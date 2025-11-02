Παιδότοπος: Αγαπημένο μου ημερολόγιο… – 2ο Νηπιαγωγείο Χανίων

Καλοί µου φίλοι, καληµέρα και καλό µήνα!

Μια πραγµατικά πρωτότυπη εργασία που µου έστειλε µαζί µε σχετικές εικόνες η προϊσταµένη του 2ου Νηπιαγωγείου Χανίων, Εύη ∆ήµου, φιλοξενούµε στον σηµερινό Παιδότοπο. Για κάποιες σελίδες… Ηµερολογίου στις οποίες το εν λόγω Σχολείο «εµφανίζεται» στην αρχή τη φετινής σχολικής χρονιάς να «κάνει λόγο» για τις πολλές «όµορφες» περυσινές δραστηριότητές του. Συγχαρητήρια και στην προϊσταµένη της σχολικής µονάδας και στις συνεργάτιδές της Ελένη Αναγνωστάκη, Κατερίνα Αλεξανδράκη και Φωτεινή Μαρινοπούλου, που επιβεβαιώνουν συν τοις άλλοις τη φράση που µας λέει ότι «Όσο πιο µικρό είναι το ανάστηµα του παιδιού, τόσο πιο µεγάλο πρέπει να είναι το ανάστηµα του δασκάλου». Πάντα άξιες, καλές µου συναδέλφισσες!

Σας χαιρετώ µε αγάπη όλους!

Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης

δάσκαλος – λογοτέχνης

Αγαπηµένο µου ηµερολόγιο

Ήρθε ξανά το Φθινόπωρο… Με τι λαχτάρα είδα ξανά τα παιδιά… Με τι χαρά ξανάκουσα τις γλυκιές φωνές τους… Μου λείψανε όλο το καλοκαίρι!

Τι; ∆εν καταλάβατε ποιος είµαι; Μα εγώ… Το σχολείο σας,,, Το 2ο νηπιαγωγείο Χανίων! Και έχω σπουδαία νέα να σας πω! Ελάτε καθίστε εδώ , στον ίσκιο του µεγάλου µας πλάτανου και θα τα πούµε όλα…

….Θυµάστε την άνοιξη που φτιάξαµε την οµάδα ‘’Οι ενεργοί πολίτες του 2ου Νηπιαγωγείου Χανίων’’ και λάβαµε µέρος σε έναν διαγωνισµό µε θέµα : Ανοιχτή Σχεδίαση για έναν Άµεσο ∆ηµόσιο Χώρο που το διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισµικού; Ε λοιπόν, Το έργο µας « Σαν στο σπίτι σου» πήρε τιµητική διάκριση! Μπράβο µας παιδιά! Είµαστε φοβερή οµάδα! Μεγάλο µπράβο και στην κυρία σας, την κυρία Ελένη Αναγνωστάκη που το µεράκι και οι δεξιότητές της στις νέες τεχνολογίες οδηγούν σε αποτελέσµατα σαν αυτό !

Μα να ευχαριστήσουµε για την προτροπή, την ενθάρρυνση και την υποστήριξη τον κ. Μανώλη Μαραγκουδάκη, γονέα µαθήτριας µας που ήταν παλιά στο σχολείο µας; Τι λέτε; Χαίροµαι που συµφωνείτε! Ευχαριστούµε λοιπόν και σας κύριε Μανώλη! Γονείς , παππούδες , γιαγιάδες και φίλοι , στην ιστοσελίδα που ακολουθεί θα βρείτε το έργο µας που διακρίθηκε στον ∆ιαγωνισµό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση που συµµετείχε το νηπιαγωγείο µας µε επιτυχία για 2η συνεχή χρονιά!

https://openedtech.ellak.gr/robotics2025/2o-nipiagogio-chanion-san-sto-spiti-sou/

Και για να δω αν θυµάστε όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις που κάναµε στην γειτονιά µας! Θυµάστε που πήγαµε στην πλατεία Τάλω και σχεδιάζαµε και µεις σε χαρτί το γλυπτό ‘’Το Χέρι ; “

Θυµάστε που τριγυρνούσαµε στα στενά του Τοπανά και ανακαλύπταµε τα σχήµατα στα σπίτια και στις πόρτες; Μη µου πείτε ότι θυµάστε που κάναµε το πείραµα µε το θαλασσινό νερό και το αυγό στην ακτή Τοµπάζη; Μα είστε τροµεροί µαθητές! Όλα τα θυµάστε! Εγώ όµως που είµαι λίγο µεγάλος και ξεχασιάρης ζήτησα από τις κυρίες σας να τα βάλουν όλα σε ένα ψηφιακό βιβλίο για να τα βλέπω µε τα γυαλιά µου και να σας καµαρώνω! Να το εδώ θα το βρείτε κι αυτό όσοι θέλετε να µας χαρείτε µα και όσοι θέλετε να κάνετε κι εσείς αυτά τα ωραία που κάναµε! Γίνετε ναι!!Ξεφυλλίστε το βιβλίο και πάρτε ιδέες!

https://read.bookcreator.com/2MMSiwYSB7Siedde2aBQOLirHho1/ay151uTqR-mz85ZSSNRkCA/Z624HK5QSuep12rNE_Z5dg

Σας παρουσιάζουµε το παραγόµενο έργο µας, ένα εγχειρίδιο µεθοδολογίας STEAM µε δραστηριότητες προς εκπαιδευτικούς, γονείς αλλά και επισκέπτες στα Χανιά, στο Kaunas, στο Karamurcel, στο Sao Miguel!Ακολουθήστε τα βήµατά µας στον χάρτη της Ευρώπης και συναντήστε µας στο πεδίο… Παιδάκια µας αγαπηµένα ,αφιερωµένο µε όλη µας την αγάπη!!

Έχει µέσα και το τραγουδάκι µας! Τον ύµνο του έργου Erasmus KA210’’ Steam on foot’’. Έµπνευση και δηµιουργία µεταξύ τεσσάρων υπέροχων σχολείων και εκπαιδευτικών!

Ακούστε το δυνατά!

Steam on foot

Steam on foot , perfect team

Science, Engineering, Math, Technology and Art

You will find it if you google to our maps!

Put your shoes on and get out of class

Put your shoes on and get out of class

Take your students outside and a new world will arise

you can always find some help in STEAM guideline!

(https://www.youtube.com/watch?v=kBdkJG84qoU)

Να πούµε όµως και για αυτό ένα µεγάλο ευχαριστώ… Γιατί έκλεισε το διετές Erasmus KA21O project “ STEAM on foot” και µε χαρά, ικανοποίηση και απέραντη ευγνωµοσύνη προς όλους που µας στήριξαν σε αυτή την πρώτη µας προσπάθεια και συµµετοχή σε ευρωπαϊκό διασχολικό πρόγραµµα ,λέµε ένα µεγάλο ευχαριστώ!

Και θα σας ρωτήσω τώρα κάτι τελευταίο… Θυµάστε την συµµετοχή µας στην εκστρατεία GlobalAction Days 2025; Συµµετέχοντας στην καµπάνια GlobalActionDays, µάθαµε για σπάνια και ενδηµικά φυτά της κρητικής υπαίθρου, αντλώντας πληροφορίες από την περιβαλλοντική βιβλιοθήκη του σχολείου µας και την αφίσα που σχεδίασε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάµου. Επιπλέον, µάθαµε να διακρίνουµε τα ζιζάνια από τα βότανα, ενισχύοντας παράλληλα τις γνώσεις µας σχετικά µε τη βιοποικιλότητα στην αυλή µας.

Ναι παιδιά! Τα πήγαµε κι εκεί σπουδαία και µας έστειλαν το βραβείο µας! Θα σας το δείξει η κυρία Εύη που το έβαλε µε καµάρι στην γωνιά των Οικολογικών Σχολείων στην τάξη σας! Γιαυτό λοιπόν χαίροµαι τόσο που ξεκινάει η καινούργια σχολική χρονιά!

Ανυποµονώ να δω τι όµορφες δράσεις θα κάνετε κι φέτος! Άντε, ας µην καθόµαστε άλλο! Χτυπάει το κουδούνι! Γρήγορα στις τάξεις µια υπέροχη δηµιουργική χρονιά έχει αρχίσει…

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΣ ΜΕ ΑΓΑΠΗ!