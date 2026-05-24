Παγκρήτιο πρωτάθλημα ζίου ζίτσου: 66 µετάλλια οι αθλητές του Κερίτη

Με 66 µετάλλια στις αποσκευές τους επέστρεψαν οι αθλητές του ΑΣ Κερίτης από το διασυλλογικό πρωτάθληµα Κρήτης ζίου ζίτσου στο αγώνισµα fighting που έγινε πριν λίγο καιρό στο Ρέθυµνο. Συµµετείχαν 1150 αθλητές από όλη την Κρήτη και ο χανιώτικος σύλλογος έδωσε δυναµικό παρόν µε 72 αθλητές κυρίως από τις µικρές ηλικίες.

Οι Χανιώτες κατέκτησαν 14 χρυσά, 22 ασηµένια και 30 χάλκινα µετάλλια µε τους:

Χρυσά µετάλλια

Κορίτσια

Λιοντάκη Αικατερίνη (ΠΚ, -32κ.), Φελεσάκη Μαρία (ΠΚ, -32κ.), Θεοδωράκη Αικατερίνη (ΠΚ, -40κ.)

Αγόρια

Λουπασάκης Θεόδωρος (Π, 77+κ.), Χατζηµιχελάκης Μιχαήλ (ΠΠ, -22 κ.), Ζωγραφάκης Γεώργιος (ΠΠ, -25 κ.), Παυλάκης Φανούριος (ΠΠ, -28 κ.), Σταµατάκης Μιχαήλ (ΠΠ, -32 κ.), Τοµαζινάκης Ιωάννης-Ευαγγ. (ΠΠ, -32 κ.), Μπασιάς Φραγκίσκος (ΠΠ, -44 κ.), Ντινιεράκης Ευστράτιος (ΠΠ, -25 κ.), Κουκουράκης Κωνσταντίνος (ΠΠ, -32 κ.), Ξηρουχάκης Γεώργιος (ΠΠ, -62 κ.), Ρικουνάκης Σπυρίδωνας (ΠροΠ, -28 κ.)

Ασηµένια µετάλλια

Κορίτσια

Μαραθάκη Ευφροσύνη (Ν, 70+κ.), Ντινιεράκη Ασπασία-Ιωάννα (ΠΚ, -25κ.), Κουσκουµβεκάκη Μιχαέλα (ΠΚ, -28κ.), Πατεροµιχελάκη Ελεονώρα (ΠΚ, -36κ.), Κανελάκη Σταµατίνα (ΠΚ, -36κ.), Σκορδυλάκη Νεκταρία (ΠΚ, 40+κ.), Ραυτάκη Μυρτώ (ΠΚ, -32κ.), Μπαλωµενάκη Αλεξάνδρα (ΠΚ, -36κ.), Αλεξάκη Στυλιανή (ΠΚ, -44κ.), Καλογρίδη Φρειδερίκη (ΠΚ, -48+κ.)

Αγόρια

Μπεντής Ιωάννης (ΠΠ, -25κ.), ∆ασκαλάκης Νικόλαος (ΠΠ, -25κ.), Μοσχανάκης Ευτύχιος (ΠΠ, -28κ.), Σχοινοπλοκάκης Γεώργιος-Μαρ. (ΠΠ, -32κ.), Καλογριδάκης Εµµανουήλ (ΠΠ, -32κ.), Κορώνης Κωνσταντίνος-Ραφ. (ΠΠ, -36κ.), Βεστάκης Ιωάννης (ΠΠ, -36κ.), Καρµπαδάκης ∆ιονύσιος (ΠΠ, -40κ.), Καλατζάκης Ιωάννης (ΠΠ, -40κ.), Τζίκας Ιωάννης (ΠΠ, -32κ.), Χαριτάκης ∆ιογένης (ΠροΠ, -18 κ.), Μαργιολάκης Παναγιώτης (ΠροΠ, -20 κ.)

Χάλκινα µετάλλια

Κορίτσια

Παπουτσάκη Γεωργία (Ν, -63κ.), Μυλωνάκη Μαριάννα (ΠΚ, -28κ.), Καρµπαδάκη Ιριδα-Αννα (ΠΚ, -28κ.), Βεστάκη Μαρία (ΠΚ, -32κ.), Τσουράκη Αγάπη (ΠΚ, -32κ.), Σταµατάκη Ολγα (ΠΚ, -32κ.), Καλαµαράκη Ελένη (ΠΚ, 40+κ.), Γιαννουδάκη Παρασκευή (ΠΚ, -40κ.), Φραγκιαδάκη Μαρία (ΠΚ, -44κ.), Αλεξάκη Αγγελική (ΠροΚ, -18&-20κ.), Τζατζιµάκη Ευαγγελία (ΠροΚ, -22κ.), Πατεροµιχελάκη Βαϊα (ΠροΚ, -22κ.), Στεφανάκη Χρυσάνθη (ΠροΚ, -32κ.), Μαργαριτάκη Αρχοντούλα (ΠροΚ, -36κ.)

Αγόρια

Σταµατάκης Εµµανουήλ (ΠΠ, -25κ.), Στεφανάκης Χρήστος (ΠΠ, -28κ.), Ηλιάκης Ηλίας (ΠΠ, -28κ.), ∆ερµιτζάκης ∆ηµήτριος (ΠΠ, -28κ.), Γρηγοροµιχελάκης Γεώργιος (ΠΠ, -28κ.), Μπιχάκης Εµµανουήλ-Μαρ. (ΠΠ, -32κ.), Τζιγκουνάκης Κυριάκος (ΠΠ, -40κ.), Αλευράκης Χαράλαµπος (ΠΠ, -28κ.), Τσερκάκης Γεώργιος (ΠΠ, -32κ.), Αγγελάκης Ιωάννης-Νεκτ. (ΠΠ, -32κ.), Μαυρογιαννάκης Ιωάννης (ΠΠ, -44κ.), Αλευράκης Αρτέµιος (ΠΠ, 52+κ.), Παπαδηµητρίου Γεώργιος (ΠΠ, 69+κ.), Παναγιώτου Αχιλλέας (ΠροΠ, -20 κ.), Μαραγκάκης Εµµανουήλ (ΠροΠ, -25 κ.), Τσιράκης Στυλιανός (ΠροΠ, -25 κ.).

Το πρωτάθληµα διοργάνωσε ο ΑΣ Ρεθύµνου µε υπεύθυνο τον Παναγιώτη Κανακαράκη τον οποίο συγχαίρει ο Κερίτης όπως και την Ελληνική Οµοσπονδία Ζίου Ζίτσου.

Τους αθλητές συνόδευσαν οι: Νικολουζάκη Γεωργία, Αντονωµανωλάκης Γρηγόρης, Περογιαννης Σπύρος, Τζαγκαράκη Μαρία, Μπονατάκη Μαριτωνια, Μυλωνά Σοφία, Τζίκας Γεώργιος, Καβρουλακη Ιωάννα τους οποίους επίσης ευχαριστεί ο σύλλογος.