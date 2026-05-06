Παγκρήτιο πρωτάθλημα μπάσκετ ανδρών: ΟΑΧ – Ηρόδοτος σήµερα στον β’ τελικό

Το πιο σηµαντικό φετινό του παιχνίδι είναι και το τελευταίο που δίνει σήµερα ο ΟΑΧ στο κλειστό του ΕΑΚ Χανίων µπροστά στους φιλάθλους του µε αντίπαλο τον Ηρόδοτο. ∆ιότι µετά την νίκη της οµάδας του Ηρακλείου στην παράταση το περασµένο Σάββατο µονάχα µε νίκη ο χανιώτικος όµιλος θα αναβάλει τη στέψη και όλα θα κριθούν 3 µέρες µετά στην έδρα της οµάδας της Ν. Αλικαρνασσού.

Για τον λόγο αυτό ο ΟΑΧ απευθύνει κάλεσµα στους φιλάθλους να τον στηρίξουν σήµερα την οµάδα. Η σχετική ανακοίνωση:

«Μετά από 28 παιχνίδια, η οµάδα µας καλείται να δώσει την τελευταία της παράσταση στην έδρα της για τη σεζόν 2025–26. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να ισοφαρίσει τη σειρά σε 2-2 και να διεκδικήσει την άνοδο στη Γ’ Εθνική στο ∆ΑΚ Αλικαρνασσού το ερχόµενο Σάββατο.

Σας καλούµε για τελευταία φορά φέτος να ενωθείτε σαν µια γροθιά, σαν µια πόλη, και να γίνετε το κουράγιο που χρειαζόµαστε ώστε να ολοκληρώσουµε το έργο µας. Από την πρώτη στιγµή που πατήσαµε παρκέ τον Σεπτέµβρη, ο καθένας από εµάς ευχήθηκε να φτάσουµε σε αυτό το παιχνίδι.

Η οµάδα καλεί τον κόσµο των Χανίων να βρεθεί στο γήπεδο και να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Σε ένα παιχνίδι που µπορεί να καθορίσει την πορεία της σεζόν, η ενότητα και η παρουσία όλων είναι πιο σηµαντικές από ποτέ. Η στιγµή που η κούραση, οι τραυµατισµοί και η ένταση µετατρέπονται σε ψυχή και πάθος έχει φτάσει».

ΠΟ∆ΑΡΙΚΟ ΜΕ ΝΙΚΗ ΟΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΕΣ ΤΗΣ Α.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Τζάµπολ για τις παγκορασίδες της ΑΕ Πλατανιά και µάλιστα ξεκίνησαν µε το δεξί µε σπουδαία δύσκολη νίκη µέσα στο Ρέθυµνο.

Στους παµπαίδες ο ΑΟΚ Χανιά2 εξασφάλισε την πρώτη θέση στον 1ο όµιλο ενώ στον 2ο την διεκδικεί µαζί µε τον ΟΑΧ. ∆ύο νίκες για τον ΑΟ Κισάµου που µάλιστα είδε τον ταλαντούχο Τσουπουράκη να αποχωρεί τραυµατίας λίγο µετά την έναρξη του αγώνα µε την ΑΕ Πλατανιά. Τα αποτελέσµατα:

Παγκορασίδων

1η αγωνιστική

• Αρκάδι – ΑΕ Πλατανιά 35-38

10λεπτα: 10-7, 18-16, 22-29, 35-38.

∆ιαιτητές: Καθαράκης – Βλάσσης

Αρκάδι (Πλευράκης): Βολακάκη, Κοπανάκη, Μαυροµατάκη 6, Πλευράκη, Λαµπρίδη, Χριστοδουλάκη 5 (1), Λαµπίδου 3 (1), Βλάσση, Τζανακάκη 11, Παπαδογιάννη 10.

ΑΕ Πλατανιά (Βαµβακας): Αποστολάκη 19, Κουτουλάκη, Τζαλάρι 4, Καποκάκη 6 (1), Κατάκη, Γλυµιδάκη, Κιορλάρι, Λυβιάκη 9 (1), Γοµπάκη.

Ρεπό: Κύδων

Επόµενη 2η αγωνιστική: ΑΕ Πλατανιά – Κύδων, ρεπό Αρκάδι.

Παµπαίδων

1ος όµιλος

8η αγωνιστική

• ΑΟΚ Χανιά2 – ΟΑΧ2 67-37

∆ιαιτητές: Τσεκούρας – ∆ηµόπουλος

ΑΟΚ Χανιά2 (Μπασιάς Γ. – Αλεξίου): Τριλυράκης 5 (1), Φραγκέδης 4 (1), ∆ασόπουλος 5, Νιολάκης 10 (1), Γιαννούλης 6, Χρυσαφάκης 1, Παπαχρήστου 13, Κωνσταντουδάκης 3 (1), Τζαβάρας 14, Κογχυλάκης, Χειλουδάκης 5 (1), Λαβδάκης 1.

ΟΑΧ2 (Χλιαουτάκη Ε.): Αθανασάκης 7 (1), Μαυρακάκης 5, Καλλιτσάκης 14, Τσαλίκης 2, Πραµατιώτης 2, Μητράκης 3 (1), Καβάσης 3 (1), Παντελίδης, Βολάνης, Τσιγάλογλου, Γαλάνης 1, ∆ασκαλάκης.

• ΑΟ Κισάµου – Χανιά BC 39-36

∆ιαιτητές: Σταυρουλάκης – Αγιάννης

ΑΟ Κισάµου (Χριστοφοράκη – Μαρούγκας): Τσουρουπάκης 22, Καρτάκης 6, Σηµαντηράκης, ∆ότσιος, Ηλιάκης 2, Κορναράκης, Φραγκιουδάκης 5, Χορευτάκης 1, Κακαουνάκης 3 (1), Ξηρουχάκης, Γοναλάκης, Χατζογιαννάκης

Χανιά BC (Κατσουλάκης Αγγ.): Κυρµιτζόγλου 2, Μιχαηλίδης, Κήλης 2, Τζαγκαράκης 7 (2), Μπραζιώτης Κ. 13 (1), Πανταζόπουλος, Γκούσκος, Στεφανάκης 6 (1), Μπολανάκης 6.

• ΑΓΟΡ2 – ΑΕ Πλατανιά 63-75

10λεπτα: 16-14, 41-25, 51-45, 63-75

∆ιαιτητές: Θεοδωράκης – Μουταφτσίδης

ΑΕ Πλατανιά (Βαµβακας): Φραγκιουδακης 11, Αθανασίου 7 (1), Μαθιουδακης 8, Αρχοντακης Σ. 11 (1), Καρτσωνακης 6, Συµβουλιδης, Τσαγρακης 28 (1),Ψαραυτης, Κουτρούλης 4.

7η αγωνιστική

• ΑΕ Πλατανιά – ΑΟ Κισάµου 44-52

10λεπτα: 10-12, 24-27, 34-40, 44-52.

∆ιαιτητές: Κώτσου – Πετράκης Κ.

ΑΕ Πλατανιά (Βαµβακας): Φραγκιουδακης 5, Αθανασίου 9 (3), Μαθιουδακης 2, Αρχοντάκης 6, Καρτσωνακης 14, Ψαραυτης, Κουτρούλης 2, Τσαγρακης 6.

ΑΟ Κισάµου (Μαρούγκας – Χριστοφοράκη): Τσουρουπάκης 3, Κακαουνάκης, Σηµαντηράκης, Ξηρουχάκης, Ηλιάκης 18, Χορευτάκης, Φραγκιουδάκης 21 (1), Κορναράκης, Καρτάκης 10, ∆ότσιος, Γοναλάκης, Χατζογιαννάκης.

Βαθµολογία (8 αγώνες): ΑΟΚ Χανιά2 (8-0) 16, ΟΑΧ2** (4-2) 10, Χανιά BC (2-6) 10, ΑΟ Κισάµου* 1µ. (5-2) 11, ΑΕ Πλατανιά (2-6) 10, ΑΓΟΡ2* (1-6) 8.

Επόµενη 9η αγωνιστική: ΑΟΚ Χανιά2 – ΑΟ Κισάµου, ΟΑΧ2 – ΑΕ Πλατανιά, Χανιά BC – ΑΓΟΡ2.

2ος όµιλος

6η αγωνιστική

• ΑΟΚ Χανιά – Ακρωτήρι 57-33

∆ιαιτητές: ∆ηµόπουλος – Αγιάννης

ΑΟΚ Χανιά (Αλεξίου Γ.): Σικαλιάς 1, Κραουνάκης Ελ. 2, Καντιδάκης 5 (1), Λιώρας 9, Βοµβολάκης, Ζουλάκης 4, Χρυσαφάκης 3, Καραπαναγιώτης 21 (4), Σφακιωτάκης 9 (1), Καπνισάκης 3.

Ακρωτήρι (Σακούτης Ν.- Μηναδάκης Ε.): Μηνάς, Μελάς 6, Μηναδάκης Η., Ιππέκης 11, Τζορτζ 6, Βαρσάµης, Βερίγος, Κουτσουδάκης, Οικονοµάκης, Ροζάκης 10.

7η αγωνιστική

• Κύδων – ΑΟΚ Χανιά 40-78

Κύδων (Τασσόπουλος – Λουκάκης): Σηµαντηράκης 2, Πουλάκης, Λειβαδιωτάκης 9, ∆ηµητρουλάκης 6, Χασγκιέτα 7 (1), Ξανθουδάκης, Ανδρεαδάκης Ν. 5, Κουναλάκης, Χαζιράκης 2, Λουβερδης 9.

ΑΟΚ Χανιά (Αλεξίου Γ. – Μπασιάς Ι.): Πυροβολάκης 2, Καπνισάκης 9, ∆ασόπουλος 4, Νιολάκης 6 (2), Καραπαναγιώτης 18 (1), Ζουλάκης 11, Καντιδάκης 13 (1), Σικαλιάς 6, Προυκάκης, Σφακιωτάκης 6, Λιώρας 3, Βοµβολάκης.

• ΑΓΟΡ1 – ΟΑΧ 68-71

∆ιαιτητές: Βλάσσης – Μουταφτσίδης

ΟΑΧ (Κόπανος Κ.): Χότζας 4 (1), Κλεισαρχάκης 17 (3), Ζερβάκης 27, Παραδάς Κ. 3, Αρχοντάκης Ι. 4, Κουτσοδόντης 9, Σπανουδάκης 6, Λαγουδάκης, Βαβαδάκης 1.

• Ακρωτήρι – Ακαδηµία 48-65

∆ιαιτητές: Μπουζουνιεράκης – Βεγλιρης

Ακρωτήρι (Σακούτης Ν.): Μηνάς 7 (1), Μελάς-Παναγιωτάκης, Μηναδάκης 2, Ιππέκης 21, Τζορτζ 7, Σούλης, Βαρσάµης 4, Βερίγος, Κουτσουδάκης, Οικονοµάκης, Ροζάκης 7.

Βαθµολογία (6 αγώνες): ΟΑΧ (5-1) 11, ΑΟΚ Χανιά* (5-0) 10, ΑΓΟΡ* (3-2) 8, Ακαδηµία** (3-1) 7, Κύδων (0-6) 6, Ακρωτήρι (0-6) 6.

Επόµενη 8η αγωνιστική: ΑΟΚ Χανιά – ΟΑΧ, ΑΓΟΡ – Ακρωτήρι, Ακαδηµία – Κύδων.