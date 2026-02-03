Παιδεία: Έρχεται το Εθνικό Απολυτήριο — Ποιους αφορά και τι αλλάζει για την εισαγωγή στα ΑΕΙ

Εγινε το πρώτο βήμα για τη θέσπιση του εθνικού απολυτηρίου. Ο Εθνικός Διάλογος για το νέο λύκειο ξεκινά μέσα στον Φεβρουάριο και θα διαρκέσει εννέα μήνες. Αυτό που δεν πρόκειται να αλλάξει είναι η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων.

Οπως μετέδωσε το ertnews, στόχος της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας είναι η αναβάθμιση του λυκείου και τις αξιοπιστίας του απολυτηρίου όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν καταργούνται τουλάχιστον προς το παρόν, καθώς το σύστημα των πανελλαδικών παραμένει ένα αδιάβλητο σύστημα.

Αυτό που εξετάζεται με το νέο σύστημα – που υπενθυμίζεται ότι είναι προσχέδιο πρότασης- είναι να συνυπολογίζεται ο βαθμός των πανελλαδικών με τις προφορικές και γραπτές επιδόσεις των μαθητών στην Α’ και Β’ λυκείου. Να σημειωθεί ότι οι υπό συζήτηση αλλαγές δεν αφορούν τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο, αλλά ούτε τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι πανελλαδικές είναι ενσωματωμένες στο Εθνικό Απολυτήριο το οποίο θα είναι και το εισιτήριο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ουσιαστικά αυτό που αλλάζει είναι ότι η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο δεν θα εξαρτάται από ένα γραπτό διαγωνισμό αλλά από όλη την παρουσία στο λύκειο.

Σχετικά με το πότε θα υπάρξει μια ξεκάθαρη εικόνα των αλλαγών, σημειώνεται ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει την προσεχή εβδομάδα στη Βουλή, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Προγραμματίζεται να διαρκέσει εννέα μήνες. Έως τον Οκτώβριο του 2026 αναμένεται η τελική έκθεση της πρότασης.

Ενδεχόμενη εφαρμογή από το σχολικό έτος 2027-28

Σήμα έναρξης των επίσημων διαδικασιών για την υλοποίηση του εθνικού απολυτηρίου έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά από σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Πρόκειται ουσιαστικά για νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το σχολικό έτος 2027-2028. Στόχος του νέου θεσμού είναι το Λύκειο να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο και να μειωθεί η πίεση των πανελλαδικών εξετάσεων.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «αυτή η συζήτηση η οποία ουσιαστικά ξεκινά σήμερα είναι μια άσκηση στην οποία πρέπει να μετέχουν όλοι. Πρέπει να μετέχει προφανώς η πολιτεία, η οποία θα βάλει το πλαίσιο του διαλόγου, πρέπει να μετέχουν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, αλλά και τα ίδια τα παιδιά, οι ίδιοι οι μαθητές, σε έναν κοινό προβληματισμό, όπου θα αποτιμηθούν οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί από το 2019 αλλά κυρίως θα μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε για το μέλλον του Λυκείου, για το σχέδιο το οποίο πρέπει να έχει η χώρα γι’ αυτό το οποίο αποκαλούμε “Εθνικό Απολυτήριο”, από τη στιγμή που όλοι αναγνωρίζουμε ότι το Λύκειο δεν πρέπει να είναι απλά ένας στείρος χώρος προετοιμασίας εισαγωγής στο πανεπιστήμιο».

Σύμφωνα με πληροφορίες η συνολική επίδοση των μαθητών και στις τρεις τάξεις του λυκείου σε συνδυασμό με τον βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων θα συνυπολογίζονται στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Οι αλλαγές θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2027 – 2028 και αφορούν τους μαθητές που φέτος φοιτούν στη Β’ Γυμνασίου.

Στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου οι προτάσεις που αναμένεται να συζητηθούν προβλέπουν ενίσχυση του ρόλου της τράπεζας θεμάτων με το 100% των θεμάτων των ενδοσχολικών εξετάσεων της Α’ και Β΄ Λυκείου να προέρχονται από αυτή. Επίσης αναμένεται να έχουν βαρύτητα στον μέσο όρο του εθνικού απολυτηρίου τόσο ο προφορικός όσο και ο γραπτός βαθμός και των τριών τάξεων ενώ αναζητούνται οι συντελεστές.

Οι πέντε πυλώνες του Εθνικού Απολυτηρίου

Η πρόταση του υπουργείου Παιδείας για το Εθνικό Απολυτήριο και τον νέο τρόπο πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση βασίζεται σε πέντε κεντρικούς πυλώνες, που αφορούν συνολικά το εκπαιδευτικό σύστημα:

-Εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε έναν ισχυρό και κοινό κορμό γνώσεων και δεξιοτήτων.

-Σχολική ζωή, με το σχολείο να λειτουργεί ως κοινότητα μάθησης και κοινωνικής ανάπτυξης, πέρα από την εξεταστική διαδικασία.

-Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, με ενιαία, συνεχή και ουσιαστική υποστήριξη στο έργο τους.

-Υποδομές, σχολικές και ψηφιακές, που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας.

-Διακυβέρνηση του συστήματος, με σαφείς ρόλους, λογοδοσία και θεσμική συνέχεια

Όπως τονίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, η μεταρρύθμιση στοχεύει στη συνολική αναβάθμιση του Λυκείου και στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, δίκαιου και λειτουργικού εκπαιδευτικού συστήματος, που θα προσφέρει στους μαθητές περισσότερες ευκαιρίες για ουσιαστική μάθηση και προσωπική ανάπτυξη.

Ο διάλογος

Η διαδικασία θα εκκινήσει την προσεχή εβδομάδα στη Βουλή, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Προγραμματίζεται να διαρκέσει εννέα μήνες, με διακριτά στάδια και στόχο την εκπόνηση νομοθετικής πρωτοβουλίας προς το τέλος του έτους.

Όπως τονίστηκε, στη σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, οι υπό συζήτηση αλλαγές δεν αφορούν τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο, ούτε τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, ενώ οι Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν καταργούνται. Πρώτος ενδεχόμενος ορίζοντας εφαρμογής είναι η Α’ Λυκείου, το σχολικό έτος 2027-2028.