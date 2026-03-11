Παιδεία κατά της βίας

Υψηλά παραµένουν τα ποσοστά ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη, σύµφωνα µε τα στοιχεία που διαθέτει το Γραφείο Αντιµετώπισης Ενδοικογενειακης Βίας της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Χανίων. Κι ενώ γίνονται σηµαντικά βήµατα ως προς την αντιµετώπιση των περιστατικών, όπως για παράδειγµα η σύσταση ειδικών γραφείων στις κατά τόπους Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις, λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών και τηλεφωνικών γραµµών πληροφόρησης και υποστήριξης, το πρόβληµα παραµένει έντονο.

Όσο κοινότοπο κι αν ακούγεται ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από την καταστολή, είναι γεγονός ότι για να αντιµετωπιστεί σε βάθος ένα κοινωνικό πρόβληµα, όπως η ενδοοικογενειακή βία, απαιτείται καλή ενηµέρωση και παιδεία. Μόνο η παιδεία µπορεί να «σπάσει» τον φαύλο κύκλο της αναπαραγωγής της βίας που γεννά ένα νοσηρό, βίαιο οικογενειακό περιβάλλον.