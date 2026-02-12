Παγκρήτια πρωταθλήματα βόλεϊ: Οι γυναίκες της Σούδας στην 3η θέση

Οι οµάδες του ΣΦΠΧ νίκησαν στα χανιώτικα ντέρµπι των γυναικών και αντρών τον Κύδωνα και τη Σούδα αντίστοιχα και παρέµειναν στην κορυφή. Πάντως ξεχώρισε η νίκη του ΝΑΟ Σούδας επί του Αρκαδίου µε 3-2 στις γυναίκες καθώς οριακά εξασφάλισε την 3η θέση. Το πρόβληµα ότι λόγω µίας ένστασης στον αγώνα ΓΕΗ – ΑΘΛΕΣΗ παραµένει ρευστή η κατάταξη στις 3 πρώτες θέσεις του οµίλου Ανατολικής Κρήτης και το µόνο βέβαιο είναι ότι 4ος εκεί τερµάτισε ο Αστέρας που θα αντιµετωπίσει τον 1ο ΣΦΠΧ στους χιαστί.

Οι τελευταίοι αγώνες:

Γυναικών

10η αγωνιστική

• ΣΦΠΧ – Κύδων 3-1

ΣΕΤ: 25-21 (31’), 25-22 (28’), 20-25 (31’), 25-15 (28’).

∆ιαιτητες: Μπασκακη Αγγ. – Τραχαλακη Ελ. (Αναστασοπουλου Ευτ.)

ΣΦΠΧ (Μπουρµπακης ∆.): Τζανετεα Κ., Ποδαρα Αικ., Μπορµποκη Ευ., Μητροπουλου Στ., Βοτζακη Ολ., Καλκανη Μ. (6αδα), Περκετσι Τζ,, Λιαλιου Στ., Χαρτα Μ., Βολωνακη Α., Καλογριδακη Χρ., Κουκουτσακη Αλ., Κορακοβουνη Κ. (λ), Μεντη Σµ. (λ).

Κύδων (Κατοικος Χρ.): Τριπολιτσιωτη Σ., Μπουρµπακη Εµ., Σεληνιωτακη Ευ., Γιακουµπιετς Β., Μπουρµπακη Γ., Σηφαλακη Αντ. (6αδα), Νιµας Π., Παουλοπουλου Αφ., Μανουσακη Α. (λ).

• Σούδα – Αρκάδι 3-2

Σετ: 25-13 (27’), 23-25 (32’), 25-17 (28’), 16-25 (24’), 15-12 (21’).

∆ιαιτητές: Λινοξυλακη ∆. – Ξυδακης Ηρ. (Αναστασόπουλου Ευτ.)

Σούδα (Χατζηδαµιανου ∆. – Λεκάκος Ευ.): Μαρινακη Ιφ., Βλαµακη Μ., Χαρισσακη Αγγ., Καλαµπογια Μ., Ξηφανταρακη Αρ., Μαρινακη Α. (6αδα), Στεργιοπουλου Χ., Σταυγιανουδακη Β., Βαρδακη Μ., Φραγκιουδακη Αικ., Σαρρή Σ., Ραικου Ηλ. (λ), Χαρισσακη Ι. (λ).

Ρεπό: Ακρωτήρι

Τελική βαθµολογία (8 αγώνες)

ΣΦΠΧ (24-1) 24

Κύδων (19-8) 18

Σούδα (13-18) 9

Αρκάδι (11-17) 9

Ακρωτήρι (1-24) 0

Στον 2ο όµιλο (6η αγωνιστική):

• ΓΕΗ – ΑΘΛΕΣΗ 0-3*

• Γρύπας – Αστέρας 3-2

Εδώ έγινε ένσταση -και µάλιστα από την ΑΘΛΕΣΗ που νίκησε- για λανθασµένη εφαρµογή των κανονισµών από τους διαιτητές σε µία φάση και ίσως επαναληφθεί ο αγώνας κάτι που µπορεί να αλλάξει την κατάταξη στην πρώτη 3άδα

Τελική βαθµολογία (6 αγώνες): ΑΘΛΕΣΗ (13-8) 12, ΓΕΗ (13-9) 12, Γρύπας (13-10) 11, Αστέρας (6-19) 1.

Στα χιαστί θα παίξουν εφόσον παραµείνει η βαθµολογία του 2ου οµίλου: ΣΦΠΧ – Αστέρας, Κύδων – Γρύπας, Σούδα – ΓΕΗ, Αρκάδι – ΑΘΛΕΣΗ.

Ανδρών

4η αγωνιστική

• Σούδα – ΣΦΠΧ 0-3

Σετ: 23-25 (30’), 19-25 (29’), 19-25 (30’).

∆ιαιτητές: Τραχαλακη Ελ. – Ξυδακης Ηρ. (Αναστασοπουλου Ευτ.)

Σούδα (Λεκακος Ευ.): Παπαγεωργιου Θ., ∆ρανδακης Αλ., Εµπερσολοτ Λ., Φυντριλακης Κ., Χατζηδαµιανου ∆., Σπανουδακης Γ. (6αδα), Ιτσιος Εµ., Σεργακης Απ., Θεοδωρου Β., Μαυριδης Π., Μανφρεντι Ν., Γιουβανιτσας Ν., Γκογκιδης Αγγ. (λ), Καλλιωρας Λ. (λ).

ΣΦΠΧ ( Σπανος Β. – Κολλιαµπας Αχ.): Κολλιαµπας Εµ., Καλογριδης Ν., Χοτζα Ερµ., Ρωσιαδης ∆., Παρασκευοπουλος Μ., Μυλωνακης Κ. (6αδα), Τζιλιβακης Κ., Παπαπανος Ευ., Τζιλιβακης Ορ., Μελετης Μ., Μαρκακης Μ., Πατερος Γεωργιος (λ).

• Αρκάδι – ΓΕΙ 2-3

• Ανεµος – ΓΕΗ (θα γίνει 29/3)

Βαθµολογία (4 αγώνες)

ΣΦΠΧ (12-2) 12

ΓΕΗ* (7-4) 6

Σούδα (7-6) 6

ΓΕΙ (6-8) 5

Αρκάδι (6-9) 4

Ανεµος* (0-9) 0

Επόµενη 5η αγωνιστική (15/2)

• Σούδα – Ανεµος

• ΓΕΙ – ΣΦΠΧ

• ΓΕΗ – Αρκάδι

Παίδων

7η αγωνιστική

• ΓΕΙ – ΣΦΠΧ 3-1

Σετ: 18-25 (27’), 25-14 (24’), 25-23 (28’), 25-23 (28’).

∆ιαιτητες: Πετρακης Ι. – Τζαβολακη

ΣΦΠΧ (Κολλιαµπας Αχ.): Κουκλακης Π., Μαρκακης Μιχ., Κουκουτσακης Μ., Τσιγαλογλου Μ., Τσιριντανης Ε., Γεωργακοπουλος Χρ. (6αδα), Καραθανασης ∆., Βαρουξακης Κ., Παπακωστας Χ., Κακαβελακης Χ. (λ).

• Αρκάδι – ΟΦΗ 0-3

• Ν.ΟΠΕΡ – ΓΕΗ 0-3

Βαθµολογία (7 αγώνες)

ΓΕΗ (21-2) 21

ΟΦΗ (18-3) 18

ΓΕΙ (15-12) 12

ΣΦΠΧ (9-16) 7

Αρκάδι (8-18) 5

Ν.ΟΠΕΡ (1-21) 0

Επόµενη 8η αγωνιστική

• ΣΦΠΧ – ΓΕΗ

• ΓΕΙ – ΟΦΗ

• Ν. ΟΠΕΡ – Αρκάδι

Κορασίδων Α’

10η αγωνιστική

• Κύδων – ΣΦΠΧ 3-0

Σετ: 25-14 (19’), 25-12 (22’), 25-8 (14’).

∆ιαιτητες: Κουνδουρακη Ν. – Μπασκακη Αγγ.

Κύδων (Κατοικος Χρ.): Μπουρµπακη Γ., Μπουρµπακη Εµ., Γιακουµπιετς Β., Παπαδοπουλου Εµ., Τριπολιτσιωτη Αικ. (6αδα), Νιµας Π., Ιορδανογλου Χ., Παλαυρα Αλ., Μανουσακη Α. (λ).

ΣΦΠΧ (Μπουρµπακης ∆.): Βολωνακη Α., Κουκουτσακη Αλ., Βογιατζη ∆., Καραταιδου Ι., Καραλακη Ειρ., Καστανακη Ι. (6αδα), Μετζιδακη Αθ., Μαυριγιαννακη Φ., Κουκλακη Ελ., Καπνισακη Ευ., Μυξακη Μ., Φραγκιαδακη Μ. (λ).

• Αρκάδι – Ακρωτήρι 3 -1

Σετ: 25-17 (31’), 21-25 (27’), 25-15 (21’), 25-17 (30’).

∆ιαιτητες: Βασιλοπουλος Κ. – Βασιλακη Στ.

Ακρωτήρι (∆ιαµαντακης Χρ.): ∆ηµητριαδη Φ., Χειλαδακη Χ., Χειλαδακη Β., Ροµπολακη Μ., Γρυλλακη Χ., Μαρτικα Ε. (6αδα), Χριστοδουλοπουλου Α., Μεριγκλιτση Ε., Βερονικη Ε. (λ), Τηνιακου Α. (λ).

• Ν.ΟΠΕΡ – Σούδα (θα γίνει 21/2)

Βαθµολογία (10 αγώνες):

Κύδων* (27-0) 27

Σούδα* (19-12) 17

Αρκάδι (18-18) 16

Ν.ΟΠΕΡ** (12-12) 12

ΣΦΠΧ (15-20) 12

Ακρωτήρι (1-30) 0

*Εκκρεµούν οι αγώνες: Ν.ΟΠΕΡ – Κύδων και Ν. ΟΠΕΡ – Σούδα

Επόµενη φάση

Οι Κύδων, Σούδα, Αρκάδι και ένας από τους Ν.ΟΠΕΡ ή ΣΦΠΧ θα αντιµετωπίσουν στα χιαστί τους ΟΦΗ, Αστέρα (πρώτοι Β’ οµίλου), Γρύπα, ΑΘΛΕΣΗ (πρώτοι Γ’ οµίλου). Μόνο που εδώ (όµιλοι Β και Γ’) θα διεξαχθεί µίνι-πρωτάθληµα 4 αγωνιστικών για να προκύψει η κατάταξη ώστε πχ ο 4ος να αντιµετωπίσει τον 1ο Κύδωνα.

*Στο αυριανό µας φύλλο οι αγώνες στις κορασίδες Β’ και σε παγκορασίδες, παµπαίδες