Έχω την τύχη να βλέπω καθημερινά απ’ τα παράθυρά μου ένα σχολείο. Μου αρέσει να παρακολουθώ τις εορτές των μαθητών του, τις συγκεντρώσεις τους στην ευρύχωρη αυλή, ακούω κιόλας τα κουδούνια που χτυπούν, τη συνεχή βοή των παιδιών στα διαλλείματα, τις φωνές των καθηγητών τους όταν δίνουν οδηγίες πριν μπουν στις τάξεις.

Με δυο λόγια γειτονεύω, μα και συμμερίζομαι τη νέα γενιά, κι ώρες-ώρες αναρωτιέμαι τι τύχη περιμένει άραγε τον κάθε μαθητή και μαθήτρια, και πως θ’ αντιμετωπίσει ο καθένας τους τις προκλήσεις των απαιτητικών καιρών μας;

Τις προάλλες έκατσα λίγο παραπάνω στη βεράντα, παρακολουθώντας τον υπεύθυνο να δίνει οδηγίες σε μια ομάδα τελειόφοιτων που θα διαγωνιζόταν για τις Πανελλήνιες. Άκουσα εκείνο το «Παιδιά καλή επιτυχία!», τα είδα ν’ ανεβαίνουν αγχωμένα τις σκάλες κι έτσι ξαφνικά άρχισε να σφίγγεται η καρδιά μου, καθώς αισθάνθηκα

την αγωνία, το καρδιοχτύπι τους στις δυσκολίες που θα βρουν, την απογοήτευση που θα νοιώσουν αν δεν γράψουν καλά!

Σίγουρα θα δυσκολευτούν όσοι δεν επιτύχουν… Θα πανηγυρίσουν όσα παιδιά πέρασαν!

Όμως τα πράγματα δεν είναι ποτέ τόσο εύκολα. Οι επιτυχόντες θα ξεκινήσουν έναν νέο αγώνα και θ’ αγωνίζονται μέχρι να πάρουν το πτυχίο. Όσοι δεν πέρασαν με την πρώτη, να μην επιτρέψουν στην μικρή αυτή κακοτυχία να τους απογοητεύσει! Ας προσπαθήσουν ξανά! Κι αν δεν τα καταφέρουν ας προσανατολίσουν για κάπου αλλού! Κανείς δεν χάνεται… Εξάλλου η ζωή του κάθε νέου ανθρώπου είναι μπροστά του! Και είναι δική του! Με τον καιρό θα βρει τι του ταιριάζει και θα στραφεί προς αυτό!

Παιδιά «Καλή επιτυχία» σ’ όποιο επάγγελμα ή ασχολία διαλέξετε! Κι ασχοληθείτε μ’ αυτό με αγάπη κι αφοσίωση! Διότι μόνο ό,τι αγαπά- με πραγματικά και δουλέψουμε γι’ αυτό, έρχεται από μόνο του και μας επιβραβεύει!