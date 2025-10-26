Παιδότοπος: Όταν τέσσερα ελληνικά πλοία θυμούνται… – Στ’ Δημ. Σχ. Ναυστάθμου Κρήτης

Καλοί µου φίλοι,

καλό Σαββατοκύριακο!

Με αφορµή την επέτειο της εθνικής µας γιορτής, της 28ης Οκτωβρίου, ο σηµερινός ξεχωριστός Παιδότοπος που περιλαµβάνει πρωτότυπες οµαδικές εργασίες (κείµενα και ζωγραφιές) των παιδιών των δύο τµηµάτων της Στ’ τάξης ∆ηµ. Σχ. Ναυστάθµου Κρήτης. Για «ένα ταξίδι φαντασίας και σεβασµού» κάνουν λόγο, µεταξύ των άλλων, στον πρόλογό τους οι γνωστές στους αναγνώστες της στήλης δασκάλες τους Άννα Νικολακάκη και Μαρία Σαπουνάκη. Συγχαρητήρια και σ’ αυτές και βέβαια στους µαθητές και στις µαθήτριες. Προπάντων για τον τρόπο που δούλεψαν…

Σας χαιρετώ µε αγάπη όλους!

Χρόνια πολλά Ελλάδα!

Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης

δάσκαλος – λογοτέχνης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

“Τα θεµέλιά µου στα βουνά\ και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στον ώµο τους\ και πάνω τους η µνήµη καίει\ άκαυτη βάτος..” Οδυσσέας Ελύτης

Με αφορµή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου που πλησιάζει, οι µαθητές µας έδωσαν φωνή σε τέσσερα πλοία που σηµάδεψαν µε την πορεία τους τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Το καταδροµικό “Έλλη”, το υποβρύχιο “Κατσώνης” και τα αντιτορπιλικά “Όλγα” και “Αδρίας” και «θυµήθηκαν» µέσα από τις λέξεις στιγµές δόξας, θυσίας και ελπίδας.. Με ευαισθησία και συλλογική προσπάθεια, τα παιδιά ύφαναν ιστορίες που δείχνουν ότι η µνήµη, όταν αγαπάµε, πιστεύουµε κι ελπίζουµε δεν ”σκουριάζει”..

Ένα ταξίδι φαντασίας και σεβασµού, που κρατά ζωντανό το παρελθόν και µας θυµίζει ότι η Ιστορία µπορεί και “αναπνέει” µέσα από αθώα κι αγαθά γραφόµενα… Χρόνια πολλά Ελλάδα!

Οι δασκάλες Άννα Νικολακάκη και Μαρία Σαπουνάκη

ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ “ΕΛΛΗ”

Ονοµάζοµαι “Έλλη”. Είµαι ένα πλοίο καταδροµικό. Βοήθησα την Ελλάδα στον Αγώνα του 1940. Ήταν ∆εκαπενταύγουστος. Βρίσκοµαι στο λιµάνι της Τήνου για τη γιορτή της Παναγίας. ∆ιακρίνω ποµπές ανθρώπων να ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια προς την εκκλησία κρατώντας λουλούδια.. Ακούω τις καµπάνες να χτυπούν και ψαλµωδίες να σκεπάζουν τη θάλασσα µε γαλήνη..

Ξαφνικά.. την ώρα που γιορτάζαµε τη Μάνα µας τη Παναγία, δέχθηκα άνανδρα τρεις τορπίλες από ιταλικό υποβρύχιο.. Οι ναύτες µου πάλεψαν ηρωικά για να µε σώσουν, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Άρχισα να βυθίζοµαι.. Μαζί µου και οι γενναίοι αυτοί άνδρες. Καθώς χανόµουν.. σκεφτόµουν όσα έζησα.. Το ταξίδι µου τελείωσε εδώ. Το τέλος µου ηρωικό…

Λεωνίδας, Αλέξης, Ευθύµης, Κυριάκος, Φανούρης, Σωτήρης

ΛΕΓΟΜΑΙ “ΟΛΓΑ”

Γεια.. είµαι ένα πλοίο γνωστό. Λέγοµαι Όλγα. Πήρα το όνοµά µου από τη Βασίλισσα. Μπορεί να µε ξέρεις. Φτιάχτηκα το 1938 στη Βρετανία. Είµαι ένα από τα πιο σύγχρονα αντιτορπιλικά! Συµµετείχα στον Ιταλοελληνικό πόλεµο του 1940-1941.

20 Σεπτεµβρίου 1943.. στη Λέρο.. την ώρα που η “οικογένειά” µου χαλάρωνε.. Ξαφνικά.. βοµβαρδιστικά αεροπλάνα πέταξαν από πάνω µας και µε σηµάδεψαν. Πλησίασαν τόσο που πυροβόλησαν τον κυβερνήτη µας Πλωτάρχη Γεώργιο Μπλέσσα. Τον πέτυχαν στο στήθος και τον λαιµό…

Στη συνέχεια µια µεγάλη βόµβα ήρθε πάνω στο πρυµναίο τµήµα µου µε βία και µίσος…και τρύπησα. Αιµα και νερά παντού. Έφτανε το τέλος µου και το ‘ξερα. Βούλιαζα.. Ήταν η τελευταία µου µάχη. Ο Μπλέσσας δε ζει πια. Οι νότες της µικρής µας χορωδίας σώπασαν. Οι ναύτες µου, οι δικοί µου άνθρωποι… φώναζαν “Ζήτω η “’Ολγα” και βυθίζονταν µαζί µου..

Γιώργος, Σπύρος, Ιωάννα, Νίκος, Παναγιώτης, Βασίλης

ΕΙΜΑΙ Ο “ΚΑΤΣΩΝΗΣ”

Είµαι ο “Κατσώνης” και είµαι ένα γέρικο πολεµικό υποβρύχιο. Τον ∆εκέµβριο του 1940 βύθισα το ιταλικό φορτηγό Quinto στα ανοιχτά της Αλβανίας. ∆ύο µήνες νωρίτερα άρχισα περιπολίες στα ελληνικά νερά.. Τον Σεπτέµβριο του 1943, µετά την παράδοση της Ιταλίας, βγήκα στο Αιγαίο.. Πάντα µου άρεσε το Φως του Αιγαίου… Ήταν 14 Σεπτεµβρίου και ενώ ήµουν στα ανοιχτά της Σκιάθου, µε εντόπισε το γερµανικό υποβρυχιοθηρικό “UJ2101”.

Χτυπήθηκα άγρια µε βόµβες βάθους κι αναγκάστηκα να “ανέβω” στην επιφάνεια.. Έγινε σκληρή µάχη µε τα κανόνια.. Από τα 45 µέλη του πληρώµατος µου, διασώθηκαν 32. Ο καλός µου κυβερνήτης Βασίλειος Λάσκος σκοτώθηκε στη γέφυρα, πολεµώντας µέχρι τέλους.. Η θάλασσα ήταν γεµάτη λάδι, φλόγες και φίλους που χάνονταν. ∆εν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον καπνό και τον ουρανό..

Πέρασα χαρές, πέρασα λύπες και τώρα όλα τελείωσαν. Βρίσκοµαι στον βυθό. 253 µέτρα κάτω από τη θάλασσα.. να µαρτυρώ την Ιστορία.

Αγγελική,

Μαρία, Νεκταρία, Βασίλης, Γρηγόρης, Κωνσταντίνος

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ “Α∆ΡΙΑΣ”

“Θυµάµαι.. το 1942 οι Βρετανοί µε παρέδωσαν στους Έλληνες.. Τότε άρχισαν όλα. Είµαι το αντιτορπιλικό Αδριάς. Σε µία επικίνδυνη αποστολή στις 22 Οκτωβρίου, καθώς πλέαµε κοντά στα ∆ωδεκάνησα χτυπήθηκα από γερµανική νάρκη και κόπηκε η µισή µου πλώρη! Μοιραία σκοτώθηκαν πολλοί.. Πονούσα πολύ κι εγώ. Στεναχωριόµουν. Ένιωθα και ήµουν.. µισό! Με πείσµα, θάρρος και ανδρεία.. πιστέψαµε όλοι πως θα καταφέρουµε να συνεχίσουµε..

Αποφασίσαµε µία αναγκαία στάση στις ακτές της Τουρκίας για 40 µερόνυχτα και δέχτηκα κάποιες µικροεπισκευές. ∆εν µπορούσαν να γίνουν και πολλά.. Έπειτα συνεχίσαµε µε προορισµό την Αλεξάνδρεια! Έµεινα µε λίγους από τους άντρες µου. Όσοι αναγκάστηκαν να φύγουν.. έκλαψαν πολύ. Ο αποχωρισµός δύσκολος. Ταξιδέψαµε χωρίς πλώρη 730 µίλια! Με τη βοήθεια του Θεού φτάσαµε.. Στις 6 ∆εκεµβρίου του 1943, ανήµερα του Αγίου Νικολάου προστάτη του Πολεµικού µας Ναυτικού µπήκα θριαµβευτικά στο λιµάνι.. µε τον αρχηγό µας Ιωάννη Τούµπα να µονολογεί συγκινηµένος πως τα καταφέραµε..”

Μιχαήλ, Ευχαριστή, Βαγγέλης, Θάνος, ∆έσποινα, Γιώργος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να “σκανάρετε” το qrcode της φωτογραφίας ώστε να ακούσετε τα παιδιά να ξετυλίγουν την ιστορία…

https://drive.google.com/file/d/111uiK1hIbJF_X_o7-KQ7EZ7aI-yEGVKk/view?usp=sharing

Σας ευχαριστούµε!

Οι δασκάλες των παιδιών