Παιδεία: Αιτήματα γονέων και από τα Χανιά

Σειρά αιτημάτων διατυπώνει σε ανακοίνωσή της την οποία κοινοποίησε στα τοπικά ΜΜΕ, η Ενωση Γονέων Χανίων, η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας.

Μεταξύ άλλων ζητά:

•Να υπάρχει απεριόριστη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών στις πανελλαδικές εξετάσεις, το δικαίωμα επανάληψης όσες φορές χρειαστεί και, το πιο σημαντικό, να μπορούν τα παιδιά να κατοχυρώνουν τους βαθμούς που έχουν πετύχει, ώστε να μην πιέζονται συνεχώς από το άγχος των εξετάσεων κάθε χρόνο και που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να εισάγονται στις σχολές των πρώτων προτιμήσεών τους.

•Να καταργηθεί η Τράπεζα Θεμάτων στις ενδοσχολικές εξετάσεις και τα θέματα να μπαίνουν με την παιδαγωγική ευθύνη των εκπαιδευτικών με βάση τον ρυθμό της τάξης.

•Να καταργηθεί η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, να ενισχυθούν εδώ και τώρα τα δημόσια πανεπιστήμια για να μπορούν να σπουδάζουν δωρεάν και ποιοτικά τα παιδιά μας και να παίρνουν πτυχία με αξία. Καμία σκέψη για αναθεώρηση του άρθρου 16 και για ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων είτε ως παραρτήματα είτε αυτοτελώς.

•Να ενισχυθεί η ζωντανή πρόσθετη διδακτική στήριξη, και όχι το φροντιστήριο – “κονσέρβα”, για όποια παιδιά τη χρειάζονται.

•Να ενταχθεί η διδασκαλία των Ειδικών Μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις στο στο Λύκειο κανονικά.

•Να γίνει μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, σύγχρονες υποδομές, εργαστήρια, βιβλιοθήκες. Δηλαδή: Μείωση των μαθητών ανά τάξη. 20 μαθητές στα μαθήματα γενικής παιδεία και 15 στην κατεύθυνση.

•Να γίνουν μόνιμοι διορισμοί, σταθερό προσωπικό, ενισχυτική διδασκαλία μέσα στο σχολείο, ειδική αγωγή και ψυχοκοινωνική στήριξη. Να σταματήσει το απαράδεκτο φαινόμενο να γίνονται προσλήψεις εκπαιδευτικών Γενάρη και Φλεβάρη και να λείπουν εκπαιδευτικοί πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων!

Γι’ αυτό, μαζί με όλους τους γονείς, τους μαθητές και τους δασκάλους των παιδιών μας θα δώσουμε τη μάχη της ενημέρωσης για τις αρνητικές συνέπειες του Εθνικού Απολυτηρίου, για «να μείνει στα χαρτιά» κάθε σκέψη για τριπλές πανελλαδικές από την Α Λυκείου!

Για να διεκδικήσουμε το σχολείο που θα δίνει απάντηση στα όνειρα, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών μας».