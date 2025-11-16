Παιδότοπος: Νίκος Ξυλούρης: «Πότες θα κάμει ξεστεριά»… – Στ’ τάξη ∆ηµ. Σχ. Ναυστάθµου Κρήτης

Καλοί µου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!

Για τη «σύνδεση» του Νίκου Ξυλούρη µε την εξέγερση του Πολυτεχνείου ο λόγος στον σηµερινό Παιδότοπο, παραµονή του φετινού εορτασµού της. Για µια ξεχωριστή προσέγγιση εκείνων των ηµερών του Νοέµβρη του 1973, του ξεσηκωµού για «Ψωµί, Παιδεία, Ελευθερία», µε κείµενα και ζωγραφιές, των παιδιών της Στ2 τάξης του ∆ηµ. Σχ. Ναυστάθµου Κρήτης, ο λόγος. Πολλά συγχαρητήρια και στη δασκάλα των παιδιών, τη γνωστή χρόνια τώρα στους αναγνώστες της στήλης συναδέλφισσα µου Άννα Νικολακάκη, και βέβαια στα Εκτάκια της για τις υπέροχες οµαδικές εργασίες τους…

Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης

δάσκαλος – λογοτέχνης

Η ΦΩΝΗ ΠΟΥ ΞΥΠΝΗΣΕ ΨΥΧΕΣ

Μες στη βαριά σιωπή της επταετίας, ο Νίκος Ξυλούρης ύψωσε τη φωνή του “Πότες θα κάµει ξεστεριά” κι η νύχτα φωτίστηκε από θάρρος. Μια φωνή που πέρασε τα κάγκελα, ξύπνησε ψυχές και έφτασε ως εδώ, στα αυτιά των παιδιών… Μαθητές της ΣΤ΄ τάξης αναζήτησαν µέσα από τη µουσική του Νίκου Ξυλούρη τα ίχνη της ελευθερίας, της ανθρωπιάς και της ελπίδας. ∆ούλεψαν µε προσοχή, µε σεβασµό στην ιστορική µνήµη και µε πίστη στη δύναµη του “µαζί”. Άκουσαν, συζήτησαν, ένιωσαν. Έγραψαν µε την καρδιά βάζοντας σε σειρά λέξεις που χωρούν αγάπη, αποδοχή και την έγνοια του να µπω “στα παπούτσια του άλλου”… Ακόµη κι αν ο άλλος έζησε, πόνεσε και πάλεψε 52 χρόνια πριν. Τα παιδιά αφουγκράστηκαν τους ψιθύρους της ∆ικτατορίας και τη δύναµη της επιµονής στο δίκιο. Επιδίωξη των οµάδων που ελεύθερα δηµιουργήθηκαν, δεν ήταν απλώς η παράθεση γεγονότων, αλλά η βίωση του συναισθήµατος και το µοίρασµα µέσα από πρωτότυπα κείµενα που επιµελήθηκαν συνεργατικά.. Κάθε οµάδα ανέλαβε να παρουσιάσει τη σύνδεση του Ανωγειανού λυράρη µε το Πολυτεχνείο µε τρόπο διαφορετικό! Με την ευαισθησία ενός ηµερολογίου, την τρυφερότητα ενός γράµµατος, την οξύνοια µιας ποιητικής ερώτησης για τους «πολέµους του σήµερα», και τον λυρισµό ενός µύθου για το «κάτασπρο γεράκι» που φτερούγισε από την Κρήτη στην Αθήνα, τα παιδιά φωτίζουν τη συµβολή του Ψαρονίκου στο φαινόµενο της εξέγερσης.. Και κάπως έτσι, η φωνή του Αρχαγγέλου της Κρήτης ξαναπερνά τα κάγκελα — αυτή τη φορά όχι του Πολυτεχνείου, αλλά του χρόνου — για να µας θυµίσει πως όσο υπάρχουν παιδιά, η µνήµη δεν σβήνει ποτέ.. Καλή αντάµωση εκεί που η Ιστορία συναντά την Ελπίδα!

Η δασκάλα Άννα Νικολακάκη

“ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ”

Νοέµβρης 1973. Μέσα από το ραδιόφωνο ακούγεται η φωνή του Νίκου Ξυλούρη.

Οι φοιτητές τον έζησαν δίπλα τους. Έγινε κρίκος της δικής τους αλυσίδας. Ένας απ΄αυτούς γράφει…

Αγαπητό µου ηµερολόγιο,

σήµερα γνώρισα έναν σπουδαίο µουσικό. Έναν σπουδαίο άνθρωπο. Μας είπε πολλά.Για την αδικία και την ελευθερία.. Μας τραγούδησε “ήσυχα κι απλά”.. Η λύπη της σκλαβιάς έδωσε λίγο χώρο στη χαρά.. Πήραµε θάρρος. Βρήκαµε ελπίδα. Νιώσαµε όπως παλιά.. Προσευχηθήκαµε όλοι µαζί για την ελευθερία της Ελλάδας.

Έπειτα έφυγε, αλλά πριν φύγει κατάφερε το αδύνατο… Να µας εµψυχώσει..

Βασίλης, Φανούρης, Κυριάκος

EΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΞΥΛΟΥΡΗ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Αγαπηµένα µου παιδιά,

να θυµάστε. Πάντα να θυµάστε. Ήταν δύσκολη η εποχή που οδήγησε στην εξέγερση του Πολυτεχνείου.. Να χαίρεστε, παιδιά. Να χαίρεστε που είστε ελεύθεροι.. Να χαµογελάτε για όλα όσα σας έχει δώσει ο Θεός. Γι΄αυτόν “τον κόσµο τον καλό” που σας χάρισε.. Να ΄χετε στόχους και να µένετε συγκεντρωµένοι! Έτσι κι εγώ! Είχα στόχο και όνειρο να τραγουδώ! Να γίνω καλλιτέχνης και να βοηθώ µέσα από τη µουσική µου! Ο Θεός τα φερε βολικά και κάτι κατάφερα.. Μην τα παρατάτε ποτέ! Να πιστεύετε στον εαυτό σας και να αγαπάτε τη µουσική…

Παναγιώτης, Βαγγέλης

“ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΝΕ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΑ”

Χωρίς στρατό, χωρίς λαό, χωρίς εµείς, χωρίς εσείς….Τα όπλα είναι τα µόνα υπεύθυνα;

Ο Νίκος Ξυλούρης δεν τραγούδησε απλώς µε τη φωνή του. Τραγούδησε µε την ψυχή του. Οι άνθρωποι γεννιούνται να αγαπούν. Να δηµιουργούν. Να τραγουδούν. Όχι να πολεµούν. Όχι να σκοτώνουν. Ούτε να εκφοβίζουν. Οι άνθρωποι δε φτιάχτηκαν να γίνονται δικτάτορες. Ούτε να ζουν δίχως να µιλούν… Ποιοι είναι οι πόλεµοι του σήµερα; Πώς µπορούµε να τους σταµατήσουµε; Όχι µε όπλα, αλλά µε λόγια, ιδέες, φιλία και µουσική. α

– Μα καλά.. µόνοι σας κάνετε τον πόλεµο; ρώτησε ο άνθρωπος.

• Οχι. Έρχονται κάθε βράδυ.. κρυφά και µας ανάβουν…

Αλέξης, Θάνος, Κωνσταντίνος

ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ο παππούς µου, µου διηγήθηκε έναν µύθο.. Τον ψιθύριζαν την περίοδο της δικτατορίας.

Ήταν λέει ένα κάτασπρο γεράκι µε βλέµµα σπινθηροβόλο… Ξεκίνησε ένα ταξίδι µακρινό. Από τα Λευκά Όρη έως την Αθήνα! Τελικός προορισµός του η Οδός Πατησίων και ο αριθµός 42. Στον διάβα του συνάντησε κακουχίες πολλές, ανθρώπους λυπηµένους και µοναξιά. Το θελε να τους δώσει βοήθεια και να µοιράσει συµπόνια.. Όµως ο σκοπός του ήταν ιερός. Ήθελε να προλάβει το κακό… Να δώσει ελπίδα στα παιδιά και αγάπη στην καρδιά.. ∆ιήνησε χιλιόµετρα πολλά, όταν ξαφνικά µία βοή και µια µελωδία έφτασε στ ΄αυτιά του. Είδε το Πολυτεχνείο από µακριά.. Φτερούγισε πιο κοντά.. Είδε τη λάµψη στο βλέµµα. Είδε το Φως. Κι άρχισε να τραγουδά…

( ..το γεράκι συµβολίζει τη µουσική του Ψαρονίκου που “πέταξε” και “κουβάλησε” αξίες και συναισθήµατα στην µπόρα της εποχής εκείνης..)

Μαρία, Αγγελική, ∆έσποινα