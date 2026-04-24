Παιδεία: Ιδρύεται δημοτικό σχολείο στις φυλακές Χανίων – Δημοσιεύτηκε η απόφαση σε ΦΕΚ

Δημοτικό σχολείο αναμένεται να λειτουργήσει τη νέα σχολική χρονιά στις φυλακές Χανίων ανοίγοντας νέους δρόμους γνώσης στους κρατούμενους του Σωφρονιστικού Καταστήματος.

Η απόφαση για την την ίδρυση Δημοτικού Σχολείου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Χανίων δημοσιεύτηκε στις 22 Απριλίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το δημοτικό σχολείο των φυλακών θα απευθύνεται σε όσους κρατούμενους δεν έχουν τελειώσει το δημοτικό και οι οποίοι στη συνέχεια θα μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας που ήδη λειτουργεί στις φυλακές.

Την εισήγηση για την ίδρυση του σχολείου είχε απευθύνει η συντονίστρια δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης, διευθύντρια του 2ου ΣΔΕ, Ευαγγελία Μουριζάκη, στη διεύθυνση του Καταστήματος Κράτησης με τον διευθυντή Χαράλαμπο Κιομουρτζή να στηρίζει αμέσως αυτή την προσπάθεια.

«Το Δημοτικό Σχολείο προστίθεται ως μια ακόμα δομή εκπαίδευσης μαζί με το 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Χανίων , το οποίο λειτουργεί από το 2016, ενισχύοντας ουσιαστικά το εκπαιδευτικό έργο εντός του Καταστήματος Κράτησης Χανίων.

Ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα !

Ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας και προοπτικής!», αναφέρει η κα Μουριζάκη και απευθύνει ευχαριστίες εκφράζονται προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και ειδικά στην Διευθύντρια κα Χρύσα Τερεζάκη, τη Διεύθυνση του Σωφρονιστικού Καταστήματος Χανίων ιδιαίτερα στον κ. Χαράλαμπο Κιομουρτζή για την καθοριστική συμβολή, την άψογη συνεργασία και τη διαρκή στήριξή τους στην υλοποίηση αυτής της σπουδαίας πρωτοβουλίας.

«Με ακλόνητη πίστη στη δύναμη της εκπαίδευσης, το νέο Δημοτικό Σχολείο φιλοδοξεί να αποτελέσει σπίθα γνώσης, ελπίδας και επανεκκίνησης, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας πιο δίκαιης, πιο συμπεριληπτικής και πιο ανθρώπινης μιας … κοινωνίας που δίνει σε όλους τη δυνατότητα να ονειρεύονται και να ξαναχτίζουν το μέλλον τους», τονίζει.

Ζητούμενο παραμένει, στο μεταξύ, να λυθεί το στεγαστικό των εκπαιδευτικών δομών των φυλακών. Υπενθυμίζεται ότι “βαλτωµένο” παραµένει από το 2019 το έργο κατασκευής σχολικού κτηρίου εντός του Καταστήµατος Κράτησης Χανίων στην Αγιά.