Παιδότοπος: Μαρία Βογιατζάκη – Ντούζα Κάποιοι απ’ τους Αγίους του Καλοκαιριού

Καλοί μου φίλοι,

καλό Σαββατοκύριακο!

Ποιήματα για κάποιους από τους Αγίους που γιορτάζουν με το καλοκαίρι, μ’ ένα ποίημα για την Κοίμηση της Παναγίας σε κεντρική θέση, της γνωστής ποιήτριας – εικονογράφου Μαρίας Βογιατζάκη Ντούζα στον σημερινό πρώτο Παιδότοπο του φετινού Ιούλη. Διανθισμένη με έξι υπέροχα εικονοποιήματά της, έξι αγίων που γιορτάζουν αυτόν τον μήνα. Του Αγίου Υάκινθου, του Αγίου Παϊσίου, της Αγία Κυριακής, του Αγίου Αιμιλιανού του Προφήτη Ηλία, του Αγίου Φανουρίου, της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Παντελεήμονα. Μαθήματα θρησκευτικών και μαθήματα Πατριδογνωσίας…

Πάντα ωραία ως Ελληνίδα Ποιήτρια, καλή μου φίλη!

Και πάλι και πολλάκις ευχαριστώ σε για τη συνεργασία!

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Η Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου

(15 Αυγούστου)

Θεομητορική τρανή είναι η Εορτή Της,

μέσ’ στην καρδιά του Αύγουστου, που ‘ναι η Κοίμηση Της.

Τιμάται με λαμπρότητα Κοίμηση και ταφή Της,

κι ύστερα η Ανάσταση και η Μετάσταση Της.

Της Εορτής της Παναγιάς νηστεία προηγείται

και Παρακλήσεις ψάλλονται, Εκείνη ευλογείται

Λαμπρότητα ξεχωριστή έχει αυτή η Σκόλη

κι ως «Πάσχα του καλοκαιριού» την περιμένουμ’ όλοι.

Τόποι πολλοί, Επιτάφιο στη Χάρη Της στολίζουν,

Εγκώμια της ψάλλουνε, και γλεντοπανηγυρίζουν

Πένθιμη δεν την θεωρούν τη Θεία Κοίμηση Της,

γιατί Μετάσταση έγινε αιώνια στη ζωή Της.

Αγαπημένη όλων μας , είναι η Παναγία

κι αποζητούμε, να ‘χουμε δική Της ευλογία.

Σε όποιο τόπο κι αν βρεθείς, μέρα της Κοίμησής Της,

θα πάρεις δύναμη πολλή, από τη δύναμη Της

Του Άη Γιάννη του Κλήδονα, του Λιοτροπιού,

του Λαμπαδάρη,του Ριγανά, του Ριζικάρη

(24 Ιουνίου)

Για του Χριστού τον ερχομό στον κόσμο εμιλούσε

και καυτηρίαζε σκληρά, αυτόν π’ άνομα ζούσε

(Ηρώδη, Ηρωδιάδα, Σαλώμη)

Την εορτή του έχουμε πολλές φορές τον χρόνο

μα εις τις 24 (Ιούνη) στο Γενέθλιό του είναι των Κληδόνων

Στις πόλεις και εις τα χωριά τα έθιμα τηρούσαν,

του Μάη τα στεφάνια έκαιγαν και τις φωτιές πηδούσαν

Από τα χρόνια τα παλιά πήγαινε ένα κορίτσι

κι έφερνε το «αμίλητο νερό» από τη βρύση,

παραμονή τ’ Άη Γιαννιού ο Κλήδονας να γίνει

και το νερό αδειάζανε σε πήλινο λαγήνι,

οι κοπελιές της γειτονιάς, αλλά και οι μεγάλοι

κι έριχνε μέσα στο σταμνί καθείς το «ριζικάρι»

Με κατακόκκινο πανί ήτανε σκεπασμένο,

κάτω απ’ τ’ άστρα οληνυχτίς να μείνει «κλειδωμένο»

Ανήμερα τ’ Αη Γιαννιού, προς τ’ απογευματάκι,

η γειτονιά γινότανε όμορφο παρεάκι.

Μικροί, μεγάλοι, κοπελιές, άντρες, γυναίκες, γέροι,

«ανοίγανε» τον Κλήδονα μ’ ενός παιδιού το χέρι,

που έβγαζε μέσα απ’ το σταμνί, το «ριζικό» καθένα,

ενώ στιχάκια ακούγονταν, με τέχνη καμωμένα

Άγιος Φανούριος

(27 Αυγούστου)

Αγαπημένος Άγιος για την Ορθοδοξία,

που κάθε χρόνο ευλαβικά τιμά η Εκκλησία

Άγνωστος επαρέμενε για αρκετούς αιώνες,

ως την τυχαία εύρεση ανάμεσα σ’ εικόνες

που της δικής του, βρήκανε σ’ ανασκαφές στη Ρόδο

κι η εύρεσή της ήτανε μεγάλο, θείο δώρο

Εικονιζόταν ο Άγιος σαν νεαρός στρατιώτης,

σταυρό κρατούσε στο δεξί, λαμπάδα με το φως της.

Εις την εικόνα ολόγυρα ήταν ζωγραφισμένα

τα δώδεκα μαρτύρια, που είχε περασμένα.

Εις το ναό που βρέθηκε τ’ άγιο εικόνισμά του,

εκεί τιμάται-ως σήμερα-ακόμη τ’ όνομά του.

Έγινε ανοικοδόμηση σ’ αυτήν την εκκλησία

στον Άγιο αφιερώθηκε κι εγράφη Ακολουθία.

Μ’ αγάπη περιβάλλεται το άγιο όνομά του

κι έθιμο εορταστικό η “φανουρόπιτά” του.

Τάμα την πάν’ στη χάρη του, για να τους φανερώσει

χαμένο αντικείμενο ή την υγειά να δώσει.

Πρέπει να μνημονεύεται και του Αγίου η μάνα,

που τα καλά στο σπίτι μας τα φανερώνει πάντα.

Αγία Μαρίνα η Μεγαλομάρτυς

(17 Ιουλίου)

Ειδωλολάτρες ήτανε κι οι δύο οι γονείς της,

μα εκείνη έγινε μάρτυρας των χριστιανών της πίστης

Από τα δεκαπέντε της για του Χριστού τη Χάρη,

το γάμο δεν εδέχτηκε, ούτε ειδώλων βάρη

Σε πάμπολλα μαρτύρια βρέθηκε το κορμί της,

μα ήταν μεγάλη η πίστη της, μεγάλη κι η αντοχή της

Υπόμεινε καρτερικά την άγρια φυλακή της,

και ξίφος δήμιου έκοψε την άγια κεφαλή της

Η Αγία Παρασκευή η Οσιομάρτυς & Αθληφόρος

(26/07)

Στη Ρώμη εγεννήθηκε (138-160 μ.Χ.),μέρα Παρασκευή

και τ’ όνομά της πήρε ,από τη μέρα αυτή

Χριστιανική η αγωγή, που πήρε απ’ τους γονείς της

και χριστιανή παρέμεινε σε όλη τη ζωή της

Όταν απόμεινε ορφανή, εμοίρασε το βιος της

κι έγινε ιεραπόστολος, π’ έφερε το χαμό της

Η δράση της προκάλεσε οργή στον Αντωνίνο,

που ήταν αυτοκράτορας εις τον καιρό εκείνο

Αμέτρητα μαρτύρια πέρασε το κορμί της

μα όλα η Αγία τ’ άντεξε με δύναμη της πίστης

Σε λέβητα που έβραζε πίσσα μαζί με λάδι

την έβαλε, μα γλίτωσε με του Χριστού τη Χάρη

Την κεφαλή του ο άρχοντας έσκυψε στο καζάνι,

να δει αν βράζει, μα τα δυο τα μάτια του τα χάνει

Η Αγία προσευχήθηκε και του ‘δωσε το φως του

και έγινε χριστιανός κι έπαψε ο διωγμός του

Γι’ αυτό το θαύμα, έγινε των οπτικών προστάτης

κι είθε να δίνει και σ’ εμάς πάντα την εύνοιά της

Εις την Ελλάδα έφτασε κηρύττοντας η Αγία,

μα αποκεφαλίστηκε, δείχνοντας καρτερία

εις τα βασανιστήρια άρχοντα ειδωλολάτρη

και στων Οσιομάρτυρων εγράφτηκε τον χάρτη