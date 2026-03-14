Παιδότοπος: 2ο Νηπιαγωγείο Χανίων – Όταν τα περιθώρια συναντούν παιδικά βιβλία

Καλοί µου φίλοι,

καλό Σαββατοκύριακο!

Για ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραµµα φιλαναγνωσίας του 2ου Νηπιαγωγείου Χανίων ο λόγος στον σηµερινό Παιδότοπο. «Όταν τα λαϊκά παραµύθια συναντούν τα εικονογραφηµένα παιδικά βιβλία», ο πλήρης τίτλος του θέµατος. Άξιες συγχαρητηρίων η διευθύντρια της σχολικής µονάδας Εύη ∆ήµου και η συνάδελφός της νηπιαγωγός Κατερίνα Αλεξανδράκη που «δούλεψαν» γι’ αυτό. Στη γνωστή φράση που έχω χρησιµοποιήσει παλιότερα και για το ίδιο σχολείο, µε αφορµή τη δηµιουργία σχολικού κήπου, πάλι ο νους µου. «Όσο πιο χαµηλό είναι το ανάστηµα του µαθητή, τόσο πιο ψηλό πρέπει να είναι το ανάστηµα του δασκάλου». Ξεχωριστή και αυτή σας η δράση, καλές µου συναδέλφισσες!

Σας χαιρετώ µε αγάπη όλους! Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης δάσκαλος – λογοτέχνης

Το παραµύθι στο ολοήµερο νηπιαγωγείο

Ένα παραµύθι, στο ολοήµερο νηπιαγωγείο , µπορεί να αποτελέσει αφετηρία για εικαστική δηµιουργία, δραµατοποίηση και µουσικοκινητική αγωγή. ∆εν πρόκειται απλώς για µια ευχάριστη δραστηριότητα χαλάρωσης, αλλά για µια οργανωµένη µαθησιακή εµπειρία που συµβάλλει καθοριστικά στη γλωσσική, συναισθηµατική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. Έτσι, η µάθηση καθίσταται ολιστική και διασυνδέεται µε πολλαπλούς τοµείς ανάπτυξης.

Η µάθηση, σύµφωνα µε τον Lev Vygotsky (1978), επιτελείται µέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση. Η οµαδική ακρόαση και επεξεργασία του παραµυθιού ενισχύει τη συνεργασία, τον διάλογο και την από κοινού οικοδόµηση γνώσης.

Για το σχολικό έτος 2025–2026 αποφασίσαµε να υλοποιήσουµε στο ολοήµερο ωράριο του νηπιαγωγείου µας το πρόγραµµα φιλαναγνωσίας µε τίτλο «Όταν τα λαϊκά παραµύθια συναντούν τα εικονογραφηµένα παιδικά βιβλία».

Η αξιοποίηση του παραµυθιού στην προσχολική εκπαίδευση αποτελεί διαχρονικά βασικό παιδαγωγικό εργαλείο. Τα λαϊκά παραµύθια, ως προϊόντα προφορικής παράδοσης, µεταφέρουν πολιτισµικά πρότυπα και συλλογικές αξίες, όπως αναλύει ο Vladimir Propp (1968), ενώ τα σύγχρονα εικονογραφηµένα βιβλία συνδυάζουν λόγο και εικόνα σε ένα πολυτροπικό σύστηµα νοηµατοδότησης, σύµφωνα µε τους Maria Nikolajeva και Carole Scott (2001).

Η παιδαγωγική αξιοποίησή τους στο ολοήµερο νηπιαγωγείο προσφέρει τη δυνατότητα διαθεµατικής προσέγγισης και ολιστικής µάθησης, εναρµονισµένης µε τις αρχές της ποιοτικής εκπαίδευσης (Στόχος 4), όπως ορίζονται από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών (2015).

Η σύνδεση των λαϊκών παραµυθιών µε τα σύγχρονα εικονογραφηµένα βιβλία λειτουργεί ως γέφυρα ανάµεσα στην προφορική παράδοση και τη σύγχρονη παιδική λογοτεχνία. Παρόλο που τα λαϊκά παραµύθια γεννήθηκαν µέσα από τον προφορικό λόγο και τα σύγχρονα παραµύθια παρουσιάζονται σε έντυπη και εικονογραφηµένη µορφή, τα σηµεία σύγκλισης παραµένουν ισχυρά και διαχρονικά.

Μεθοδολογική προσέγγιση

Στην αρχή κάθε εβδοµάδας παρουσιάζονται στα παιδιά δύο παραµύθια σε ζεύγος: ένα λαϊκό και ένα εικονογραφηµένο. Ενδεικτικά, αναφέρουµε το εικονογραφηµένο βιβλίο Το Καρναβάλι των Ζώων (εκδ. Levantes) σε συνδυασµό µε το κρητικό λαϊκό παραµύθι Το Μισίρι.

Μετά την αφήγηση του λαϊκού παραµυθιού και την ανάγνωση του εικονογραφηµένου βιβλίου από τις υπεύθυνες νηπιαγωγούς , οι µαθητές και οι µαθήτριες εντοπίζουν κοινά σηµεία των δύο κειµένων. Ακολουθεί συζήτηση και καταιγισµός ιδεών, κατά τον οποίο καταγράφονται οι οµοιότητες. Με βάση αυτές σχεδιάζονται οι δραστηριότητες της εβδοµάδας.

Η πρώτη δραστηριότητα είναι εικαστική: τα παιδιά ζωγραφίζουν, σε συγκεκριµένο φύλλο εργασίας, στοιχεία και από τα δύο παραµύθια( φωτό). Στη συνέχεια υλοποιούνται δηµιουργικές δράσεις όπως δραµατοποίηση, παντοµίµα, δραστηριότητες εκπαιδευτικής ροµποτικής κ. α.( φωτό). Οι δραστηριότητες κατανέµονται χρονικά µέσα στην εβδοµάδα και εξελίσσονται ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα της οµάδας.

Κεντρική δραστηριότητα αποτελεί η αναδιήγηση η οποία , σύµφωνα µε τον Jerome Bruner (1986), συνιστά σύνθετη µεταγλωσσική διαδικασία που συµβάλλει στην ανάπτυξη αφηγηµατικής συνοχής και γλωσσικής επάρκειας. Τα παιδιά µπαίνουν σε ρόλο αφηγητή ή και σε ρόλο αναγνώστη ερµηνεύοντας τις εικόνες.

Την τελευταία ηµέρα της εβδοµάδας δηµιουργείται οµαδικό κολλάζ µικτής τεχνικής, στο οποίο αναγράφονται και οι τίτλοι των παραµυθιών (φωτό) µε σκοπό την δηµιουργία έκθεσης στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Παιδαγωγικά οφέλη

Μέσα από την επαφή µε τα παραµύθια, τα παιδιά εµπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και γνωρίζουν διαφορετικές δοµές λόγου και εκφραστικά σχήµατα. Η ακρόαση καλλιεργεί την κατανόηση προφορικού λόγου, την προσοχή και τη συγκέντρωση. Οι επαναλήψεις, τα ρυθµικά σχήµατα και οι διάλογοι ενισχύουν την αίσθηση της γλωσσικής ροής και την ανάπτυξη αφηγηµατικών δεξιοτήτων.

Εξίσου σηµαντική είναι η συµβολή της ώρας του παραµυθιού στη συναισθηµατική ανάπτυξη. Μέσα από τους ήρωες, τα παιδιά αναγνωρίζουν και επεξεργάζονται συναισθήµατα όπως ο φόβος, η χαρά, η ζήλια και η λύπη. Μαθαίνουν να ταυτίζονται, να κατανοούν και να διαχειρίζονται προσωπικά βιώµατα. Η δραµατοποίηση, ιδιαίτερα αγαπητή δραστηριότητα, ενισχύει τη βιωµατική µάθηση και τη συναισθηµατική έκφραση (φωτό).

Παράλληλα, η συλλογική δηµιουργία καλλιεργεί αίσθηµα χαράς, υπερηφάνειας και οµαδικής ταυτότητας. Τα παιδιά αναγνωρίζουν το έργο ως κοινό τους δηµιούργηµα και βιώνουν την εµπειρία του «ανήκειν».

Τέλος, το παραµύθι λειτουργεί ως γέφυρα ανάµεσα στο σχολείο και τον πολιτισµό. Μέσα από λαϊκά και σύγχρονα κείµενα, τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε αξίες, παραδόσεις και πολιτισµικά στοιχεία, συµβάλλοντας στη διαµόρφωση ταυτότητας και στην κατανόηση του κόσµου.

Συµπέρασµα

Η σύνδεση λαϊκών και εικονογραφηµένων παραµυθιών στο πλαίσιο του ολοήµερου νηπιαγωγείου συνιστά µια παιδαγωγικά τεκµηριωµένη πρακτική που προάγει την ολιστική ανάπτυξη του παιδιού. Η αξιοποίηση της εικόνας ως ισότιµου αφηγηµατικού µέσου, σε συνδυασµό µε την αναδιήγηση και τη διαθεµατική οργάνωση δραστηριοτήτων, ενισχύει τη γλωσσική, κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη, συµβάλλοντας ουσιαστικά στην ποιότητα της προσχολικής εκπαίδευσης.

Οι νηπιαγωγοί Παρασκευή ∆ήµου και Αικατερίνη Αλεξανδράκη