουν τον αέρα και οι άνθρωποι έχουν αναπνευστικάπροβλήµατα και αρρωσταίνουν. Αν χρησιµοποιούµε τα ποδήλατα, τα πατίνια και τα πόδια, δυναµώνουµε τους µύες, αθλούµαστε και είµαστε πιο υγιείς. Αν παίρνουµε όλοι µαζί το λεωφορείο, µειώνεται η κίνηση και έτσι δε θα θυµώνουµε και θα έχουµε λιγότεραατυχήµατα.

Ξένια, Στ΄

Αν οι άνθρωποι αποφάσιζαν να καταστρέψουν τα αυτοκίνητα για να προστατεύσουν το περιβάλλον, θα ήταν µία βίαιη και άσχηµη ενέργεια. Θα µπορούσαν να τα πάνε στην µάντρα και να τα κάνουν ανταλλακτικά. Ο µπαµπάς µου ξέρει να φτιάχνει τα αυτοκίνητα.

Αλέξανδρος, Στ΄

Αν µια µέρα δεν είχαµε αυτοκίνητο θα έµενα στο σπίτι και θα καλούσα τους φίλους µου για παιχνίδι. Θα πήγαινα τον σκύλο µου βόλτα. Χωρίς αυτοκίνητα ο αέρας θα ήταν πιο καθαρός. Θα υπήρχαν λιγότερα µικροπλαστικά στους δρόµους και τις θάλασσες. ∆ε θα µπορούσα να πάω πουθενά όµως!

Γκάια, Στ΄

Πήρα το ποδήλατό µου και πήγα στο σχολείο. Όταν έφτασα, άφησα το ποδήλατο απ’ έξω και πήγα στην τάξη µου. Εκεί εγώ και οι φίλοι µου συζητήσαµε γι’ αυτό το θέµα µε τα αυτοκίνητα. Καταλήξαµε ότι όσοι µένουµε κοντά να πηγαίνουµε µε τα πόδια στο σχολείο και να περπατάµε στην πόλη. Έτσι γυµναζόµαστε και κάνει καλό στην καρδιά. Με το περπάτηµα είµαστε κοµψοί.

Μιχαέλα, Στ΄

Τα µειονεκτήµατα µίας µέρας χωρίς αυτοκίνητο είναι ότι χρειάζεσαι πολύ περισσότερο χρόνο για να φτάσεις στον προορισµό σου. Αν κάποιος τραυµατιστεί, θα προλάβουν να τον πάνε έγκαιρα στο νοσοκοµείο; Τα πλεονεκτήµατα είναι ότι το περιβάλλον δε θα επιβαρυνθεί µε τη µόλυνση από τα καυσαέρια, θα είµαστε σε καλή φόρµα και θα αναπνέουµε καθαρό αέρα.

Λούσι-Αν, Στ΄

Ένας καλύτερος κόσµος

Λουλούδια θα κρατώ

και πάντα θ’ αγαπώ

τον κόσµο τον ωραίο

τον κόσµο τον σωστό.

Χωρίς αµάξι γίνεται

αν θέλεις να σ’ το πω,

χωρίς τα καυσαέρια

που κάνουνε κακό.

Ποδήλατο, πατίνι,

µπορείς όµως µ’ αυτά,

που είναι πιο ωραία

σ’ το λέω µε σιγουριά!

Σκέψου έναν κόσµο

µε γέλιο και χαρά

θα παίζουν χωρίς φόβο

όλα τα παιδιά!

Κατερίνα, Ε΄

Τα αµάξια να µην παίρνεις

τα ηλεκτροκίνητα να διαλέγεις,

όπως τα ποδήλατα, το µετρό

και τον ηλεκτρικό.

Θωµάς, Ηρακλής, Ε΄

Σήµατα

για πεζούς

1. Γρηγόρης – Σταµάτης (φωτεινοί σηµατοδότες)

2. Προσοχή! Περνάνε ηλικιωµένοι

3. Πάρκινγκ – Αφήστε το αυτοκίνητο και περπατήστε

4. Προσοχή! Περνάνε πεζοί

5. Υποχρεωτική διάβαση πεζών

6. Προσοχή! Περνάνε παιδιά

Μπιάνκα, Αντέλ, Στ΄