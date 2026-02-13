menu
Τοπικά

Παιδεία: Συνάντηση για τα σχολεία του Δήμου Καντάνου – Σελίνου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Συνάντηση εργασίας με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κα Σοφία Ζαχαράκη πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Καντάνου-Σελίνου κ. Αντώνης Περράκης, την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026 στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας του Δήμου με την Πολιτεία για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών δομών και την αναβάθμιση της σχολικής καθημερινότητας στην περιοχή.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Καντάνου – Σελίνου, «στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κα Σέβη Βολουδάκη, η Εντεταλμένη Σύμβουλος για θέματα Παιδείας του Δήμου κα Κατερίνα Σαρικάκη και η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα Βασιλική Αντωνογιαννάκη. Από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας παρευρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Ειδικής Αγωγής κ. Γιάννης Παπαδομαρκάκης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη στελέχωση των σχολικών μονάδων του Δήμου, την κάλυψη εκπαιδευτικών κενών, την ενίσχυση της ειδικής αγωγής, καθώς και την ανάγκη αναβάθμισης και συντήρησης των σχολικών υποδομών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές, με στόχο τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές.
Παράλληλα, εξετάστηκαν θέματα που σχετίζονται με τη στήριξη των σχολικών κοινοτήτων, τη συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τη δυνατότητα αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση αναγκαίων παρεμβάσεων.
Ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου θα συνεχίσει να εργάζεται συστηματικά για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό της ρόλο στην ανάπτυξη και το μέλλον της τοπικής κοινωνίας».

