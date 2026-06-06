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Σάββατο, 6 Ιουνίου, 2026
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Παιδική θεατρική παράσταση στα Χανιά: «Το ∆έντρο που Ήθελε να Ταξιδέψει»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Το θεατρικό παραµύθι της Ξένιας Παπαδηµητρίου «Το ∆έντρο που ήθελε να ταξιδέψει» θα παρουσιαστεί σε σκηνοθεσία Σοφίας Λογαρίδου και χορογραφίες Ιωάννας Χιωτάκη από τη Θεατρική Οµάδα «∆.Ε.Α.τρόφιλοι» σήµερα Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026 στις 19:00 µ.µ. και αύριο Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026 στις 11:00 π.µ. στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό ενώ θα υπάρχει κουµπαράς ελεύθερης – προαιρετικής συνεισφοράς για στήριξη Παραρτήµατος Παιδιών και Νέων Χανίων.
Για το Έργο: Το «Το δέντρο που ήθελε να ταξιδέψει» είναι ένα τρυφερό θεατρικό παραµύθι σε κείµενο Ξένιας Παπαδηµητρίου, κατάλληλο για παιδιά ∆ηµοτικού. Αφηγείται την ιστορία του µικρού Τσοκέτο, ενός νεαρού δέντρου που αποφασίζει να εγκαταλείψει την ασφάλεια του δάσους για να γνωρίσει τον κόσµο. Μέσα από τις περιπέτειές του αναδεικνύονται θεµελιώδεις αξίες όπως φιλία και αλληλεγγύη, µεταξύ διαφορετικών πλασµάτων και ανθρώπων, δικαιοσύνη και σεβασµός, στο περιβάλλον και στο δικαίωµα κάθε ύπαρξης, αυτογνωσία και σύνεση, ως απαραίτητα εφόδια για τους στόχους µας, και αγάπη για τη φύση.
Η οµάδα «∆.Ε.Α.τρόφιλοι» (αρχικά ∆ιεθνής Ένωση Αστυνοµικών) δηµιουργήθηκε το 2023. Αποτελείται από εν ενεργεία και εν αποστρατεία αστυνοµικούς, πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. και µέλη των οικογενειών τους.
Η εκπαίδευση της οµάδας περιλαµβάνει ανάγνωση-ανάλυση θεατρικών έργων ,θεατρικό παιχνίδι και βασικές αρχές θεατρικής εκπαίδευσης ενώ πέρυσι το καλοκαίρι παρουσίασε µία σύγχρονη κωµωδία δίνοντας τρεις παραστάσεις (Χανιά- Αποκόρωνα)
Στόχος της οµάδας είναι η ανάδειξη του σηµαντικού ρόλου του θεάτρου και γενικότερα των Τεχνών στην ψυχική ενδυνάµωση και ανθεκτικότητα, η πολιτιστική προσφορά και η ουσιαστική σύνδεση µε την τοπική κοινωνία — αποδεικνύοντας µε πράξεις ότι η δηµιουργικότητα και η τέχνη αποτελούν κοινωνικό δεσµό.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Κείµενο: Ξένια Παπαδηµητρίου.
Σκηνοθεσία – ∆ιδασκαλία: Σοφία Λογαρίδου.
Βοηθοί Σκηνοθέτη: Μάρθα Πολιτοπούλου, Σεβαστή Αντωνακάκη
Χορογραφίες / Guest: Ιωάννα Χιωτάκη.
Παίζουν: Μαρία Βιδάκη, Άρτεµις Βλαβογιλάκη, Εύα ∆οξάκη, Χρυσάνθη Θεοδωρογλάκη, Σοφία Νταουντάκη, Στέφανος Ντουσάκης, Αλέξανδρος Περράκης, Μέµα Σαγάνη, Πέτρος Τσίρος, Μάριος Φωτάκης, Χρήστος Χριστοφόρου, Ιωάννα Χιωτάκη.
∆ιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης – Πνευµατικό Κέντρο – ∆ιεθνής Ένωση Αστυνοµικών Τ.∆. Χανίων- TH.AR.O.S. (THrough ARt Or Science ) Α.Μ.Κ.Ε.

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