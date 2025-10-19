Παιδότοπος: «Ούτε τεμπέλης ούτε φυτό»

» Πόπη Λαµπρινέα – Γαβριλάκη και Αγγέλα Μάλµου

Καλοί µου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!

Για την ιστορία του µικρού Αλέξη ο λόγος στον σηµερινό Παιδότοπο. Για µια απ’ τις 15 παιδαγωγικού περιεχοµένου ιστορίες, για ένα απ’ τα 11 ξεχωριστά διηγήµατα που περιλαµβάνονται στο ιδιαίτερα επιµεληµένο βιβλίο «Όχι πάλι, ρε µαµά», που κυκλοφόρησε αυτή τη χρονιά απ’ τις εκδόσεις «The book project» ο λόγος. «Ούτε τεµπέλης, ούτε φυτό», ο τίτλος της – του. Η και συµµαθήτριά µου στο Γυµνάσιο Βάµου, τη δεκαετία του 1960 και διαχρονική µου φίλη και συναδέλφισσα µου στη ∆ασκαλοσύνη, γνωστή ως ποιήτρια, Πόπη Γαβριλάκη- Λαµπρινέα, η συγγραφέας του. Απ’ την επίσης διαχρονική µου φίλη, την πρώην σχολική σύµβουλο Προσχολικής Αγωγής, θεατρολόγο και συγγραφέα Αγγέλα Μάλµου, η παρουσίαση της ιστορίας – και βέβαια η εικονογράφησή της.

Πολύ, πάρα πολύ, µου άρεσε η ιστορία σου για τον µικρό Αλέξη, Πόπη, όπως και η παρουσίασή της άλλωστε, Αγγέλα! Καλή συνέχεια στις επάλξεις της ∆ασκαλοσύνης, όπως επιµένετε να την υπηρετείτε και οι δύο. Καλή ανάγνωση της ιστορίας του µικρού Αλέξη, φίλες και φίλοι!

Σας χαιρετώ µε αγάπη όλους!

Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης

δάσκαλος – λογοτέχνης

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΛΕΞΗ

Ο Αλέξης προστατευµένος στο οικογενειακό του περιβάλλον, ξεκινά τον σχολικό του βίο, ανυποψίαστος για το τι σηµαίνει να µοιράζεται µε πολλούς συνοµηλίκους του το περιβάλλον του παιδικού σταθµού και του νηπιαγωγείου και στη συνέχεια του δηµοτικού σχολείου, τηρώντας αρχές και κανόνες για την οµαλή συνύπαρξη των µελών της µαθητικής κοινότητας.

Και ίσως γίνεται ακόµη πιο δύσκολο να προσαρµοστεί όταν διαθέτει ο µικρούλης µαθητής- όπως ο µικρός Αλέξης- φαντασία και διασκεδάζει ονειροπολώντας… Και οι άλλοι γύρω σου να µη τον νιώθουν.

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόµη περισσότερο όταν υπάρχει και µια αδελφή που γίνεται …ζόµπι- φυτό από το διάβασµα, µονοπωλώντας την επιβράβευση τόσο από το σχολείο και φυσικά και από την οικογένεια. που αναπόφευκτα δηµιουργεί έναν φαύλο κύκλο συγκρίσεων και απόρριψης.

Ο Αλέξης λοιπόν ο µικρός ήρωας της ιστορίας της Πόπης Λαµπρινέα- Γαβριλάκη, που ξεκίνησε τη ζωή του µε ένα σωρό «κανάκια» από τα µέλη της οικογένειάς του, ο «άντρακλας» και το «µωρό» τους, δεν αντέχει τον αποχωρισµό από τους δικούς του ανθρώπους όταν έρχεται η ώρα για τον παιδικό σταθµό.

Τι πιο σύνηθες για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας; Η πρώτη εντύπωση συνήθως είναι τραυµατική, ο αποχωρισµός πολύ οδυνηρός και η αντιµετώπιση από την παιδαγωγό στην περίπτωση του µικρού Αλέξη, ατυχής. Συνακόλουθη εποµένως και η άρνησή του και η ανυπακοή στη ρουτίνα και στις δραστηριότητες του σταθµού. Η συµπεριφορά του ερµηνεύεται επιπόλαια από τους ενήλικες και αποκτά χωρίς κόπο το χαρακτηρισµό του τεµπέλη που τον ακολουθεί και στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Η νέα αυτή «ιδιότητα» του Αλέξη, µεταφέρεται και στο σπίτι, έτσι ώστε τα µέλη της οικογένειας να υιοθετήσουν το χαρακτηρισµό, δίνοντας τέλος στα «κανάκια». Χάνει δηλαδή τις χαριτωµένες προσφωνήσεις του «µωρό» µου και «άντρακλά µου». Όλοι µαζί οι ενήλικες, τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο, τον αποκαλούν «τεµπέλη», ερµηνεύοντας ως τεµπελιά την άρνησή του να συµµετέχει στις δραστηριότητες της µαθητικής κοινότητας

Η συνακόλουθη αντίδραση του παιδιού, να αποπειραθεί να βάλει φωτιά στην αίθουσα τελετών του σχολείου, αναστατώνει την κοινότητα και προκαλεί το µένος του ∆ιευθυντή του σχολείου.

Ευτυχώς όµως πάντα υπάρχουν οι ειδικοί µε ενσυναίσθηση, γνώση και κατανόηση. Επεµβαίνει καταλυτικά η ψυχολόγος του σχολείου, αλλά και ο δάσκαλος της Τετάρτης τάξης του δηµοτικού, ξεκλειδώνοντας το κουτάκι της αντίδρασης του µικρού. Ταυτόχρονα αναδεικνύονται και τα καταχωνιασµένα θετικά στοιχεία του. Έτσι η αναγνώριση και η αξία του, αποκαλύπτονται και ο Αλέξης παίρνει τη θέση που του ανήκει…

Αγγέλα Μάλµου

Αποσπάσµατα από το ∆ιήγηµα

[…] Βαρέθηκα τη µαµά που όλα τα ξέρει και όλα για κείνη είναι πανεύκολα.

Βαρέθηκα και τον µπαµπά ν’ αράζει στην τηλεόραση και να βλέπει ποδόσφαιρο.

Βαρέθηκα τις δασκάλες και το σχολείο. Μα πιο πολύ βαρέθηκα το τεµπέλης που έγινε ένα µε µένα. Ξέχασαν τ’ όνοµά µου. Μπορεί να το είχα ξεχάσει κι εγώ, αν δε συνέχιζε να µε φωνάζει Αλέξη η γιαγιά µου.

Ως την τετάρτη τάξη, που αλλάξαµε δάσκαλο, δεν θυµάµαι να πήγα ούτε µια µέρα χαρούµενος στο σχολείο. Ούτε εκείνο µε αγάπησε ούτε κι εγώ το αγαπούσα.

Όλα ήταν ανιαρά εκτός από το θρανίο µου. Με καταλάβαινε. Έβαζα το κεφάλι στα δυο µου χέρια, έκλεινα τα µάτια και ταξίδευα […]

***

[…] ∆εν ήξερα τι σηµαίνει τεµπέλης και δεν θα µε πείραζε αν δεν σηκώνονταν δυο παιδιά και δε µε κορόιδευαν χτυπώντας τα χέρια: «Τε-µπέ-λη, τε-µπέ-λη».

Ούτε η κυρία Ελένη τα µάλωσε, ούτε η µαµά µου το µεσηµέρι.

«Η δασκάλα είπε πως δε συνεργάζεται και είναι τεµπέλης», είπε στον µπαµπά το βράδυ η µαµά µου.

«Γιατί είσαι τεµπέλης;» ρώτησε ο πατέρας µου χωρίς να πάρει τα µάτια του από το παιχνίδι που παρακολουθούσε και να µε κοιτάξει.

Από την εποµένη µέρα µε στρίµωξαν […]

***

[…] Μ’ αρέσει κι ο καινούριος µου δάσκαλος!

«Με λένε Αλέξη και είµαι δάσκαλος δεκαπέντε χρόνια» µας συστήθηκε.

«∆εκαπέντε χρόνια; Και δε βαρεθήκατε;» πετάχτηκε η Ματίνα.

«Γιατί να βαρεθώ; Πάντα ονειρευόµουν να γίνω δάσκαλος. Το όνειρό µου θα βαρεθώ;»

«Κι εµένα, κύριε, µε λένε Αλέξη. Κι εγώ δε βαριέµαι να παίζω µπάλα. Ούτε στο θεατρικό παιχνίδι βαριέµαι. Εκεί η ώρα περνά πολύ γρήγορα!»

«Χαίρω πολύ, Αλέξη!» µου είπε. «Και θα χαιρόµουν πολύ περισσότερο, αν µου έλεγες τι ονειρεύεσαι να γίνεις όταν µεγαλώσεις!»

∆εν το είχα σκεφτεί…

«Εγώ κύριε, ονειρεύοµαι να γράφω ιστορίες…» του είπα αυθόρµητα.

«Μπράβο, Αλέξη! Πότε θα µας φέρεις µια για την εφηµερίδα µας;»

Κοκκίνισαν ως και τ’ αυτιά µου! Ξενύχτησα και την άλλη µέρα την είχα κιόλας έτοιµη!

– Την ονόµασα « ΟΥΤΕ ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΟΥΤΕ ΦΥΤΟ» […]