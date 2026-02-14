Παιδότοπος: Α’, Β’ και Γ’ τάξεις Εκπαιδευτηρίων «Μαυροµατάκη» – Μαθαίνοντας τη διαχείριση των συναισθημάτων

1 από 6

Καλοί µου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!

Στον «θαυµαστό κόσµο» των συναισθηµάτων ήταν αφιερωµένος ο Παιδότοπος της 31ης Ιανουαρίου τρέχοντος έτους, από τα ∆ευτεράκια του ∆ηµ. Σχ. Βαρυπέτρου Χανίων. Στον ίδιο «θαυµαστό κόσµο» είναι αφιερωµένος και ο σηµερινός Παιδότοπος απ’ τα παιδιά των τριών πρώτων τάξεων των Εκπαιδευτηρίων «Μαυροµατάκη» της πόλης µας.

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου ∆εξιοτήτων των δικών τους τάξεων και η δική τους διαφορετική βέβαια, εξίσου ενδιαφέρουσα ωστόσο, προσέγγιση, που στη Γ΄ τάξη κατέληξε στη δηµιουργία ενός πολύ ενδιαφέροντος βίντεο για τη διαχείριση των συναισθηµάτων. Συγχαρητήρια τόσο στον φίλο των Εκπαιδευτηρίων Κώστα Μανωλάκη, που µου έστειλε το σχετικό υλικό, όσο και στους συναδέλφους του Μαρίστα Κουβαριτάκη, της Γ΄ τάξης και Αλεξάνδρα Καρφάκη, Ρία Θωµαδάκη και Μανόλη Καζάκο των Α’ και Β’ τάξεων, που «έτρεξαν» το πρόγραµµα και βέβαια στα παιδιά

Σας χαιρετώ µε αγάπη όλους! Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης, δάσκαλος – λογοτέχνης.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ

Παρουσιάζουµε τις δράσεις που υλοποιήθηκαν από τους µαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Εκπαιδευτηρίων Μαυροµατάκη και είχαν στόχο τη συστηµατική καλλιέργεια της συναισθηµατικής νοηµοσύνης, της ενσυναίσθησης και της υπεύθυνης κοινωνικής συµπεριφοράς. Η γνώση και η κατανόηση των συναισθηµάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, καθώς τα βοηθά να κατανοούν τον εαυτό τους, να διαχειρίζονται τις αντιδράσεις τους, να επικοινωνούν αποτελεσµατικά και να οικοδοµούν υγιείς σχέσεις µε τους άλλους.

Μέσα από βιωµατικές δραστηριότητες, παιχνίδια ρόλων, καλλιτεχνική έκφραση, αναστοχασµό και οµαδοσυνεργατικές διαδικασίες, οι µαθητές έµαθαν να αναγνωρίζουν, να εκφράζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήµατά τους, να σέβονται τα συναισθήµατα των άλλων και να αναπτύσσουν θετικές στάσεις συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η αυτοεκτίµηση των παιδιών και καλλιεργείται ένα δηµοκρατικό, ασφαλές και υποστηρικτικό σχολικό περιβάλλον.

Η Γ΄ τάξη κατέληξε στη δηµιουργία και παρουσίαση ενός βίντεο µε τίτλο «Μαθαίνουµε να διαχειριζόµαστε τα συναισθήµατά µας». Οι µαθητές έγραψαν, εκφώνησαν και βιντεοσκόπησαν τους διαλόγους τους. Κατάφεραν έτσι να επικοινωνήσουν στους µεγαλύτερους τις γνώσεις, τις στάσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν.

Η δασκάλατης Γ΄τάξης Μαρίστα Κουβαριτάκη

Αντλώντας έµπνευση από την Ηµέρα του Αγίου Βαλεντίνου οι µαθητές της Α΄ τάξης έφτιαξαν τον φάκελο της αγάπης και οι µαθητές της Β΄ τα ουράνια τόξα του θαυµασµού. Ο φάκελος της αγάπης γέµισε µε καρδιές µε όσα τα πρωτάκια αγαπούν. Αντίστοιχα οι µαθητές της Β΄ τάξης πάνω στα χρώµατα του ουράνιου τόξου κατέγραψαν τι θαυµάζουν στους συµµαθητές τους. Μηνύµατα που ξεχειλίζουν από γλύκα και αθωότητα.

Οι δάσκαλοι των Α και Β τάξεων Αλεξάνδρα Καρφάκη, Μανόλης Καζάκος, Ρία Θωµαδάκη

ΤΙ ΛΕΜΕ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Εισαγωγή

Ράικερ: Καλώς ήρθατε στην εκποµπή µας!

Χρυσή: Είµαστε οι µαθητές της Γ΄ τάξης και θα σας µιλήσουµε για τα συναισθήµατά µας.

Ράικερ: Θέλουµε να σας δείξουµε πώς µπορείτε κι εσείς, οι ενήλικες, να βοηθάτε τα παιδιά σας να διαχειρίζονται τα έντονα συναισθήµατά τους.

Χρυσή: Μαζί θα µάθουµε να αναγνωρίζουµε τα συναισθήµατά µας, να τα εκφράζουµε και να ηρεµούµε.

1. Αναγνώριση Συναισθηµάτων

Γιούλια: Όλα ξεκίνησαν όταν µάθαµε να αναγνωρίζουµε τα συναισθήµατά µας.

Χρήστος: Ζωγραφίσαµε πώς νιώθουµε και µάθαµε ότι όλα τα συναισθήµατα είναι

αποδεκτά.

Γιούλια: Μπορείτε κι εσείς στο σπίτι να κάνετε το ίδιο.

Xρήστος: Ρωτήστε τα παιδιά: «Πώς νιώθεις τώρα;» και αφήστε τα να το ζωγραφίσουν.

2. Υπερηφάνεια

Λεβί: Μάθαµε ότι η υπερηφάνεια δε σηµαίνει αλαζονεία.

Ειρηναίος: Σηµαίνει να αναγνωρίζεις τις προσπάθειές σου και να λες µπράβο στον εαυτό

σου.

Λεβί: Οι γονείς µπορούν να ενισχύουν αυτό το συναίσθηµα.

Ειρηναίος: Πείτε στο παιδί σας: «Είµαι περήφανος για σένα, όχι γιατί τα κατάφερες, αλλά

γιατί προσπάθησες».

3. Ενοχή και Συγχώρεση

Λυδία: Μιλήσαµε για την ενοχή, αυτό το βάρος που νιώθουµε όταν κάνουµε κάτι λάθος.

Στέφανος: Μάθαµε ότι το να ζητάς συγγνώµη είναι δύναµη, όχι αδυναµία.

Λυδία: Και όταν συγχωρούµε, ελευθερωνόµαστε.

Στέφανος: Μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά σας να πουν συγγνώµη µε πράξεις.

Λυδία: Κάντε µαζί το µονοπάτι της συγχώρεσης – γράψτε τι τους βαραίνει και πώς θα το

διορθώσουν…

4. Ενσυναίσθηση

Θωµάς: Ενσυναίσθηση σηµαίνει να µπαίνεις στη θέση του άλλου.

Λιόν: ∆ιαβάσαµε το βιβλίο «Τρώγεται η Ενσυναίσθηση;» και µάθαµε πώς να δείχνουµε

καλοσύνη.

Θωµάς: Οι γονείς µπορούν να δείχνουν ενσυναίσθηση καθηµερινά.

Λιόν: Απλά πείτε: «Σε καταλαβαίνω. Πρέπει να ήταν δύσκολο για σένα».

5. ∆ιαχείριση Έντονων Συναισθηµάτων

Ηρακλής: Μάθαµε τρόπους να ηρεµούµε, όταν θυµώνουµε ή στενοχωριόµαστε.

Σαλώµη: Παίρνουµε βαθιές αναπνοές, µετράµε ως το δέκα και σκεφτόµαστε κάτι όµορφο. Οι γονείς µπορούν να βοηθήσουν κάνοντας το ίδιο µαζί µας.

Ηρακλής: Η ηρεµία µαθαίνεται µε το παράδειγµα.

Επίλογος

Χρυσή: Αυτή ήταν η εκποµπή µας για τα συναισθήµατα!

Ράικερ: Ελπίζουµε να σας βοηθήσαµε να δείτε πώς µπορείτε κι εσείς να στηρίζετε τα παιδιά σας.

Χρυσή: Όταν αναγνωρίζουµε και εκφράζουµε τα συναισθήµατά µας, ηρεµούµε και η ζωή µας γίνεται πιο όµορφη!

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ Α΄ΤΑΞΗΣ

Ζόζεφ: Αγαπώ να µαθαίνω νέα πράγµατα.

Αιµίλια: Μου αρέσει ο τρόπος που µε φιλάει η µαµά µου στο µάγουλο!

Λέο: Αγαπώ να κάνω βόλτες µε την οικογένειά µου στο σκάφος µας.

Άµπι: Αγαπώ να διαβάζω βιβλία.

Σάββας: Αγαπώ τα αυτοκίνητα.

Τσι: Αγαπώ πώς η µουσική µε κάνει να θέλω να χορεύω και να τραγουδάω.

Βικτωρία: Για να δείξω την αγάπη µου χαϊδεύω τα σκυλιά µου.

Ντοµινίκ: Αγαπώ να είµαι µε την αδερφή µου. Είναι ο αγαπηµένος µου άνθρωπος.

Ελένη: Αγαπώ πάρα πολύ την κυρία µου.

Μιχάλης: Αγαπώ να έρχοµαι σχολείο και να παίζω µε τους φίλους µου.

Ζαχαρίας: Όταν ακούω τη λέξη αγάπη, µου έρχεται στο µυαλό η µαµά µου, ο µπαµπάς µου, ο αδερφός µου και τα ξαδέρφια µου.