Αθλητικά

Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ: Πρώτη νίκη για τους παίδες του Ακρωτηρίου

Την πρώτη νίκη πέτυχαν οι παίδες του Ακρωτηρίου την Τετάρτη στο τοπικό ντέρµπι µε τον ΟΑΧ 2 στον Κλαδισό ενώ ο Χανιά BC ηττήθηκε από το Ρέθυµνο στο κλειστό Περιβολίων που αυτή τη φορά δεν… έσταζε.
Εκεί που εξακολουθεί να υπάρχει πρόβληµα είναι µε τους αγώνες του Ηροδότου λόγω µητρώου και για αυτό αναβλήθηκαν όλοι οι αγώνες του το ερχόµενο Σαββατοκύριακο.
Παίδων Β’
2η αγωνιστική
•ΟΑΧ2 – Ακρωτήρι 42-66
10λεπτα 10-21, 18-38, 33-49, 42-66
∆ιαιτητές: Κατσούγρης – Αγιάννης
ΟΑΧ2 (Κόπανος): Λαγουδάκης 8, Μαυράκακης 2, Καλλιτσακης 9 (1), Κουλαξουζιδης 2, Πραµατιώτης, Κουτρόλλι 4, Βαβαδάκης 6, Σπετσωτακης, Μπουντρογιάννης 7, Αθανασάκης 5, Τσιγάλογλου, ∆ασκαλάκης.
Ακρωτήρι (Αζάς Θ.): Κουτσουδάκης 5, Μηνάς 2, Μηναδάκης Η. 2, Συκαλιάς, Χατζηδάκης, Παπαµιχαήλ 8, Ιππέκης 4, Βαρσάµης, Ροζάκης 10, Οικονοµάκης 16 (1), Κατσαπρακάκης, Τζορτζ 19.
•Ρέθυµνο2 – Χανιά BC 107-33
10λεπτα: 29-11, 55-18, 72-28, 107-33
∆ιαιτητές: Καθαράκης – Πανουργιάς
Χανιά BC (Κατσουλάκης Α.): Κήλης 3, Τζαγκαράκης 7 (1), Μπραζιώτης 7, Πανταζόπουλος, Μιχελαράκης, Στεφανάκης 2, Μπολανάκης 8 (1), Γαβριλάκης 6 (1).
Πρώτοι σκόρερ από το Ρέθυµνο2: Τρύφων 19, Πορταράκης 16 (3) και Σπυριδάκης 14 (2).
Με την ευκαιρία και οι πόντοι του ΟΑΧ1 από την πρεµιέρα:
ΟΑΧ1 (Χλιαουτάκη – Παραδάς): Χότζας 2, Κλεισαρχάκης 19, Κουρουπάκης 13, Ηλιάκης Κ. 15 (1), Λακωνίτης 19 (3), Αρχοντάκης 13, Παραδάς 10, Κουτσοδόντης 21 (1), Σπανουδάκης 3, Ζερβάκης 18.
Η 2η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την ερχόµενη Κυριακή µε το εξ αναβολής Κύδων2- Ηράκλειο2 στο κλειστό Χανίων (12:00).
Βαθµολογία (2 αγώνες):
ΟΑΧ1 (2-0) 4
Ρέθυµνο2 (2-0) 4
Ακρωτήρι (1-1) 3
ΟΑΧ2 (1-1) 3
ΑΟΚ Χανιά2* (1-0) 2
Ακαδηµία* (1-0) 2
ΟΦΗ3 (0-2) 2
Ηράκλειο2* (0-1) 1
Κύδων2* (0-1) 1
Χανιά BC* 1µ. (0-2) 1
Επόµενη 3η αγωνιστική
(11/10)
•ΟΑΧ1 – ΑΟΚ Χανιά2
•Ακρωτήρι – Κύδων
•Χανιά BC – ΟΑΧ2
•Ηράκλειο2 – ΟΦΗ3
•Ακαδηµία – Ρέθυµνο2

 

