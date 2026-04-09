Παγκρήτιο πρωτάθλημα βόλεϊ παγκορασίδων: Νίκες για Μεσσαρά και Αστέρα

Οι ομάδες παγκορασίδων Α’ της Μεσσαράς και του Αστέρα νίκησαν τις Σούδα και ΣΦΠΧ και έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά του παγκρήτιου πρωταθλήματος. Στις παγκορασίδες Β’ ο Αετός ολοκλήρωσε αήττητος την α’ φάση ενώ στους παμπαίδες η ΑΘΛΕΣΗ πήρε μία ξεκούραστη νίκη.

Πιο αναλυτικά:

Παγκορασίδων Α’

Χιαστί (γ’ φάση)

• Μεσσαρά – Σούδα 3-0

Σετ: 25-23 (30′), 25-23 (34′), 25-22 (35′).

Διαιτητες: Ξηρουχακης Εμ. – Κωνσταντινου Σ. (Μαυρογιαννακης Κ.)

ΓΑΣ Μεσσαρας (Ιωαννου Παναγ.): Δασκαλακη Μ., Λενιδακη Δ., Τσαφαντακη Ι., Λυρωνη Α., Λεονταρακη Ζ., Θεοδωρακη Ν. (6αδα), Τσιφλικου Φ., Μιχελινακη Χρ., Βοσκακη Ζ., Κουνδουρακη Αν., Μαριολακη Μ., Γιαννετακη Χρ. (λ), Μυτρακη Αθ. (λ).

Σούδα (Λεκακος Ευ. – Κλειδακη Ευ.): Χαρισσακη Ι., Βερναδακη Κλ., Χαρισσακη Αγγ., Κυριτσιμπασακη Θ., Παναγου Σ., Σταυγιανουδακη Β. (6αδα), Ζμαλι Ελ., Αρβανιτίδη Ελ., Κασαπακη Β., Λαμπαθακη Μ., Κοκογιαννακη Μ., Ηλιαδη Λ., Βαρουξακη Αικ. (λ), Τοπουζιδου Χρ. (λ).

• ΣΦΠΧ – Αστέρας 1-3

Σετ: 25-21 (25′), 12-25 (23′), 25-27 (30′), 14-25 (24′).

Διαιτητες: Ξυδακης Ηρ. – Φιωτακη Ειρ. (Σταθακη Ειρ.)

ΣΦΠΧ (Τζανετεα Κ.): Κουκουτσακη Αλ., Βογιατζη Δ., Μαυρογιαννακη Φ., Μουσουρακη Δ., Ψαρουδακη Αρ., Κουκλακη Ελ. (6αδα), Σεληνιωτακη Χ., Κουρακη Δ., Καπνισακη Ευ., Μετζιδακη Αθ., Φραγκιαδακη Μελ. (λ).

Αστέρας (Παρασκακη Γ.): Μακρογαμβρακη Αικ., Παναγιωτακη Χρ., Κολοβου Μ., Μαθιουδαντωνακη Κ., Κορνελακη Ερ., Μπαλαφα Ηλ. (6αδα), Χριστοφαρακη Φ., Παπαηλιου Αν., Πιτσου Κ., Αλεγκακη Αικ., Χρυσακη Ευ., Λεκα Μ., Πυροβολακη Ευ. (λ) , Παοαηλιου Στ.- Ν. (λ).

• Χερρονάσιος – Αρκάδι αναβλήθηκε

• Ακρωτήρι – ΑΘΛΕΣΗ αναβλήθηκε

Παγκορασίδων Β’

4η αγωνιστική (εξ αναβολής)

• Ν.ΟΠΕΡ – Αετός 0-3

Σετ: 20-25 (28′), 20-25 (26′), 16-25 (24′).

Διαιτητης: Ανδρεδακης Κωνσταντίνος

Ν. ΟΠΕΡ (Μαρουλης Αθ.): Μπονατακη Νεφ., Σαλβαρακη Σ., Πολιτακη Ασπ., Παυλακη Β., Καρυλακη Αγ., Νιωρα Αικ. (6αδα), Αντουρακη Α., Κοσκινα Ελ., Τσαουλη Ανδρ., Παλαφουτη Ελπ., Μπερικακη Α., Αποστολακη Γ., Πετρογιαννακη Αρ. (λ), Ντεντερερ Α. (λ).

Αετός (Μπουρμπακης Γ.): Μπαλη Αναστ., Νικακη Μ., Ευαγγελου Αντ., Κορωνακη Ε., Γουβερακη Ματθ., Μανωλακακη Α. (6αδα), Φανδριδη Θ., Ορφανουδακη Αθ., Κουτσοκελακη Ζ., Σαντρα Μελ. (λ).

Τελικές βαθμολογίες

1ος όμιλος (8 αγώνες): Αετός (24-1) 24, Ν. ΟΠΕΡ (18-8) 18, Σούδα (12-16) 10, Ανεμος (8-16) 6, ΟΠΑ (5-23) 2.

2ος όμιλος (10 αγώνες): Ανεμος2 (30-0) 30, Τάνος (22-16) 20, Κύδων (14-18) 11, ΣΦΠΧ (14-23) 11, Αρκάδι (14-19) 10, Ακρωτήρι (10-25) 6.

*Στην β’ φάση θα παίξουν Τάνος – Αετός και Ν. ΟΠΕΡ – Ανεμος2. Κάτι ανάλογο θα γίνει και στους άλλους δύο ομίλους όπου εκεί έχουν ξεχωρίσει ΓΕΙ, Αστέρας, ΓΕΗ και Φιλαθλητικός.

Παμπαίδων

10η αγωνιστική

• ΑΘΛΕΣΗ – ΣΦΠΧ 3-0 α.α.

Την ίδια περίπου ώρα έδιναν τελικό στη Σούδα οι άντρες του ΣΦΠΧ και η χανιώτικη ομάδα ζήτησε να πάει Κυριακή το παιχνίδι των παμπαίδων κάτι που η ΕΣΠΕΚ δεν δέχθηκε!

• Αρκάδι – ΟΦΗ αναβλήθηκε

Ρεπό: ΓΕΗ

Βαθμολογία (7 αγώνες)

ΓΕΗ* (18-2) 18

ΟΦΗ** (13-4) 12

ΣΦΠΧ (9-15) 7

ΑΘΛΕΣΗ* (7-12) 6

Αρκάδι* (3-17) 2

*Εκκρεμούν οι αγώνες Αρκάδι – ΑΘΛΕΣΗ (3η αγων.), ΟΦΗ – ΣΦΠΧ (6η), ΓΕΗ – ΑΘΛΕΣΗ (7η), ΓΕΗ – ΟΦΗ (8η) και Αρκάδι – ΟΦΗ (10η)