Παγκρήτιο πρωτάθλημα βόλεϊ κορασίδων Β’: Ο Αστέρας στον τελικό

Ο Αστέρας της Γιούλης Παρασκάκη νίκησε και στα δύο παιχνίδια των ηµιτελικών τον Κύδωνα και προκρίθηκε στον τελικό του παγκρήτιου πρωταθλήµατος βόλεϊ κορασίδων Β’ όπου θα αντιµετωπίσει τον Αρη Γουρνών.

Οι ηµιτελικοί:

Κορασίδων Β’

Ηµιτελικοί (α’ αγώνας)

• Κύδων – Αστέρας 1-3

Σετ: 24-26 (35′), 14-25 (22′), 25-23 (32′), 11-25 (19′).

∆ιαιτητες: Μπασκακη Αγγ. – Ντουρα Σ. (Καβαλαρη Μ.),

Κυδων (Τσατσου Γ.): Κινα Αθ., ∆αµιανακη ∆., Καλαφατη Αγ., Κιαγιαδακη Αικ., Παπαδοµανωλακη Μ., Σκαλιδη Μ. (6αδα), Γιακουµακη Ευτ., Μαριδακη Αρ., Κασπαριδου Ευ., Μανουσακη Αρ., Μετα Ιρ., Πρωιµακη Αν., Γναφακη Χρ. (λ), Μαυροκουκουλακη Μ. (λ).

Αστερας Κρητης (Παρασκακη Γ.): Αλεγκακη Ελ., Παπαδακη Ειρ., Μεσσαριτακη Αν., Μπογρη Στ., Χαρκιολακη Π., Τσεσµελη Ελ. (6αδα), Γκαβοπουλου Χ., Παπαδηµητριου Ειρ., Πιτσου Χρ., Πυτικακη Μ., Κατσουρι Μ., Τσεπι Ν., Σπανακη Εµ. (λ), Παπαδακη Ν. (λ).

• ΟΦΗ – Αρης 1-3

Ηµιτελικοί (β’ αγώνας)

• Αστέρας – Κύδων 3-0

Σετ: 25-17 (20′), 25-18 (20′), 25-10 (20′).

∆ιαιτητες: Κοκκας Θ. – Παπαδακη Ανθη (Σταµατιου)

Κύδων: Κινα Αθ., ∆αµιανακη ∆., Γιακουµακη Ευτ., Καλαφατη Αγ., Παπαδοµανωλακη Μ., Σκαλιδη Μ. (6αδα), Κασπαριδου Ευ., Μανουσακη Αρ., Μετα Ιρ., Πρωιµακη Αν., Γναφακη Χρ. (λ), Μαυροκουκουλακη Μ. (λ).

Αστέρας (Παρασκακη Γ.): Αλεγκακη Ελ., Παπαδακη Ειρ., Μεσσαριτακη Αν., Μπογρη Στ., Χαρκιολακη Π., Τσεσµελη Ελ. (6αδα), Ποδαρα Α., Γκαβοπουλου Χ., Παπαδηµητριου Ειρ., Πιτσου Χρ., Κατσουρι Μ., Τσεπι Ν., Σπανακη Εµ. (λ), Παπαδακη Ν. (λ)

• Αρης – ΟΦΗ 3-0

*Στον τελικό προκρίθηκαν Αστέρας και Αρης

Παγκορασίδων Α’

Β’ Τελικός

• Αστέρας – ΑΘΛΕΣΗ 2-3 (1-3)

*Η ΑΘΛΕΣΗ κατέκτησε τον τίτλο

Παµπαίδων

Τελικός

• ΓΕΗ – ΟΦΗ 3-1

*Η ΓΕΗ κατέκτησε τον τίτλο µε 3-0 νίκες καθώς µετρούσαν και οι δύο στην κανονική διάρκεια (3-0 και 3-1)

Σε επόµενο φύλλο µας οι µικρότερες κατηγορίες.