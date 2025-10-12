Παιδότοπος: 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων – Από το 17ο τεύχος του «Εφημεριδακιού μας»

Φίλες και φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο!

Μαθαίνω Ιστορία, παίζοντας ψηφιακά



Ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα της 2ης Ενότητας Νηπιαγωγών και τη Σύµβουλο Εκπαίδευσης κα Φωτεινή Αλεξανδράκη, µε θέµα “Συνεργάζοµαι-παίζω-µαθαίνω-δηµιουργώ” υλοποιήθηκε τη σχολική αυτή χρονιά. Σαν απώτερους σκοπούς είχε:

-τη ∆ηµιουργία Κοινοτήτων Μάθησης Εκπαιδευτικών,

-την Ενδυνάµωση επικοινωνίας και δηµιουργικότητας και συνδηµιουργικότητας µε ένα ευχάριστο και διαδραστικό τρόπο,

-την Προαγωγή προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών και

-το Σχεδιασµό και υλοποίηση συνεργατικών δράσεων µε όµορα Νηπιαγωγεία.

Αφορούσε την αδελφοποίηση όµορων νηπιαγωγείων όπου οι αδελφοποιηµένες σχολικές µονάδες:

Συνεργάστηκαν από κοινού σε δράσεις αυξηµένου εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος σε σχέση µε το παιχνίδι.

∆ηµιούργησαν παιχνίδια.

∆ηµιούργησαν κέντρα ενδιαφέροντος µε την αντίστοιχη κατηγορία παιχνιδιού.

Αντάλλαξαν επισκέψεις.

Παρουσίασανν τις δηµιουργίες τους στην εκπαιδευτική και τοπική κοινότητες. Την Πέµπτη 27 Μαρτίου το 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων, κάλεσε τους γονείς και κηδεµόνες σε δύο συναντήσεις προκειµένου να παρουσιαστούν τα ψηφιακά παιχνίδια που δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος µε την κούκλα της τάξης ως συντονίστρια η οποία και απένειµε στα παιδιά του Βραβείο του Ερευνητή/τριας. Παράλληλα αναλύθηκε η διαδικασία και τα βήµατα υλοποίησης του συγκεκριµένου έργου που για το 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων έχει ως τίτλο “Μαθαίνω Ιστορία, παίζοντας ψηφιακά” ενώ και είχαν την ευκαιρία να δουν το υλικό των ερευνητικών δράσεων γονέων και παιδιών σε έκθεση στο χώρο του νηπιαγωγείου.

∆ώσε ελπίδα, χάρισε ζωή!



Ήρθε στο σχολείο µας µια κυρία και µας µίλησε για το µυελό των οστών που βοηθάει άρρωστους ανθρώπους. Φτιάξαµε κα προσκλήσεις για να έρθουν και οι µεγάλοι και οι δάσκαλοι να το µάθουν και αυτοί. Τους πήρε και σάλιο µε µια µπατονέτα. ∆εν πόνεσαν καθόλου. Έτσι θα βοηθήσουν τους αρρώστους που θα χρειαστούν κύτταρα όταν δεν θα είναι καλά.

Ας σώσουµε τον πλανήτη

Είδαµε ότι ο πλανήτης µας η Γη αρρωσταίνει γιατί πετάµε πολλά σκουπίδια και µολύνουµε τον νερό και τον αέρα. Μετά κάποιοι πίνουν αυτό το νερό και µυρίζουν τον βρώµικο αέρα και κάποια ζώα αρρωσταίνουν ή πεθαίνουν γιατί το σπίτι τους έχει λιώσει. Εµείς για να µη γίνονται αυτό σκεφτήκαµε να µην πετάµε τα άχρηστα πράγµατα και να τα κάνουµε κάτι άλλο ή να τα πηγαίνουµε στη ανακύκλωση. Φέραµε πολλά και από το σπίτι και φτιάξαµε ωραίες κατασκευές για την γιορτή µας την καλοκαιρινή.

Εκδροµή στο σχολείο του δάσους «Καριάντζουλες»

Μία Παρασκευή πήγαµε εκδροµή µε το σχολείο σε ένα δάσος που είχε και εκεί σχολείο και το λέγανε «Καριάντζουλες». Εκεί µία κυρία µας µίλησε για την φύση και τα έντοµα. Μας έδωσε φακούς µεγενθυτικούς που ήταν κουτάκια και πινέλα και πήγαµε να παρατηρήσουµε έντοµα που βρίσκαµε. Μετά µας έδειξε και λασπολακουβίτσες και παίξαµε εκεί και φτιάξαµε διάφορα µε φτυαράκια και νερό και σκαλιδάκια. Όταν τελειώσαµε πήγαµε σε µία ωραία παιδική χαρά και κάναµε πικ νικ και παίξαµε. Μας άρεσε πάρα πολύ αυτή η εκδροµή, περάσαµε καταπληκτικά!

Ο Χαρταετός µας



Μία µέρα ήρθε στο σχολείο ο κύριος Κυριάκος και µας έδειξε πώς να φτιάξουµε χαρταετό όπως τα παλιά τα χρόνια, παραδοσιακά. Βάλαµε καλάµια, σπάγκο, χαρτί, κόλλα από αλεύρι, περιοδικά και φτιάξαµε ουρά του χαρταετού. Μετά βγήκαµε στην αυλή και προσπαθήσαµε να πετάξουµε τον χαρταετό µας .Πολύ µας άρεσε που είχαµε τον δικό µας χαρταετό στο σχολείο!

Βιβλιοθήκη του Σχολείου!



Τον Απρίλιο για να γιορτάσουµε την ηµέρα του παιδικού βιβλίου σκεφθήκαµε να φτιάξουµε µια βιβλιοθήκη που θα µπορούν από εκεί τα παιδιά του σχολείου να πάρουν ένα βιβλίο. Μπορούν αν θέλουν να τα διαβάσουν και εκεί δίπλα σε ένα καρεκλάκι. Τα βιβλία τα φέραµε από το σπίτι µας, επειδή δεν τα θέλαµε άλλο, οπότε θα µπορούν να τα διαβάσουν και οι άλλοι. Έτσι κάποιος που δεν έχει δικά του ή δεν έχει λεφτά να αγοράσει, µπορεί τώρα να διαβάσει όσο βιβλία θέλει.

