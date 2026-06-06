Παιδότοπος: Γ΄ τάξη 5ου ∆ηµ. Σχ. Χανίων – Δύο παραμύθια της Άρτεμης Πλανάκη

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Καλοί µου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!

Για τα παραµύθια «Ανακυκλωσήρωες» και «Ο Γλύκος και η Μοναχούδα» της γνωστής Χανιώτισσας φιλόλογου Άρτεµης Πλανάκη που επισκέφτηκε τα δύο τµήµατα της Γ’ τάξης του 5ου ∆ηµ. Σχ. Χανίων, στις 2 Απριλίου, µας µιλούν οι δασκάλες και τα τριτάκια τους. ∆εν θα το κρύψω ότι µου άρεσαν και τα δύο έτσι όπως τα προσέγγισαν τα παιδιά µε τα κείµενα και τις ζωγραφιές τους.

Συγχαρητήρια και σ’ αυτά και στις δασκάλες τους και βέβαια στη συγγραφέα.

Σας χαιρετώ µε αγάπη όλους! Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης δάσκαλος – λογοτέχνης

ΟΙ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΡΩΕΣ” ΣΤΟ Γ1

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν οι Ανακυκλωσήρωες που ζούσαν στην Ανακυκλοχώρα, µια καθαρή πολιτεία. Η πολιτεία αυτή συνόρευε µε τη Ρυπαµόλη, που ήταν βρόµικη γιατί εκεί ζούσαν η Ρύπανση και η Μόλυνση. Μια µέρα στη στάση όπου περίµεναν το ανακυκλοφόρο για να πάνε στο ανακυκλοσχολείο, µπήκαν από απροσεξία στο Ρυπανσοφόρο που πήγαινε στη Ρυπαµόλη. Κάθισαν στις θέσεις τους κι όταν είδαν τον οδηγό κατάλαβαν το λάθος τους. Πριν φρενάρει για τα σύνορα πετάχτηκαν όλοι µαζί απ’ το παράθυρο. Εκείνη τη στιγµή τους είδε ο οδηγός του ανακυκλοφόρου, σταµάτησε και µπήκαν µέσα. Τους πήγε στο ανακυκλοσχολείο, όπου τους περίµεναν οι συµµαθητές τους για να χωριστούν στους κάδους. Μάλιστα, τους υποδέχτηκαν µε χαρά και τους ανακήρυξαν ανακυκλωσήρωες επειδή φροντίζουν για να είναι ο πλανήτης καθαρός.

Μιχάλης Κατάκης, Αλεξάνδρα Θεοδωρουγλάκη, Ηρώ Γαβριλάκη, Σοφία Μαραβελάκη

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Ένα άλλο τέλος της ιστορίας απ’ τη φαντασία των µαθητών…

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν οι ανακυκλωσήρωες, ο Άλκης ο Αλουµινούλης, ο Πλάτων ο Πλαστικούλης, ο Γιάννος ο Γυάλινος, ο Τέρπανδος ο Τετραπάκης κι ο Χάρης ο Χαρτούλης. Όλοι τους προστάτευαν το περιβάλλον και πήγαιναν κάθε µέρα µε το ανακυκλοφόρο στο ανακυκλοσχολείο. Μια µέρα µπήκαν κατά λάθος στο ρυπανσοφόρο και βρέθηκαν χωρίς να το καταλάβουν στη Ρυπαµόλη, όπου αρχηγοί εκεί ήταν η Μόλυνση και η Ρύπανση. Τους έπιασαν και τους έδεσαν σ’ ένα ξερό δέντρο. Μόλις αυτές έφυγαν, προσπάθησαν να λυθούν και τα κατάφεραν κι αµέσως έτρεξαν στην Ανακυκλοχώρα, όπου περίµενε ο οδηγός του ανακυκλοφόρου και τους πήγε στο ανακυκλοσχολείο.

∆ηµήτρης Βιδάλης, Λευτέρης Γλυνιαδάκης, Μάνος Βροντάκης, Σάαντ Ραΐντ

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«Ο ΓΛΥΚΑΣ ΚΑΙ Η ΜΟΝΑΧΟΥ∆Α» ΣΤΟ Γ2

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας καλόκαρδος λύκος που δεν έτρωγε ζώα. Ήταν χορτοφάγος και αγαπούσε τα φρούτα. Ντρεπόταν που ήταν διαφορετικός και γι’ αυτό δεν ήθελε να τους αποκαλύψει το µυστικό του! Οι λύκοι της αγέλης τον ανάγκασαν µια µέρα να φάει κατσικάκια. Ο καλός λύκος το έκανε παρά τη θέλησή του, όµως µετά ένιωθε πολύ άσχηµα και έφυγε µακριά για να ξεφύγει. Βρέθηκε έξω από µια σπηλιά όπου έµενε η αρκούδα Μοναχούδα, η οποία συµπάθησε τον λύκο και τον ονόµασε Γλύκα. Η αρκούδα ήταν διαφορετική από τις άλλες αρκούδες γιατί έτρωγε µόνο µέλι και φρούτα. Αφού µοιράστηκαν τα µυστικά τους, έγιναν φίλοι, κάθισαν κάτω από έναν πλάτανο και κοίταζαν τη φύση.

Στέλιος Ρεµπουλάκης, Μανώλης Φραντζεσκάκης, Ευαγγελίνα Τσιµπούκη

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Η συνέχεια της ιστορίας µε τη φαντασία των µαθητών …

Όταν µοιράστηκαν όλα τους τα µυστικά κατέβηκαν απ’ το βουνό και πήγαν στη λίµνη της φιλίας για να κάνουν πικνίκ. Καθώς καθόντουσαν τους είδαν οι άλλοι λύκοι και οι άλλες αρκούδες και τους κυνήγησαν µέχρι το βουνό. Την άλλη µέρα κατέβηκαν ξανά στη λίµνη, τους είδαν πάλι οι λύκοι και οι αρκούδες αλλά αυτή τη φορά τους πλησίασαν φιλικά. Τους είπαν ότι ούτε σε αυτούς αρέσει να τρώνε ζώα και ότι το κάνουν επειδή ήθελαν να είναι µε παρέα και να µην τους κοροϊδεύουν. Μετά ο Γλύκας και η Μοναχούδα τους έδωσαν να δοκιµάσουν φρούτα και τους άρεσαν. Από τότε έγιναν φίλοι και έζησαν όλοι µαζί όµορφα.

Μανόλης Σχετάκης, Αναστάσης Κιούπης, Μαριαλένα Μπιλιανίδη, Κωνσταντίνα Σκαλίδη

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Ένα άλλο τέλος µέσα απ’ τη φαντασία των µαθητών

Οι λύκοι έψαχναν τον λύκο γιατί κατάλαβαν το λάθος τους. ∆εν έπρεπε να τον αναγκάσουν να φάει τα κατσικάκια. Μετά από πολύ ψάξιµο τον βρήκαν να τρώει µε την αρκούδα και του είπαν να γυρίσει στην αγέλη. Εκείνος δέχτηκε και τους γνώρισε και τη φίλη του τη Μοναχούδα. Άφησαν την αρκούδα να επισκέπτεται την αγέλη. Ο λύκος και η αρκούδα έδειχναν στους άλλους λύκους τι έτρωγαν στο βουνό. Οι λύκοι δοκίµασαν φρούτα και τους άρεσαν, γι’ αυτό σταµάτησαν να τρώνε µικρά ζώα κι έγιναν χορτοφάγοι. Οι αρκούδες ζήλεψαν και ζήτησαν να µπουν κι αυτές στην παρέα. Οι λύκοι δέχτηκαν κι έζησαν όλοι µαζί.

Μαρία Συροκάκη, Έλλη Παπαδογιαννάκη, Μαρίλια Σφακιανάκη, Λευτέρης Καρτσωνάκης, Κατερίνα Θωµαδάκη