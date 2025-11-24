“Παγωµένη” η αγορά στα Χανιά

» Βασική αιτία η µη καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων

Περισσότερο “παγωµένη” από ποτέ τα τελευταία χρόνια είναι η αγορά των Χανίων εξαιτίας της µη πληρωµής των αγροτικών κοινοτικών ενισχύσεων!

Μια συζήτηση µε καταστηµατάρχες είναι ικανή να πείσει και τον πιο δύσπιστο πως τα 200-300 ευρώ που ξόδευαν οι αγρότες για κάποιες αγορές µέσα στο Νοέµβριο ήταν η καλύτερη πηγή εισοδήµατος για τους επαγγελµατίες σε µια δύσκολη πάντα περίοδο µετά το τέλος της τουριστικής “σεζόν” και πριν τη γιορτή των Χριστουγέννων.

Την ίδια στιγµή πάντως σε χθεσινή του συνέντευξη στην ΕΡΤ ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κ. Χατζηδάκης ανέφερε πως ο στόχος είναι στο τέλος της ερχόµενης αρχές της επόµενης εβδοµάδας να πληρωθούν οι επιδοτήσεις.

«Συνοµιλώντας µε συναδέλφους στα Χανιά η κοινή διαπίστωση είναι ότι τα πράγµατα είναι πολύ “µαζεµένα”, δεν υπάρχει η περυσινή κίνηση γιατί τότε είχε δοθεί κανονικά η επιδότηση» δηλώνει στα “Χ.ν.” η πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Χανίων κ. ∆ώρα Κυριακάκη συµπληρώνοντας πως «η µη πληρωµή των επιδοτήσεων επηρεάζει πάρα πολύ την αγορά και την κίνηση στα καταστήµατα. Είναι κάτι που το γνωρίζουµε καλά από το παρελθόν. Ελπίζουµε, προσδοκάµε ότι θα πληρωθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι επιδοτήσεις στους αγρότες ώστε να βελτιωθούν τα πράγµατα. Παράλληλα θα προχωρήσουµε και εµείς ως Εµπορικός Σύλλογος σε προωθητικές εκδηλώσεις πριν τα Χριστούγεννα για την ενίσχυση της αγοράς.»

Για το ίδιο ζήτηµα ο πρόεδρος της “Ενωτικής Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων” κ. Κώστας Λιλικάκης σχολίασε ότι «είναι γνωστό σε όλον τον κόσµο ότι τα µαγαζιά αυτήν την εποχή ζούσαν από τους αγρότες. Λείπουν τα χρήµατα αυτά από την τοπική οικονοµία και την τοπική αγορά, τα δικά µας λεφτά δεν πάνε σε off shore, επιστρέψουν στα τοπικά καταστήµατα και µε το να µην έχει πληρωθεί η επιδότηση ακόµα βλέπετε τι γίνεται».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

«Στόχος είναι, έως το τέλος της εβδοµάδας µε αρχές της επόµενης να καταβληθεί η βασική ενίσχυση στους αγρότες και κτηνοτρόφους. Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα πληρωθούν επίσης προγράµµατα ύψους εκατοντάδων εκατοµµυρίων από τον πρώτο ή τον δεύτερο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

«Πριν από µερικές µέρες εγκρίθηκε το σχέδιο δράσης της κυβέρνησης ως προς τις πληρωµές. Αυτό είναι σηµαντικό γιατί αρκετοί το αµφισβητούσαν. Είναι κάτι µε το οποίο έχω ασχοληθεί προσωπικά µαζί φυσικά µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Από τον Ιούνιο έπρεπε να περάσουµε πολλούς σκοπέλους και υφάλους µέχρι να φτάσουµε µέχρι εδώ. Φτάσαµε, και ήδη έχουν ξεκινήσει πληρωµές για διάφορα µικρότερα προγράµµατα, αυτήν την εβδοµάδα καταβλήθηκαν 45 εκατοµµύρια ευρώ που αφορούν πάνω από 80 χιλιάδες αγρότες» πρόσθεσε.

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, η συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι φέτος θα εφαρµοστεί ένα µεταβατικό υβριδικό σύστηµα. «Ως προς τους γεωργούς θα στηριχθούµε στις δηλώσεις στην εφορία και συγκεκριµένα στο ΑΤΑΚ και τα ΚΑΕΚ από το κτηµατολόγιο. Ως προς τους κτηνοτρόφους θα στηριχθούµε σε στοιχεία από τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα ή από το MYDATA για το γάλα και το κρέας που παρέδωσαν και τις ζωοτροφές που αγόρασαν. Όλα αυτά θα χρησιµοποιηθούν ως τεκµήρια για να υπάρχει µια αξιόπιστη βάση. Όσοι έχουν δηλώσει ιδιωτικούς βοσκοτόπους, θα πάρουν την ενίσχυση που αντιστοιχεί. Και για όσους έχουν δηλώσει δηµόσιους βοσκοτόπους, φεύγουµε από την τεχνική λύση, η οποία έχει επικριθεί πάρα πολύ και πάµε στους όµορους νοµούς», σηµείωσε και συµπλήρωσε πως: «Συµφωνήσαµε µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα χρήµατα που θα περισσέψουν επειδή υπήρχαν «πανωγραψίµατα», να µείνουν στην Ελλάδα. ∆εν θα πάρει λιγότερα χρήµατα η χώρα, θα πάρουν περισσότερα χρήµατα οι έντιµοι αγρότες κάτι το οποίο έχει ένα κοινωνικό πρόσηµο το οποίο πρέπει να το εκτιµήσουν όλοι», επισήµανε.

Από το 2026, όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, θα εφαρµοστεί ένα σύστηµα απολύτως σύγχρονο και αξιόπιστο, µε τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Στις αρχές της επόµενης χρονιάς θα πάµε µε τη λεγόµενη συνδεδεµένη ενίσχυση, δηλαδή επιδοτήσεις που είναι συνδεδεµένες µε το ύψος της παραγωγής, µε τα οικολογικά σχήµατα και στο τέλος θα κάνουµε ταµείο και όσα χρήµατα περισσέψουν από αυτές τις πληρωµές λόγω της αναδιάρθρωσης του συστήµατος θα τα δώσουµε στους έντιµους παραγωγούς» κατέληξε.