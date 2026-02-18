Παγκρήτια Σκακιστικά Νεανικά Πρωταθλήματα: Θριάµβευσαν οι αθλητές της ΣΑΧ

1 από 7

Μία από τις σπουδαιότερες νεανικές διοργανώσεις είχαµε το Σαββατοκύριακο που µας πέρασε. Στο Ηράκλειο διεξήχθη η τελική φάση των Νεανικών Πρωταθληµάτων Κρήτης στις κατηγορίες κάτω των 8 – 10 – 12 – 14 & 16 ετών αγοριών και κοριτσιών.

Το παρών δώσανε 60 ταλαντούχοι σκακιστές µας οι οποίοι είχαν προκριθεί από τα αντίστοιχα πρωταθλήµατα που διεξήχθησαν σε κάθε νοµό. Μεγάλες µονοµαχίες πραγµατοποιήθηκαν στις περισσότερες κατηγορίες για την ανάδειξη του τελικού νικητή, ο οποίος εκτός από τον τίτλο του Πρωταθλητή Κρήτης, διεκδικούσε και το εισιτήριο για την τελική φάση των Πανελλήνιων Πρωταθληµάτων τα οποία θα διεξαχθούν από τις 14 έως τις 20 Απριλίου στην Αθήνα. Πρωταθλήµατα στα οποία οι αθλητές µας, κατακτώντας Πανελλήνια Πρωταθλήµατα πολλάκις κέρδιζαν το εισιτήριο για Πανευρωπαϊκά και Παγκόσµια Πρωταθλήµατα, κάνοντας µας περήφανους! Αγωνιστικά τώρα οι νεαροί σκακιστές της ΣΑ Χανίων – Σαµαριά ξεχώρισαν για άλλη µια φορά και σε ένα σύνολο αθλητών από 20 συλλόγους κατέκτησε το 50% των πρώτων θέσεων! Επιτυχίες που δείχνουν την σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά που γίνεται και την διαχρονικότητα που υπάρχει!

Οι πρωταθλητές του συλλόγου ήταν η Σηµαντηράκη Χρυσοπηγή και ο Βολάνης Βασίλης που αναδείχτηκαν πρωταθλητές Κρήτης κάτω των 8 ετών. Η Κουβεδάκη Ραφαέλα και ο Φραγκάκης Γιώργος ήταν οι πρωταθλητές Κρήτης κάτω των 10 ετών και η Βολάνη Όλγα η Πρωταθλήτρια Κρήτης κάτω των 12 ετών. Χάλκινο µετάλλιο κατέκτησαν ο Ρίζος ∆ηµήτρης κάτω των 16 ετών, η Ψιλοπούλου Άννα Μαρία κάτω των 14 ετών, η Γαγάνη Έλλη κάτω των 12 ετών, και ο Σηµαντηράκης Θοδωρής κάτω των 8 ετών. Να τονίσουµε βέβαια και το ότι στους αγώνες δεν συµµετείχε η Έλενα Ψαριανού η οποία είναι Πρωταθλήτρια Ελλάδος και θα συµµετάσχει κατευθείαν στην τελική φάση κάτω των 16 ετών.

Αναλυτικά τώρα οι νικητές ανά κατηγορία έχουν ως εξής:

Στην µικρότερη κατηγορία κάτω των 8 ετών κοριτσιών η Χρυσοπηγή Σηµαντηράκη (ΣΑΧ) κατέκτησε την 1η θέση κάνοντας το απόλυτο σκορ, στη 2η θέση ήταν η Καλλιγέρη Μαρίζα (ΟΑΧ) και στην 3η θέση ήταν η Αυγενάκη Ευλαµπία (ΟΦΗ).

Στην αντίστοιχη κατηγορία αγοριών την 1η θέση κατέκτησε ο Βολάνης Βασίλης (ΣΑΧ), 2ος ήταν ο Γαρεφαλάκης Εµµανουήλ (Ηρόδοτος Αλλικαρνασού) και στην 3η θέση ήταν ο Σηµαντηράκης Θοδωρής (ΣΑΧ).

Στην κατηγορία κάτω των 19 ετών κοριτσιών την πρώτη θέση κατέκτησε η Κουβεδάκη Ραφαέλα (ΣΑΧ) µετά από συναρπαστικούς και µαραθώνιους αγώνες µπαράζ! Στη 2η θέση ήταν η Σγουρού Άννα (Κύδων) και στην 3η θέση η Μαµουλάκη Μαρία Αναστασία (ΟΑΑ Ηρακλείου).

Στην αντίστοιχη κατηγορία αγοριών ξεχώρισε ο Γιώργος Φραγκάκης (ΣΑΧ) κατακτώντας την πρώτη θέση. 2ος ήταν ο Μαυρής Άγγελος Κων/νος (Λατώ Αγ. Νικολάου), 3ος ο Μαραγκάκης Εµµανουήλ (ΛΑΤΩ Αγ. Νικολάου) και στην 7η θέση ήταν ο Κυριάκος Ψαράκης (ΣΑΧ).

Στην κατηγορία κάτω των 12 ετών την 1η θέση κατέκτησε η Όλγα Βολάνη (ΣΑΧ), 2η η Βερτούδου Σύλλια Ελευθερία (Σ.Α. Γαζίου) και 3η η Γαγάνη Έλλη (ΑΠΟ Μ. Θεοδωράκης).

Στην κατηγορία αγοριών την 1η θέση κατέκτησε ο Ζάχος Κων/νος (ΣΟ Καβάλας), 2ος ήταν ο Σταύρος Σκουλάς (ΟΑΧ) και 3ος ο Σιβαρόπουλος Στέφανος (ΣΟ Ρεθύµνου), στην 5η θέση ήταν ο Μάνος Ψαριανός (ΑΠΟ Μ. Θεοδωράκης).

Στην κατηγορία κάτω των 14 ετών την 1η θέση µετά από αγώνες µπαράζ κατέκτησε η Σερλιδάκη Αναστασία (ΟΦΗ), 2η η Μακρή Ευτυχία (Λατώ Αγ. Νικολάου) και στην 3η θέση ήταν η Ψιλοπούλου Άννα Μαρία (ΣΑΧ), 5η ήταν η Αποστόλου Μαρία (ΑΠΟ Μ. Θεοδωράκης).

Στην κατηγορία αγοριών την 1η θέση κατέκτησε ο Ρακιτζής Αλεξάντερ Εµµάνουελ (ΟΦΗ), 2ος ο Ραφαήλ Ποταµίτης (ΟΑΑΗ), και 3ος ο Εµµανουήλ Χωραφάς (Λατώ Αγ. Νικολάου), 4ος ο Μαθιός Φραϊδάκης (ΣΑΧ) και 6ος ο ∆ιακολουκάς Θεοδόσης (ΣΑΧ).

Στην κατηγορία κάτω των 16 ετών την 1η θέση κατέκτησε η Κοντογιάννη Βασιλική (ΣΟ Καβάλας), 2η η Έλλη Βακάλη (Κύδων), και 3η η Θεοδοσούλη Ελεάννα (ΣΑ Γαζίου).

Τέλος στην αντίστοιχη κατηγορία αγοριών την 1η θέση κατέκτησε ο Μπακάλης Κων/νος (ΟΑΑ Ηράκλειο), 2ος ο Λουκάκης Νικόλαος (Κύδων), και 3ος ο ∆ηµήτρης Ρίζος (ΣΑΧ).