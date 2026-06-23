“Παγωμένες” οι αντικειμενικές και το 2027 στα ακίνητα

Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος, ενώ σχεδιάζει την παράταση για ένα ακόμη έτος της αναστολής ΦΠΑ 24% στις νεόδμητες κατοικίες.

Mε το ράλι στις τιμές των ακινήτων να συνεχίζεται και το στεγαστικό πρόβλημα να οξύνεται, η κυβέρνηση προσανατολίζεται να παγώσει τις αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων το 2027 και παράλληλα σχεδιάζει να παρατείνει για ένα ακόμη έτος την αναστολή του ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα ακίνητα και του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων από φυσικά πρόσωπα.

Aν και δεν έχουν ληφθεί ακόμα οι οριστικές αποφάσεις, όπως προκύπτει σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, η μόνη σίγουρη αλλαγή του 2027 θα είναι το τέλος τοπικής ανάπτυξης, ο «δημοτικός ΕΝΦΙΑ», που θα αντικαταστήσει το τέλος ακίνητης περιουσίας και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, που καταργούνται στο τέλος του 2026.

Ωστόσο, από το 2021 μέχρι και το τέλος του 2025, οι τιμές των ακινήτων έχουν σημειώσει εντυπωσιακή άνοδο, σε πολλές περιπτώσεις άνω του 60%. Αυτό σημαίνει ότι μια νέα αναπροσαρμογή το 2027 θα μπορούσε να οδηγήσει αναπόφευκτα σε σημαντική αύξηση των τιμών ζώνης, ιδιαίτερα σε αστικά κέντρα, τουριστικές περιοχές και ζώνες υψηλής ζήτησης, με την αύξηση να μεταφράζεται σε υψηλότερους φόρους για τους ιδιοκτήτες.

Παράλληλα, η αναστολή των δύο φορολογικών μέτρων λειτουργεί συμπληρωματικά στην αγορά ακινήτων. Η αναστολή του ΦΠΑ μειώνει το κόστος για τον αγοραστή νεόδμητου ακινήτου, ενώ η αναστολή του φόρου υπεραξίας μειώνει τη φορολογική επιβάρυνση του πωλητή. Κ

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου:

Παγώνουν οι παρεμβάσεις στις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων για το 2027. Η τελευταία αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών έγινε τον Ιούνιο του 2021 και εφαρμόστηκε από την 1η Ιανουαρίου 2022. Ωστόσο, σήμερα οι εμπορικές τιμές έχουν αυξηθεί σημαντικά, σε πολλές περιοχές έως και περίπου 60%. Εάν οι νέες αντικειμενικές αξίες προσαρμοστούν πλήρως στις τιμές της αγοράς, οι ιδιοκτήτες ακινήτων ενδέχεται να επιβαρυνθούν με αυξημένους φόρους, οπότε και το 2027 θα μείνουν ως έχουν.

Το υπουργείο Οικονομικών προωθεί τη δημιουργία ενός νέου αυτοματοποιημένου συστήματος υπολογισμού των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε όλη τη χώρα, με στόχο να τεθεί σε λειτουργία το επόμενο έτος. Μέσω του συστήματος αυτού, οι τιμές ζώνης θα μπορούν να αναπροσαρμόζονται με βάση τις πραγματικές εξελίξεις στην αγορά ακινήτων.

Καθοριστικό ρόλο στο νέο σύστημα θα έχει η ολοκλήρωση του Μητρώου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και η διασύνδεσή του με το Κτηματολόγιο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η φορολογική διοίκηση θα έχει σαφέστερη εικόνα για την ακίνητη περιουσία των πολιτών, είτε πρόκειται για διαμερίσματα, οικόπεδα ή αγροτεμάχια. Παράλληλα, θα συγκεντρώνονται στοιχεία όπως οι τιμές αγοραπωλησίας και τα μισθώματα των ακινήτων.

Ηδη έχουν γίνει τα πρώτα βήματα με την αναβάθμιση της πλατφόρμας valuemaps.gov.gr, η οποία λειτουργεί ως ψηφιακός χάρτης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων. Μέσω της πλατφόρμας εμφανίζονται οι ζώνες, οι τιμές εκκίνησης, οι συντελεστές αυξομείωσης, οι σχετικοί χάρτες και οι πίνακες τιμών, ενώ παρέχεται και δυνατότητα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας ενός ακινήτου.

Το επόμενο στάδιο είναι η ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος μαζικών εκτιμήσεων αξιών ακινήτων. Το σύστημα αυτό θα βασίζεται σε στατιστικά μοντέλα και θα αξιοποιεί δεδομένα από δημόσιους φορείς, κτηματικές υπηρεσίες, την Τράπεζα της Ελλάδος, συμβολαιογράφους, την πορεία των ενοικίων και ιδιωτικές εταιρείες real estate.

Παράλληλα, παρατείνεται η αναστολή του ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα ακίνητα που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά φορολογικά μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση της αγοράς ακινήτων και της οικοδομικής δραστηριότητας.