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Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Παμπαίδων: Τρεμπλ από τον ΑΟΚ Χανιά !

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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» Μετά τους έφηβους και τους παίδες κατέκτησε τον τίτλο και στα Κ15

 

Ενα εκπληκτικό τρεμπλ πέτυχε φέτος στα παγκρήτια πρωταθλήματα μπάσκετ ο ΑΟΚ Χανιά. Μετά τους έφηβους τον περασμένο Μάρτιο (56-55 τον Κύδωνα) και τους παίδες τον Απρίλιο (64-59 τον Εργοτέλη) ο χανιώτικος όμιλος κατέκτησε τον τίτλο και στους παμπαίδες νικώντας σε ένα συναρπαστικό τελικό με buzzer beater του αρχηγού του Λευτέρη Κραουνάκη απέναντι και εδώ στον Εργοτέλη.

Τελικό σκορ 63-62 για τον ΑΟΚ Χανιά στον τελικό που έγινε στο Λίντο με τον Κραουνάκη να πετυχαίνει συνολικά 22 πόντους ενώ τεράστια ήταν η συμβολή του Αρτέμη Φαφούτη που σημείωσε 24 πόντους, από τους οποίους οι 11 συνεχόμενοι πριν το τελικό τρίποντο του Κραουνάκη κρατώντας την ομάδα του “ζωντανή” σε ένα σημείο που ο σύλλογος του Ηρακλείου είχε ξεφύγει με 6 πόντους.
Μία μέρα νωρίτερα στο Ρέθυμνο αν και έχανε στο ημίχρονο ο ΑΟΚ Χανιά ήταν καλύτερος στο β’ 20λεπτο και νίκησε με 53-48 τον ΟΑΑΗ.
Στις παγκορασίδες και στον μικρό τελικό η ΑΕ Πλατανιά ήταν μπροστά στο σκορ απέναντι στον ΟΦΗ αλλά στην τελευταία περίοδο πέτυχε μονάχα ένα πόντο με ελεύθερη βολή της Αποστολάκη και έτσι μοιραία ηττήθηκε με 48-34. Πρωταθλητής εδώ αναδείχθηκε ο ΟΑΑΗ.
Πιο αναλυτικά:
Παμπαίδες
Τελικός
Κλειστό Λίντο
• ΑΟΚ Χανιά – Εργοτέλης 63-62
10λεπτα: 5-18, 30-30, 47-49, 63-62
Διαιτητές: Χατζημάρκος – Μαρκάκης
ΑΟΚ Χανιά (Παπανικολάου Χρ.*): Βομβολάκης Εμ., Σφακιωτάκης Ν. 4, Καπνισάκης Λ., Καντιδάκης Γρ., Ζουλάκης Γ. 1, Κραουνάκης Λ. 22 (1), Καραπαναιώτης Ν. 4, Δασόπουλος Εκ. 1, Φαφούτης Αρ. 24 (1), Λιώρας Στ. 4, Τζαβάρας Εμ. 3 (1), Σικαλιάς Ορ.
Εργοτέλης (Θεοδωρίδης – Χριστοδούλου): Βοργιάς Στ. 21, Κουρής-Βλαχάκης, Καλουτσάκης, Κατσελάκης, Σχοιναράκης, Δραμουντάνης Α. 2, Σεραφειμίδης Γ. 3, Παπαδήμας, Χαραλαμπάκης, Μαρμαράς Στ. 13 (1), Αποστολάκης Δ. 23, Κουζούκας, Χρηστάκης.
* Δεν έγινε μικρός τελικός.
Ημιτελικός
Κλειστό Ρεθύμνου
• ΑΟΚ Χανιά – Ηράκλειο 53-48
10λεπτα: 14-8, 22-27, 41-35, 53-48
Διαιτητές: Βλάσσης – Μπούλης
ΑΟΚ Χανιά (Παπανικολάου Χρ. – Μπασιάς Ι.): Νιολάκης Α., Σφακιωτάκης Ν., Καπνισάκης Λ. 6 (1), Καντιδάκης Γρ. 4 (1), Σπυριδάκης Δ. 1, Κραουνάκης Λ. 8, Καραπαναγιώτης Ν. 4, Δασόπουλος Εκ. 2, Φαφούτης Αρ. 11 (1), Λιώρας Στ. 12 (2), Τζαβάρας Εμ. 4, Σικαλιάς Ορ. 1.
Ηράκλειο (Σγουράκης – Σεμπεκόπουλος): Σενετάκης 2, Καλυκάκης Ε. 6, Μπορμπαντωνάκης, Ανυφαντάκης Ι. 9, Τζιμπραγός Τ. 6 (1), Θεοδώρου 2, Καλουδάκης, Σπυριδάκης Σ. 2, Ηλίας Γ. 19 (1), Γιαπιτζάκης, Σπανάκης 2, Φλουρής
Στον άλλο ημιτελικό στη Χερσόνησο: Εργοτέλης – Ιεράπετρα 74-68
Παγκορασίδες
Μικρός Τελικός
Κλειστό Περιβολίων
• ΑΕ Πλατανιά – ΟΦΗ 34-48
10λεπτα: 15-7, 26-24, 35-34, 36-48
Διαιτητές: Βλάσσης – Μπούλης
ΑΕ Πλατανιά (Βαμβακας): Αποστολάκη 14, Κουτουλακη 4, Τζαλαρι 15 (1), Καποκακη 3 (1), Κιορλαρι, Κατακη, Λυβιακη, Γλυμιδακη.
ΟΦΗ (Παγωνίδης – Ζερβάκη): Δοκιμάκη Φ. 4, Φίντα, Πολυχρονάκη 12, Γιακουμάκη 6, Καφούση, Αγιαννιωτάκη 5, Διαμαντάκη, Δοκιμάκη Μ. 9 (1), Παπαχρονάκη, Αρχαυλή, Κυνηγάκη 10.
Τελικός
Κλειστό Περιβολίων
• Αρκάδι – Ηράκλειο 37-50

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