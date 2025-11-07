Παγκρήτιο βόλεϊ νεανίδων: Νέες νίκες Σούδα και Κύδωνας

Με νίκες προχώρησαν Σούδα και Κύδωνας στο παγκρήτιο πρωτάθληµα νεανίδων. Οι αγώνες:

Νεανίδων

9η αγωνιστική

•Ανεµος – Κύδων 0-3

Σετ: 7-25 (12’), 6-25 (11’), 5-25 (16’).

∆ιαιτητες: Ντουρα-Ξυδακης

Ανεµος (Ψούνη Λ.): Στρατουδάκη Παρ., Στρατουδάκη Ευφ.,Τσαρατσι Ελεον., Σαριδακη Αικ., Σαριδάκη Ν., Καστρινάκη Αρ. (6αδα), Πατρικακη Ι., Παγωνακη Νεφ., Βενακη Στ. (λ).

Κυδων (Κατοίκος Χρ.): Ιορδανογλου Χαρ., Αναστασακη Θ., Σεληνιωτακη Ευ., Γιακουµπιετς Βικτ., Τριπολιτσιώτη Αικ., Ντινιερακη Ελ. (6αδα), Μπουρµπακη Γ., Μπουρµπακη Εµ., Παλαυρα Αλ., Μανουσάκη (λ), Νιµας (λ).

•Αετός – Σούδα 0-3

Σετ: 10-25 (12’), 12-25 (19’), 6-25 (13’).

∆ιαιτητές: Αναστασοπουλου Ευτ. – Σταθακη Ειρ.

Αετός: Χαλκιαδακη Μ., Μαθιουδακη Ραφ., Ζουριδακη Γ., Νικακη Μ., Ευαγγελου Αντ., Πατρελακη Φ. (6αδα), Μανωλακακη Α., Κορωνακη Ελ., Παλαθουρα Μ. (λ).

Σούδα (Χατζηδαµιανου ∆.): Καστρινάκη Μ., Μαρινακη Α., Χαρισσακη Αγγ., Σταυγιανουδακη Β., Σταυγιανουδακη Λ., Μαρκετακη Χρ. (6αδα), Φραγκιουδακη Αικ., Βερναδάκη Κλ., Νταγκουνακη Σπ., Πεδουλακη Αγ., Χαρισσακη Ι. (λ), Γιαννουλακη Ν. (λ).

•ΣΦΠΧ – Ν.ΟΠΕΡ αναβλήθηκε

Ρεπό: Ακρωτήρι

Νεανίδων

10η αγωνιστική

•ΣΦΠΧ – Ανεµος 3-1

Σετ: 25-9 (14’), 25-9 (19’), 19-25 (26’), 25-11 (18’).

∆ιαιτητες: Αναστασοπουλου Ευτ. – Φιωτακη Ειρ.

ΣΦΠΧ ( Μπουρµπακης ∆.): Βολωνακη Αννα, Βογιατζη ∆., Τζιγκουνακη Ι., Κουκουτσακη Αλ., Καραλακη Ειρ., Καραταιδου Ι., (6αδα), Μαρτικα ∆., Καστανακη Ι., Μαυριγιαννακη Φ., Κουκλακη Ελ., Ψαρουδάκη Αργ., Φραγκιαδακη Μελ. (λ).

Ανεµος (Ψουνη Λ.): Τραχανατζη Αρ., Στρατουδάκη Ευφ., Στρατουδάκη Παρ., Σαριδακη Νικ., Καρασι Ελ., Πατρικακη Ι. (6άδα), Σαριδάκη Αικ., Κολιακουδακη Μ., Καστρινακη Αρ., Ναξακη Μ. (λ), Βενακη Στ. (λ).

•Κύδων – Ακρωτήρι 3-0

Σετ: 15-7 (10’), 25-10 (22’), 25-8 (18’).

∆ιαιτητες: Φιωτακη Ειρ. – Μπασκακη Αγγ.

Κύδων (Κατοίκος Χρ.): Μπουρµπακη Εµ., Τριπολιτσιώτη Αικ., Γιακουµπιετς Βικτ., Αναστασάκη Θ., Σεληνιωτακη Ευ., Παπαδοπούλου Εµ. (6άδα), Μπουρµπακη Γ., Ιορδανογλου Χαρίκλεια, Ντινιερακη Ελ., Μανουσακη Α. (λ), Νιµας (λ).

Ακρωτήρι (∆ιαµαντακης Χρ.): Ιππεκη Βαλ., Γρυλλακη Χαρ., Μαρτικα Ευαγ., Χειλαδακη Χρ., Χριστοδουλοπούλου Α., Χειλαδακη Β., (6αδα), Λιονακη Β., Ροµπολακη Μιχ., Μεριγκλιτση Ελ., Τηνιακου Α. (λ)

•Σούδα – Ν.ΟΠΕΡ 3-0

Σετ: 25-14 (25’), 25-12 (22’), 28-26 (35’).

∆ιαιτητές : Λινοξυλακη ∆ανάη – Ντουρα Σοφια

Σούδα (Χατζηδαµιανου ∆.) : Φραγκιουδακη Αικ., Χαρισσακη Αγγ., Κοκκοτη Γ., Νταγκουνακη Σπ., Σταυγιανουδακη Β., Μαρινακη Α. (6αδα), Μαρκετακη Χρ., Πεδουλάκη Αγ., Καστρινάκη Μ., Σταυγιανουδακη Λ., Χαρισσακη Ι. (λ) , Γιαννουλακη Ν. (λ). Ρεπό: Αετός

Βαθµολογία (9 αγ.)

Σούδα (27-2) 26

Κύδων* (23-3) 22

Ν.ΟΠΕΡ* (15-9) 15

ΣΦΠΧ* (15-10) 15

Αετός* (6-19) 6

Ανεµος (5-24) 3

Ακρωτήρι* (0-24) 0

Η 11η αγων. (1/11)

•Ανεµος – Ακρωτήρι (Κλαδισού, 17:00)

•Αετός – Κύδων (Σούδας, 14:00)

•Σούδα – ΣΦΠΧ (Σούδας, 16:00)

Ρεπό: Ν.ΟΠΕΡ

Η 12η αγων. (2/11)

•Σούδα – Ανεµος (Σούδας, 14:00)

•Ακρωτήρι – Αετός (Ακρωτηρίου, 17:00)

•Κύδων – Ν. ΟΠΕΡ (Χανίων, 17:00)

Ρεπό: ΣΦΠΧ