Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Παγκορασίδων Μπάσκετ: Αυλαία µε νίκη για την ΑΕ Πλατανιά

Σε αγώνα που έγινε την Τετάρτη στο ΕΑΚ Χανίων η ΑΕ Πλατανιά νίκησε ξανά µέσα σε λίγες µέρες τον Κύδωνα και καθώς υστερεί στην ισοβαθµία από το Αρκάδι περιµένει να δει αν θα διεξαχθεί µικρός τελικός µε τον 2ο του οµίλου Ανατολικής Κρήτης.

Ο Κύδωνας έχει ένα ακόµα παιχνίδι. Σήµερα εξάλλου στο κλειστό του Ταυρωνίτη η ΑΕΠ πραγµατοποιεί γιορτή για την άνοδο της γυναικείας οµάδας στις εθνικές κατηγορίες µπάσκετ. Η γιορτήθα ξεκινήσει στις 18:15 µε αγώνα µίνι και θα συνεχιστεί µέχρι αργά το απόγευµα. Τα στοιχεία του αγώνα των παγκορασίδων:

5η αγωνιστική

• Κύδων – ΑΕ Πλατανιά 33-99

∆ιαιτητές: Τσεκούρας – Φλουρής

Κύδων (Λουκάκης Σ.): Σαντη, Ψαραδέλη, Κοκοτσάκης, Μπόρα, Καπνισάκη, Ανδρουλάκη, Τσατσαλή, ∆ηµητρουλάκη Ε. 23, Μανωλαινα 2, Τσαγκαράκη Ε. 6, Πατσουράκη 2.

ΑΕ Πλατανιά (Βαµβακάς Α.): Αποστολάκη 26 (1), Κουτουλάκη 9, Τζαλαρι 19 (1), Καποκάκη 26 (2), Γοµπακη, Κατακη, Λυβιάκη 16(1), Γλυµιδάκη 3.

Βαθµολογία (4 αγώνες): ΑΕ Πλατανιά (3-1) 7, Αρκάδι* (2-1) 5, Κύδων* 1µ. (0-3) 2.

Επόµενη (6η) αγωνιστική: Κύδων – Αρκάδι ενώ ρεπό έχει η ΑΕ Πλατανιά.