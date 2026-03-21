Παιδότοπος: Ε2 τάξη 5ου ∆ηµ. Σχ. Χανίων – Ματιές στην Επανάσταση του 1821

Καλοί µου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!

Ματιές στην Επανάσταση του 1

821, µε αφορµή την 205η επέτειο της, που τιµούµε σε λίγες µέρες, µε µια µικρή αναφορά στην Επανάσταση του ∆ασκαλογιάννη και γενικότερα στις άλλες Κρητικές Επαναστάσεις κατά την Τουρκοκρατία στον σηµερινό Παιδότοπο. Όλα τα εύσηµα στη γνωστή στους αναγνώστες της στήλης δασκάλα της Ε2 τάξης του 5ου ∆ηµ. Σχ. Χανίων, Τόνιας Σκουλά και στα πεµπτάκια της, που ασχολήθηκαν, αν και δεν έχουν ακόµη διδαχθεί στην ιστορία τη σχετική ύλη µε το θέµα. Με τον δικό τους τρόπο η προσέγγιση. Συγχαρητήρια και ευχαριστίες κατ’ αρχήν στη δασκάλα, αλλά και στα παιδιά για τις υπέροχες εργασίες τους, κείµενα και ζωγραφιές.

Σας χαιρετώ µε αγάπη όλους! Χρόνια πολλά σ’ όλους τους Έλληνες και σ’ όλες τις Ελληνίδες!

Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης, δάσκαλος – λογοτέχνης

Αντί προλόγου

∆ιακόσια πέντε (205) χρόνια συµπληρώνονται φέτος από την κήρυξη του αγώνα για την εθνική παλιγγενεσία… Για τα σηµερινά π

αιδιά τα χρόνια είναι πολλά και ίσως τους φαντάζουν ως ένα µακρινό παραµύθι οι αγώνες του Κολοκοτρώνη, και του Καραϊσκάκη, της Μπουµπουλίνας και των άλλων ηρώων. Για τον λόγο αυτό προσπαθήσαµε να δώσουµε έναν πιο βιωµατικό χαρακτήρα στην προσέγγιση της Επανάστασης, να νιώσουµε σαν τους ήρωες τότε, αλλά και να κάνουµε παραλληλισµούς µε το σήµερα. Κουβεντιάσαµε για το πόσο επίκαιροι είναι οι αγώνες για την ελευθερία στη σκιά του πολέµου που µαίνεται στη µέση Ανατολή, και µιλήσαµε για τα κακώς κείµενα της σύγχρονης Ελλάδας. Προβληµατιστήκαµε, συγκινηθήκαµε, αισθανθήκαµε και µέσα από τους αγώνες του παρελθόντος πήραµε δύναµη και παράδειγµα, για να χαράξουµε τη δική µας πορεία…

Η δασκάλα Σκουλά Τόνια

Η ζωή στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας

Η ζωή για τους υπόδουλους Έλληνες ήταν πολύ δύσκολη! Ήταν σκλαβωµένοι, χωρίς προσωπικές ελευθερίες και ένιωθαν απογοητευµένοι και δυστυχισµένοι υπό την πίεση των Οθωµανών. Ο σουλτάνος ήταν ο απόλυτος άρχοντας και ένιωθαν απόγνωση, γιατί οι Οθωµανοί είχαν την απόλυτη εξουσία πάνω τους, να τους σκοτώσουν ή να τους αφήσουν να ζήσουν. Πολλές φορές έπαιρναν τα παιδιά τους από µικρά και τα έκαναν στρατιώτες Γενίτσαρους. Επιπλέον, πλήρωναν βαριά φορολογία. Είχαν φόρους για την κατοικία, για την καλλιέργεια της γης, τη δεκάτη , που ήταν ένας φόρος της αγροτικής παραγωγής και πολλούς άλλους. Όσο περνούσαν τα χρόνια, ολοένα και δυνάµωνε η θέλησή τους για ελευθερία!

Στέφανος Σφακιανάκης, Μαριαρένα Σπερελάκη

Μια µέρα από το ηµερολόγιο

ενός αγωνιστή

Ξεκίνησε άλλη µια µέρα κι είµαι γεµάτος άγχος. Αναρωτιέµαι πώς να είναι η οικογένειά µου και αν είναι καλά. Αναρωτιέµαι κιόλας τι κάνω εδώ στα βουνά, αλλά από την άλλη είµαι περήφανος που πολεµάω για την πατρίδα µου. Εδώ πάνω πεινάµε, διψάµε, και ακούµε συνέχεια για σκοτωµούς. Να, χθες, σκότωσαν τέσσερα παλικάρια κι όλο το βράδυ δεν µπορούσα να κοιµηθώ από τη στενοχώρια µου. ∆ε θέλω να πάθω κι εγώ το ίδιο! Τώρα θα πάµε πιο πάνω, σε ένα πιο καλό κρυσφύγετο, για να πολεµήσουµε. Θα ξενυχτήσουµε όλο το βράδυ, για να έχουµε το νου µας, µήπως έρθουν οι Τούρκοι.. Είµαι πραγµατικά πολύ κουρασµένος…

Μητσιλιού Αµαριλία

Γράµµα σε έναν επαναστάτη

από το παιδί του

Αγαπηµένε µου µπαµπά,

Έχω τόσο πολύ καιρό να σε δω… Από τότε που έφυγες για να πολεµήσεις τους Τούρκους, σκέφτοµαι συνέχεια αν είσαι ζωντανός. Εγώ µε τη µαµά είµαστε πολύ στενοχωρηµένοι, γιατί σκεφτόµαστε πόσο δύσκολα είναι τα πράγµατα για σένα. Τι τρως; Τι κάνεις; Πού κοιµάσαι; Τι σκέφτεσαι; Πότε θα µάθουµε νέα σου; Η µαµά είναι πολύ στενοχωρηµένη και δεν µπορεί να κάνει κάποιες δουλειές που έκανες εσύ. Έτσι, τη βοηθάω να µεταφέρει τα ξύλα για τη φωτιά, να φροντίσει τα ζώα µας… Αλλά είναι τόσο δύσκολο… Θα ήθελα να είσαι εδώ, αλλά δεν είσαι. Εύχοµαι να γυρίσεις ζωντανός, για να είµαστε πάλι όλοι µαζί! Είµαι τόσο περήφανος για σένα, που πολεµάς για να είµαστε ελεύθεροι!

Τζόκα Ουέσλι, Μαρεντάκης Νίκος, Συροκάκης Βασίλης, Παδίλια – Βουλγαρίδου Μάρκος

Οι επαναστάσεις στην Κρήτη

Η πρώτη επανάσταση στην Κρήτη ξεκίνησε το 1769 από τον Ιωάννη Βλάχο, γνωστό ως ∆ασκαλογιάννη, από την Ανώπολη στα Σφακιά. Ο ∆ασκαλογιάννης, κάλεσε τον Κιόρο (Τριανταφυλλάκη) στην προπαρασκευή της Επαναστάσεως το 1769 στην Ανώπολη για να φτιάξει το πέµπτο ζάλο (Πεντοζάλι) ως συµβολισµό για την 5η προσπάθεια Επαναστάσεως των Κρητών και για να µην τους καταλάβουν οι Τούρκοι. Ο χορός αυτός έµεινε στην ιστορία ως πολεµικός χορός, δίνοντας δύναµη και ενώνοντας τις αγωνιστές. Η Κρήτη δε σταµάτησε ποτέ τους αγώνες, έκαµε πολλές επαναστάσεις. Βασικά όπλα των επαναστατών ήταν τα γιαταγάνια, τα τουφέκια,οι πιστόλες. Το χαρακτηριστικό µαντίλι που φορούν οι Κρητικοί, το σαρίκι, αντιπροσωπεύει αυτούς τους αγώνες, µε τους κόµπους να συµβολίζουν τα δάκρυα της Κρήτης..

Μπάστης Λουκάς

Ερωτήσεις που θα έκανα

σε έναν ήρωα της Επανάστασης

αν τον συναντούσα σήµερα

Πώς ήταν η ζωή σου στον πόλεµο; Είχες να φας;

• Πώς αισθάνθηκες που άφησες την οικογένειά σου και πήγες να πολεµήσεις για την πατρίδα σου;

• Πώς σου φαίνεται η ζωή που ζούµε σήµερα;

• Σου αρέσει έτσι όπως έχουµε καταντήσει µε τις οθόνες;

• Σου φαίνεται σωστή η πορεία που έχουµε πάρει;

• Νοµίζεις ότι πρέπει κάποιος να µπει φυλακή για όλα αυτά που γίνονται;

• Νοµίζεις ότι είµαστε ενωµένοι;

• Σου αρέσει έτσι όπως τιµάµε σήµερα τους ήρωες του 1821;

Προγουλάκη Αικατερίνη,

Μαστραντωνάκη Κωνσταντίνα