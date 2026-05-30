Παιδότοπος: Γ1 τάξη 10ου ∆ηµ. Σχ. Χανίων – Όταν τα ποιήματα έχουν γίνει τραγούδια

1 από 6

Όταν τα παιδιά ανακαλύπτουν την ποίηση µεγάλων Ελλήνων ποιητών µέσω της µουσικής… Απ’ την οπτική γωνία της µουσικής ανακάλυψαν την ποίηση τα παιδιά της Γ1 τάξης του 10ου ∆ηµ. Σχ. Χανίων… Γι’ αυτή την ανακάλυψη µας µιλούν µε τα κείµενα και τις ζωγραφιές τους στον σηµερινό Παιδότοπο. Για µια πρωτότυπη δράση που έκαναν στο στάδιο της έκφρασης ενός σχετικού κειµένου του βιβλίου τους της Γλώσσας. Έχοντας βέβαια ως εµψυχώτρια τη γνωστή στους αναγνώστες της στήλης δασκάλα τους Κάτια Γκλάβα! Συγχαρητήρια και σ’ αυτήν και βέβαια στα Τριτάκια της που εκτός απ’ τα παραπάνω έγραψαν και δικά τους ποιήµατα (σχηµατοποιήµατα και χαϊκού), όπως µου είπε…

Σας χαιρετώ µε αγάπη όλους!

Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης δάσκαλος – λογοτέχνης

Μελοποιηµένα ποιήµατα

Η µουσική ζωντάνεψε ποιήµατα µεγάλων Ελλήνων ποιητών στην τάξη µας. Τα παιδιά, τα περισσότερα για πρώτη φορά, διάβασαν, άκουσαν και τραγούδησαν Ελύτη, Ρίτσο, Γκάτσο, Σεφέρη… Έγραψαν σχηµατοποιήµατα και χαϊκού. Τα αναλύσαµε, είδαµε νοήµατα και λέξεις, τα ζωντανέψαµε στο χαρτί µε εικόνες. Μελωδίες και ρυθµοί, στίχοι και λέξεις, χαρά και συγκίνηση, λύπη και προβληµατισµός. Ταυτιστήκαµε µε εικόνες και συναισθήµατα.

Η µουσική έβαλε την ποίηση στην καρδιά µας.

Και όπως έλεγε ο Οδυσσέας Ελύτης: η ποίηση είναι µία, όπως ο ουρανός, το µόνο που αλλάζει είναι η οπτική γωνία από την οποία την κοιτάµε.

Εµείς την είδαµε και τη γνωρίσαµε από την οπτική γωνία της µουσικής και την απολαύσαµε!

Η δασκάλα της τάξης Αικατερίνη Γκλαβά

=

Στο ποίηµα «Του Μικρού Βοριά» του Οδυσσέα Ελύτη µου άρεσε πολύ ο ρυθµός και οι στίχοι. Εντύπωση µου έκανε η παιδικότητα του στίχου που συνδυάζεται µε τα κρυφά νοήµατα.΄Ένα από τα βαθύτερα νοήµατα του ποιήµατος είναι το πώς κανείς νιώθει µόνος. Στην αρχή όταν το άκουσα δε µου άρεσε και πολύ αλλά µετά άλλαξα γνώµη και έγινε ένα από τα αγαπηµένα µου.

Αναστάσης ∆οµάζος

=

Το αγαπηµένο µας ποίηµα είναι «Η Ιθάκη» του Καβάφη. Το έχουµε ακούσει και το έχουµε διαβάσει πολλές φορές. Το ποίηµα µιλάει για τους στόχους που βάζει κάποιος. Αν δεν καταφέρεις να τους πετύχεις γρήγορα να µη στενοχωριέσαι αλλά µπορείς να µαζέψεις πολλές εµπειρίες µέχρι να τους πετύχεις. Όταν το διαβάσαµε καταλάβαµε γιατί λέγεται Ιθάκη. Μοιάζει µε τις περιπλανήσεις του Οδυσσέα. Ό, τι και να πέρασε δεν ξέχασε ποτέ την Ιθάκη του.

Το άλλο αγαπηµένο µας είναι οι «Θερµοπύλες» του ίδιου ποιητή. Είναι ένα από τα καλύτερα ποιήµατα και το έχουµε ακούσει να το απαγγέλουν…

Μανούσος Αρετάκης, Αναστάσης ∆οµάζος

=

Ένα από τα αγαπηµένα µας µελοποιηµένα ποιήµατα είναι το «Γειά σου χαρά σου Βενετιά». Το έγραψε ο Νίκος Γκάτσος και το τραγούδησε ο Νίκος Ξυλούρης. Είναι ένα γρήγορο και χαρούµενο τραγούδι. Ο ποιητής µιλάει για την επιστροφή του στην πατρίδα του την Ελλάδα του από την ξενιτιά. Περιµένει πώς και πώς να δει τα αγαπηµένα του πρόσωπα την αδερφή και τη µητέρα του. Ο Ερωτόκριτος επίσης είναι αγαπηµένο τραγούδι. Είναι ένα µεγάλο ποίηµα του Βιτσένζου Κορνάρου που γράφτηκε πριν πολλά πολλά χρόνια. Μιλάει για την αγάπη. Τον Ερωτόκτριτο τον ξέρουµε από τη Β΄ τάξη και πολλές φορές ακούµε και τύδι που έχει µελοποιηθεί.

Ζωή Κοροµηλά, Μανώλης Ροδουσάκης

=

Και εµένα το αγαπηµένο µου ποίηµα-τραγούδι είναι το «Γεια σου χαρά σου Βενετιά».

Αγαπηµένος µου στίχος είναι ο τρίτος. Φαντάζοµαι τον ποιητή πάνω στην κουπαστή να τραγουδάει για να ακουστεί σε όλον τον κόσµο πόσο ανυποµονεί να δει την αδερφή και τη µητέρα του.

Κάλλια Ιωσηφίδη

=

«Η Ποδηλάτισσα» είναι το αγαπηµένο µας µελοποιηµένο ποίηµα που έχει γράψει ο Οδυσσέας Ελύτης. Έγινε το αγαπηµένο µας ποίηµα όταν µάθαµε την ιστορία του. Στην αρχή ήταν ένα χαρούµενο τραγούδι για εµάς, νοµίζοντας ότι µιλάει απλά για ένα κορίτσι που κάνει ποδήλατο, µετά όµως συγκινηθήκαµε πολύ όταν µάθαµε ότι ο ποιητής το έγραψε για την µικρή αδερφή του που πέθανε.

Άννα Μαρία Κουµάκη, Ευαγγελία Κακατσάκη

=

Η «ποδηλάτισσα» είναι ένα υπέροχο τραγούδι και µε ωραίους στίχους. Και εµένα στην αρχή µου φάνηκε ένα χαρούµενο τραγούδι για ένα κοριτσάκι που κάνει χαρούµενη και ευτυχισµένη ποδήλατο. Στο τέλος ανεβαίνει µε το ποδήλατο στον ουρανό. Ύστερα κατάλαβα τι σηµαίνει αυτό αφού έµαθα την ιστορία του ποιήµατος.

Ελένη – ∆ωροθέα Κοκογιαννάκη

=

Το αγαπηµένο µου τραγούδι είναι το «Γειά σου χαρά σου Βενετιά». Τραγουδάει για την επιστροφή του ξενιτεµένου στην Κρήτη, την πατρίδα του, στο σπίτι του. Το ταξίδι του µου αρέσει που γίνεται µε καράβι και περνάει από διάφορα µέρη που µας κάνει να τα φανταζόµαστε.

Ελένη Μαυρίδη

=

«Ο Εφιάλτης της Περσεφόνης» είναι το αγαπηµένο µας τραγούδι. Μας αρέσει γιατί µιλάει για το περιβάλλον και πώς εµείς οι άνθρωποι το κατασρέφουµε µε τα εργοστάσια και τα αέρια που είναι δηλητήρια για τα ζώα και τους ανθρώπους. Στο ποίηµα βλέπουµε πώς ήταν η φύση και πώς έγινε όταν άρχισαν οι άνθρωποι να την αλλάζουν µε εργοστάσια και άλλα έργα.

Ευτυχία ∆αρατσάκη, Αγγελική Καραµπατσάκη

=

«Ο Εφιάλτης της Περσεφόνης» είναι ποίηµα που έχει µελοποιηθεί. Μιλάει για αυτά που κάνουµε στο περιβάλλον. Τα εργοστάσια, τα µεγάλα έργα που αλλάζουν τους τόπους,τα σκουπίδια των ανθρώπων. Όταν ακούς το τραγούδι λυπάσαι.

Μάνος Ακρίβας, Συµεών ∆ιακάκης, Ιωάννης Καµαριανάκης